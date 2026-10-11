Лошото момче от „Бевърли хилс“ - Люк Пери днес щеше да навърши 60 години

Лошото момче от „Бевърли хилс, 90210“ и грижовният баща от „Ривърдейл“ – актьорът, който изминава пътя от случайни работни места и 256 неуспешни прослушвания до превръщането си в идол на едно поколение – Люк Пери, щеше да навърши 60 години днес.

„Късметлия съм, винаги съм искал да бъда актьор. Но никога не съм изпитвал нужда да бъда част от тълпата. Не ми пречеше да стоя встрани. Винаги съм гледал напред или нагоре, а не навътре“, казва Пери, цитиран от изданието „Хъфингтън пост“, припомня БТА.

Happy birthday to the late Luke Perry. https://t.co/CgIFKf486M — Pop Tingz (@PopTingz) October 11, 2026

Роден като Кой Лутър Пери III на 11 октомври 1966 г. в Мансфийлд, щата Охайо, той израства в скромна и спокойна семейна среда. Майка му е домакиня, биологичният му баща работи в стоманодобивната промишленост, а вторият му баща – в строителството.

Първата роля на Пери е Фреди – птицата талисман на училището. Пътят към успеха обаче е истински тест за желанието му да стане актьор и той го издържа с отличие. След като завършва училище, през 1984 г. Пери се премества в Лос Анджелис, следвайки мечтата си. Претърпява неуспех на цели 256 прослушвания, докато получи първия си професионален ангажимент, а междувременно изкарва прехраната си с физически труд, като полагане на асфалт или работа във фабрика за дръжки за врати.

Пробивът е през 1988 г. с роля в сапунената опера Loving, а по-късно и в продукцията от същия жанр Another World.

През 1990 г. продуцентът Арън Спелинг го избира за новата поредица на телевизионната мрежа „Фокс“ (Fox) „Бевърли хилс, 90210“. Пери се явява на прослушване за ролята на Стив Сандърс, но получава тази на мрачния заможен Дилън Маккей.

Люк Пери участва в 199 епизода на сериала в два отделни периода – от 1990 до 1995 г. и от 1998 до 2000 г. Героят му често е сравняван с Джеймс Дийн заради бунтарския си дух на човек без кауза, отбелязват американските издания през 90-те години на миналия век.

Ролята почти мигновено го превръща в звезда, а мащабите на истерията, известна като „Пери-мания“, са големи. През август 1991 г. среща с почитатели за раздаване на автографи в търговски център във Флорида едва не прераства в бунт, когато там се струпват 10 000 тийнейджъри. От съображения за сигурност Пери е изведен след няколко минути, припомня изданието US Weekly.

Влиянието му през 90-те години се простира отвъд телевизионния екран. Той е и модна икона, като младежите в САЩ имитират характерните му дълги бакенбарди и прическа.

Като един от пионерите на съвременната тийнейджърска драма, с участието си Пери допринася за номинацията на „Бевърли хилс, 90210“ за „Златен глобус“ за най-добър драматичен телевизионен сериал през 1992 г. Колеги и приятели свидетелстват обаче, че независимо от блясъка на славата той остава земен човек и стабилен професионалист, отбелязват медиите в САЩ.

Самият актьор казва: „Всички знаехме, че няма да ни е от полза да се оставим да бъдем завладени от феномена. Това не е моята работа. Работата ми е да изиграя този мъж… Да се появя в 5:30 или 6:00 часа и да започваме“.

В разгара на славата си той живее в скромна двустайна къща под наем с домашния си любимец – кореместото прасе, кръстено Джери Лий. В интервю за списание „Ролинг стоун“ през 1992 г. Пери нарича домашното си прасенце „силата на Йода в моя живот“.

Често се шегува със статута си на тийнейджърски идол. На церемонията за раздаване на музикалните награди на MTV през 1992 г. връчва награда заедно с радиоводещия Хауърд Стърн, който е облечен като героя Фартмен, с което показва, че не приема прекалено сериозно славата си на секссимвол.

С отминаването на 90-те години Пери се опитва да загърби този образ и се насочва към по-различни роли. Едно от превъплъщенията му е това на преподобния Джеремая Клутие в затворническата драма Oz, където участва в сюжетна линия от десет епизода.

Продължава да играе главни роли в телевизионни продукции, като участва в постапокалиптичния сериал Jeremiah и драматичната поредица Windfall.

Най-значимата изява през по-късния етап от кариерата на Пери идва през 2017 г., когато се присъединява към актьорския състав на „Ривърдейл“ (Riverdale) в ролята на любящия баща Фред Андрюс. Извън снимачната площадка той си спечелва репутацията на грижовен наставник на по-младите актьори.

Филмовата кариера на Пери включва „Бъфи, убийцата на вампири“ (Buffy the Vampire Slayer, 1992), както и малка, но запомняща се роля в „Петият елемент“ (The Fifth Element) на Люк Бесон.

Едно от постиженията, с които се гордее най-много, е биографичният филм 8 Seconds от 1994 г., в който играе легендарния родео ездач Лейн Фрост. За ролята Пери се подлага на интензивна подготовка, за да изпълнява сам каскадите си.

Люк Пери работи и в озвучаването, като не се страхува да озвучи и себе си в анимационния ситком „Семейство Симпсън“ (The Simpsons) като значително по-талантливия полубрат на клоуна Кръсти.

Пери води сравнително затворен личен живот. От 1993 до 2003 г. е женен за Рейчъл Шарп, от която има две деца. „Семейството ми е това, за което наистина ме е грижа. Мисля, че всеки може да разбере това – грижиш се за семейството си и го обичаш“, отбелязва той в интервюта за американски медии.

През 2015 г. при рутинна колоноскопия лекарите откриват предракови образувания. След това здравословно изпитание Пери става лице на кампании за ранно диагностициране и призовава почитателите си да се отнасят отговорно към здравето си.

На 27 февруари 2019 г. Люк Пери получава тежък исхемичен инсулт в дома си в Шърман Оукс. Той е хоспитализиран в Бърбанк, но след няколко дни под лекарско наблюдение умира на 4 март 2019 г., заобиколен от семейството си и годеницата си Уенди Мадисън Бауър, с която двамата планират да се оженят през август същата година.

В последен жест, отразяващ любовта му към природата и фермата, която притежава във Ванлиър, щата Тенеси, Пери е погребан в екологичен погребален костюм, наречен „костюм за погребение с гъби“, създаден така, че да подпомогне естественото връщане на тялото към земята, пише сп. „Пийпъл“.

Преди смъртта си Пери завършва сцените си в „Имало едно време в Холивуд“ (Once Upon a Time in Hollywood) на Куентин Тарантино в ролята на актьора Уейн Моундър и това е последният му филм.

През септември 2025 г. звездата от „Ривърдейл“ Маделайн Печ разказва пред „Пийпъл“ за професионалните съвети, които Пери ѝ е дал по време на снимките. „Първият е – никога, ама никога не чети нищо, написано за теб“, а вторият – „първото нещо, което можеш да направиш на снимачната площадка, е да се представиш на всеки един член на екипа и да запомниш имената на всички“, отбелязва актрисата.