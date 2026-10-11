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Никол Шерцингер впечатли с дръзка визия след тежкото изгаряне (СНИМКА)

Никол Шерцингер впечатли с дръзка визия след тежкото изгаряне (СНИМКА)

11 Октомври, 2026 16:43 892 5

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Певицата се изгори с вряла вода час преди концерт от турнето с Pussycat Dolls

Никол Шерцингер впечатли с дръзка визия след тежкото изгаряне (СНИМКА) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Никол Шерцингер отново привлече вниманието с впечатляваща визия и безупречна форма, въпреки че само преди дни претърпя болезнен инцидент. 48-годишната певица сподели кадри зад кулисите на концерт на Pussycat Dolls в Нюкасъл, на които позира в предизвикателен червен корсет, подчертаващ фигурата ѝ.

За сценичната си поява изпълнителката беше избрала ефектен тоалет в червено и телесен цвят, допълнен от големи блестящи обеци. Тъмната ѝ коса беше оформена в обемни къдрици, а гримът – в характерния за нея бляскав стил.

Снимките са направени по време на британската част от турнето PCD Forever, с което популярната момичешка група се завърна на сцената.

Зад ослепителната визия на Шерцингер обаче се крие болезнено изпитание. На 26 септември, само час преди концерт в Дюселдорф, Германия, върху крака ѝ се разлива вряла вода. Инцидентът причинява сериозни изгаряния, зачервявания и мехури, но въпреки болката певицата решава да не отменя участието си.

Няколко дни по-късно тя показа на последователите си в Instagram как изглеждат нараняванията. Публикацията съчетава бляскави снимки от подготовката ѝ за сцената с кадри на изгорения ѝ крак.

„Това, което виждате, и това, което не виждате...“, написа изпълнителката, разкривайки контраста между сценичния блясък и трудностите зад кулисите.

Още непосредствено след инцидента Шерцингер беше категорична, че няма да позволи на случилото се да провали концерта.

Няма нищо по-хубаво от това вряла вода да се разлее върху крака ти час преди шоуто. Но шоуто трябва да продължи“, коментира тя с чувство за хумор.

Публикацията предизвика вълна от подкрепа от почитатели и колеги. Сред реагиралите беше и диско легендата Глория Гейнър, която написа: „Ти си истински боец!“.

Въпреки нараняванията Никол продължава концертите заедно с Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът. Трите изпълнителки са част от възродения състав на Pussycat Dolls, който отново изпълнява някои от най-големите хитове на групата.

Турнето PCD Forever отбелязва две десетилетия от излизането на дебютния албум на формацията, превърнал песни като Don't Cha, Buttons и Stickwitu в световни хитове.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    4 0 Отговор
    Прочетох текста, защото си помислих, че е правила мекици и е пръснало олио от тигана.

    Коментиран от #3

    16:46 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да, да":

    Важното е шушито да е здраво...

    Коментиран от #4

    17:02 11.10.2026

  • 4 Ааа...

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    Много по важно е, мушито да е здраво!

    17:24 11.10.2026

  • 5 Пътеводител

    1 0 Отговор
    Гришу мина оттук!

    17:29 11.10.2026