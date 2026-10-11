Гордън Рамзи показа впечатляваща форма на 59 години (СНИМКИ)

Гордън Рамзи показа, че впечатляващата физическа форма съвсем не е запазена територия само за професионалните спортисти. 59-годишният знаменит готвач публикува серия от снимки от плажа, на които демонстрира мускулестата си фигура, а кадрите бързо привлякоха вниманието на последователите му в Instagram.

На една от фотографиите звездата от „Hell's Kitchen“ позира край океана с прилепнал неопренов костюм без ръкави, а на друга е без тениска и носи спортни шорти. Рамзи добави и кадър по залез, както и няколко снимки от красивото крайбрежие.

Готвачът посвети публикацията на участниците в Световното първенство Ironman в Кона, Хавай, като им пожела успех и благодари на доброволците, които помагат за провеждането на тежкото състезание.

Рамзи има лична причина да изпитва особен респект към участниците. Самият той е опитен триатлонист и в миналото е завършвал легендарното състезание, включващо 3,86 км плуване, 180 км колоездене и пълен маратон от 42,2 км.

Последователите му обаче се оказаха далеч по-заинтригувани от физическата му форма, отколкото от спортното послание. Под публикацията се появиха множество закачливи коментари, а някои фенове директно определиха снимките като „thirst trap“ - публикация, създадена, за да привлече внимание с провокативна визия.

Зад телевизионния образ на темпераментния готвач обаче Рамзи не крие, че огромният професионален успех е имал своята цена. Наскоро той призна пред Fox News Digital, че докато изграждал ресторантьорската си империя, често пропускал важни моменти от живота на шестте си деца.

„Те не ме виждаха седем вечери в седмицата“, призна той, обяснявайки, че не е можел да ги води на училище, да вечеря редовно с тях или да присъства на училищните им представления.

Гордън Рамзи и съпругата му Тана са женени от 1996 г. и въпреки натоварената му кариера двамата се стараели времето, което прекарват заедно като семейство, да бъде пълноценно.

„Времето е най-голямата, най-скъпата съставка в света“, обобщава Рамзи, признавайки, че именно то е било една от най-големите жертви по пътя към успеха.