Новини
Любопитно »
Гордън Рамзи показа впечатляваща форма на 59 години (СНИМКИ)

Гордън Рамзи показа впечатляваща форма на 59 години (СНИМКИ)

11 Октомври, 2026 13:50 531 6

  • гордън рамзи-
  • на плажа-
  • готвач-
  • шеф готвач

Знаменитият готвач сподели кадри от плажа в Хавай и предизвика вълна от закачливи коментари в социалните мрежи

Гордън Рамзи показа впечатляваща форма на 59 години (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гордън Рамзи показа, че впечатляващата физическа форма съвсем не е запазена територия само за професионалните спортисти. 59-годишният знаменит готвач публикува серия от снимки от плажа, на които демонстрира мускулестата си фигура, а кадрите бързо привлякоха вниманието на последователите му в Instagram.

На една от фотографиите звездата от „Hell's Kitchen“ позира край океана с прилепнал неопренов костюм без ръкави, а на друга е без тениска и носи спортни шорти. Рамзи добави и кадър по залез, както и няколко снимки от красивото крайбрежие.

Готвачът посвети публикацията на участниците в Световното първенство Ironman в Кона, Хавай, като им пожела успех и благодари на доброволците, които помагат за провеждането на тежкото състезание.

Рамзи има лична причина да изпитва особен респект към участниците. Самият той е опитен триатлонист и в миналото е завършвал легендарното състезание, включващо 3,86 км плуване, 180 км колоездене и пълен маратон от 42,2 км.


Последователите му обаче се оказаха далеч по-заинтригувани от физическата му форма, отколкото от спортното послание. Под публикацията се появиха множество закачливи коментари, а някои фенове директно определиха снимките като „thirst trap“ - публикация, създадена, за да привлече внимание с провокативна визия.

Зад телевизионния образ на темпераментния готвач обаче Рамзи не крие, че огромният професионален успех е имал своята цена. Наскоро той призна пред Fox News Digital, че докато изграждал ресторантьорската си империя, често пропускал важни моменти от живота на шестте си деца.

Те не ме виждаха седем вечери в седмицата“, призна той, обяснявайки, че не е можел да ги води на училище, да вечеря редовно с тях или да присъства на училищните им представления.

Гордън Рамзи и съпругата му Тана са женени от 1996 г. и въпреки натоварената му кариера двамата се стараели времето, което прекарват заедно като семейство, да бъде пълноценно.

Времето е най-голямата, най-скъпата съставка в света“, обобщава Рамзи, признавайки, че именно то е било една от най-големите жертви по пътя към успеха.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Никога не е работил през живота си негодника

    13:51 11.10.2026

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор
    Фики и рачков добре ли са ??? А халваджиян и иван и андрей „опосумите” Пфу...

    13:53 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да , ама

    1 0 Отговор
    Жените обичат прегръщат някой млад като мене!

    14:10 11.10.2026

  • 6 Тарикат

    0 0 Отговор
    Боклуче се спукам на баба ти фурната

    14:17 11.10.2026