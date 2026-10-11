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Мая Илиева с рядка публична поява в столицата (СНИМКИ)

Мая Илиева с рядка публична поява в столицата (СНИМКИ)

11 Октомври, 2026 17:15 2 107 19

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  • рядка поява

Вдовицата на Георги Илиев привлече вниманието на столична изложба

Мая Илиева с рядка публична поява в столицата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мая Илиева направи рядка публична поява в София. Вдовицата на Георги Илиев беше сред специалните гости на изложба в столицата, съобщава „Уикенд“.

51-годишната Илиева, която през последните години предпочита да стои далеч от светските събития и медийното внимание, разгледа представените произведения и очаквано привлече интереса на присъстващите.

Мая Илиева с рядка публична поява в столицата (СНИМКИ)
Снимка: Facebook

За събитието тя беше избрала небрежно-елегантна визия в характерния за нея сдържан стил. Илиева от години е известна с предпочитанията си към изчистени тоалети и дискретна елегантност и остана вярна на този моден почерк и при последната си поява.

Впечатление направи и естественият ѝ външен вид. Две десетилетия след смъртта на съпруга ѝ Мая продължава да бъде разпознаваема почти по същия начин, по който публиката я помни от времето на по-честите ѝ светски изяви.

Мая Илиева с рядка публична поява в столицата (СНИМКИ)
Снимка: Facebook

Междувременно в личния живот на Илиева настъпи важна промяна. Наскоро тя стана баба за първи път, след като дъщеря ѝ Криста роди момченце в Испания.

Според публикацията детето се е появило на бял свят през пролетта, а Мая е пътувала до Испания за раждането. Така семейството посрещна ново поколение повече от 20 години след смъртта на Георги Илиев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явор Дачков

    6 6 Отговор
    Яка баба

    17:19 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Запознат

    7 7 Отговор
    Жълтите медии ще ги разтягат цял живот до 9то коляно за бизнесите им от прехода. Ако бяха в друга държава щяха да живеят щастливо и никой да не се занимава с тях. Ама нали нашите безделници тук няма какво да правят по цял ден и напишат некой простотия

    17:28 11.10.2026

  • 5 Мето Люлински

    19 2 Отговор
    Тъне в лукс и разкош с кървави пари.

    Коментиран от #15

    17:28 11.10.2026

  • 6 Шестица от тотото

    21 4 Отговор
    Рекетьорската вдовица си живурка с престъпните пари.

    17:29 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нима

    15 1 Отговор
    това с което се е издокарала е елегантен и сдържен стил ?

    17:33 11.10.2026

  • 10 Еми ми

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъжлето":

    Щастлив брак и двамата са биле доволно

    17:35 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мето Люлински":

    Само тя ли е така? Щото наскоро гръмнаха друг "бизнесмен" ... И преди него друг... и друг...

    18:01 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.