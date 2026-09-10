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Дуа Липа разгорещи мрежата с плажни СНИМКИ по мини бикини

Дуа Липа разгорещи мрежата с плажни СНИМКИ по мини бикини

10 Септември, 2026 14:17 1 621 8

  • дуа липа-
  • по бански-
  • на плажа

Без тежък грим и със свободно пусната коса

Дуа Липа разгорещи мрежата с плажни СНИМКИ по мини бикини - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Дуа Липа отново прикова вниманието в социалните мрежи, този път с кадри от слънчевата си почивка край морето. Изпълнителката показа впечатляващата си форма в оскъдни бикини, докато се наслаждава на свободното време в компанията на свои приятелки.

На снимките певицата позира в миниатюрен бански и залага на максимално естествена визия – без тежък грим и със свободно пусната коса. Кадрите бързо привлякоха вниманието на феновете ѝ и предизвикаха множество реакции в социалните мрежи.


Плажната почивка идва след пореден динамичен период за британската звезда, изпълнен с концерти, пътувания и публични изяви. Между професионалните си ангажименти Липа често споделя със своите последователи моменти от пътешествията и свободното си време.

Освен като една от най-разпознаваемите поп изпълнителки на своето поколение, Дуа Липа отдавна има сериозно влияние и в модата. Смелите ѝ сценични тоалети, бански костюми и ваканционни визии редовно се превръщат в тема за модните и лайфстайл издания.

Снимките от последното ѝ лятно бягство са публикувани от самата певица в официалния ѝ профил в Instagram, а кадрите бяха отразени и от британските медии.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Именно

    8 0 Отговор
    Килотите, килотите са хита във фотосесията.

    Коментиран от #3

    14:20 10.09.2026

  • 2 ЗОРО

    8 2 Отговор
    Страхотна е тази албанка и не си е сложила пластмаса в гърдите!

    14:26 10.09.2026

  • 3 Цъцъ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Именно":

    Да не й се види на Дуа липичката😅

    14:29 10.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ккк

    3 3 Отговор
    Мани я таз, мин джата и мирише на шиптер

    14:38 10.09.2026

  • 6 волан

    1 1 Отговор
    Нормален си й е банският на момата.

    14:55 10.09.2026

  • 7 БПФ

    1 0 Отговор
    Съвсем нормален бански. Нищо чак толкова мини няма.

    15:09 10.09.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Косовска ромка 🤣 язък и за парите че ги има и се излага живее и в Англия ,Америка. ...обиколи свят може ли такова нещо с кюлоти не се вижда имат ли дупка от долу за да може да използва тоалетната , без да се налага да събува гащите както едно време дамите заради тежките пластове поли, обръчи и корсети, които са тежали с килограми. А какви буламачи яде тази жена 😵‍💫миди с паста за първи път виждам ,в коя държава е този кошмарен ресторант не прочетох цялата статия страхувам са да не попадна на подобно място ще остана гладна и си загубя времето .Много обичам морски деликатеси ама с спагети 🤢🤮ми идва в повече.

    15:21 10.09.2026