Рок легендата Брус Спрингстийн ще става дядо за втори път. Единствената му дъщеря Джесика Спрингстийн обяви, че е бременна и очаква първото си дете от своя партньор – белгийския състезател по конен спорт Никола Филипартс, съобщава People.

Щастливата новина беше съобщена на 10 октомври чрез обща публикация в Instagram. Двамата споделиха поредица от романтични снимки, направени по време на почивка край морето. На някои от кадрите 33-годишният Никола нежно е поставил ръце върху вече видимото коремче на бъдещата майка.

„Нови приключения“, написаха двамата към фотографиите, придружени от сърца.

34-годишната Джесика и Никола са заедно от 2024 г. Освен любовта ги свързва и общата им страст към конния спорт, в който и двамата имат впечатляващи международни постижения.

Джесика Спрингстийн е сред най-успешните американски състезателки по прескачане на препятствия. През 2021 г. тя спечели сребърен медал в отборната надпревара на Олимпийските игри в Токио, превръщайки се в една от най-обсъжданите участнички в американския олимпийски отбор.

Тогава прочутият ѝ баща не скри гордостта си и публично поздрави дъщеря си в своето радиопредаване From My Home to Yours.

„Искам да поздравя американския олимпийски отбор по прескачане на препятствия – Маклейн Уорд, Лора Краут и моята прекрасна дъщеря Джесика Спрингстийн – за сребърния медал от Олимпийските игри в Токио“, заяви музикантът.

Майка ѝ, певицата Пати Скалфа, която от десетилетия е част от E Street Band, също отбеляза постижението с емоционална публикация в социалните мрежи.

Бъдещият баща Никола Филипартс е утвърден белгийски ездач с успешна кариера в международните състезания. Още като юноша той печели отличия на европейско ниво, а впоследствие се налага и сред професионалистите.

Bruce Springsteen’s Daughter Jessica Is Pregnant and Expecting Her First Baby with Partner Nicola Philippaerts https://t.co/Ru5KyhcgAu — People (@people) October 11, 2026

Новото попълнение ще бъде второто внуче на 77-годишния Брус Спрингстийн и съпругата му Пати Скалфа, с която имат три деца – Евън, Джесика и Самюъл.

През 2022 г. най-малкият им син Самюъл стана баща на момиченце на име Лили, което превърна музиканта в дядо за първи път.

Въпреки световната си слава Брус Спрингстийн винаги е предпочитал да държи семейния си живот далеч от светлините на прожекторите. Трите му деца избират собствени професионални пътища, като Джесика успява да изгради международна кариера в спорта, независимо от известната си фамилия.

Засега бъдещите родители не разкриват пола на бебето или кога се очаква то да се появи на бял свят.