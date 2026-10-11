Никол Шерцингер впечатли с дръзка визия след тежкото изгаряне (СНИМКА)

Никол Шерцингер отново привлече вниманието с впечатляваща визия и безупречна форма, въпреки че само преди дни претърпя болезнен инцидент. 48-годишната певица сподели кадри зад кулисите на концерт на Pussycat Dolls в Нюкасъл, на които позира в предизвикателен червен корсет, подчертаващ фигурата ѝ.
За сценичната си поява изпълнителката беше избрала ефектен тоалет в червено и телесен цвят, допълнен от големи блестящи обеци. Тъмната ѝ коса беше оформена в обемни къдрици, а гримът – в характерния за нея бляскав стил.
Снимките са направени по време на британската част от турнето PCD Forever, с което популярната момичешка група се завърна на сцената.
Nicole Scherzinger put on a sultry display backstage at the Pussycat Dolls’ Newcastle tour stop! (📸: MEGA) https://t.co/otgr8lCXgX— OK! Magazine USA (@OKMagazine) October 10, 2026
Зад ослепителната визия на Шерцингер обаче се крие болезнено изпитание. На 26 септември, само час преди концерт в Дюселдорф, Германия, върху крака ѝ се разлива вряла вода. Инцидентът причинява сериозни изгаряния, зачервявания и мехури, но въпреки болката певицата решава да не отменя участието си.
Няколко дни по-късно тя показа на последователите си в Instagram как изглеждат нараняванията. Публикацията съчетава бляскави снимки от подготовката ѝ за сцената с кадри на изгорения ѝ крак.
„Това, което виждате, и това, което не виждате...“, написа изпълнителката, разкривайки контраста между сценичния блясък и трудностите зад кулисите.
Още непосредствено след инцидента Шерцингер беше категорична, че няма да позволи на случилото се да провали концерта.
„Няма нищо по-хубаво от това вряла вода да се разлее върху крака ти час преди шоуто. Но шоуто трябва да продължи“, коментира тя с чувство за хумор.
Публикацията предизвика вълна от подкрепа от почитатели и колеги. Сред реагиралите беше и диско легендата Глория Гейнър, която написа: „Ти си истински боец!“.
Nicole Scherzinger Shares Update on Burns After Boiling Water Spilled on Her Leg One Hour Before Performance https://t.co/d6OwAfOEEc— People (@people) October 7, 2026
Въпреки нараняванията Никол продължава концертите заедно с Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът. Трите изпълнителки са част от възродения състав на Pussycat Dolls, който отново изпълнява някои от най-големите хитове на групата.
Турнето PCD Forever отбелязва две десетилетия от излизането на дебютния албум на формацията, превърнал песни като Don't Cha, Buttons и Stickwitu в световни хитове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, да
Коментиран от #3
16:46 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хихи
До коментар #1 от "Да, да":Важното е шушито да е здраво...
Коментиран от #4
17:02 11.10.2026
4 Ааа...
До коментар #3 от "хихи":Много по важно е, мушито да е здраво!
17:24 11.10.2026
5 Пътеводител
17:29 11.10.2026