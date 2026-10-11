Мая Илиева с рядка публична поява в столицата (СНИМКИ)

Мая Илиева направи рядка публична поява в София. Вдовицата на Георги Илиев беше сред специалните гости на изложба в столицата, съобщава „Уикенд“.
51-годишната Илиева, която през последните години предпочита да стои далеч от светските събития и медийното внимание, разгледа представените произведения и очаквано привлече интереса на присъстващите.
За събитието тя беше избрала небрежно-елегантна визия в характерния за нея сдържан стил. Илиева от години е известна с предпочитанията си към изчистени тоалети и дискретна елегантност и остана вярна на този моден почерк и при последната си поява.
Впечатление направи и естественият ѝ външен вид. Две десетилетия след смъртта на съпруга ѝ Мая продължава да бъде разпознаваема почти по същия начин, по който публиката я помни от времето на по-честите ѝ светски изяви.
Междувременно в личния живот на Илиева настъпи важна промяна. Наскоро тя стана баба за първи път, след като дъщеря ѝ Криста роди момченце в Испания.
Според публикацията детето се е появило на бял свят през пролетта, а Мая е пътувала до Испания за раждането. Така семейството посрещна ново поколение повече от 20 години след смъртта на Георги Илиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Явор Дачков
17:19 11.10.2026
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4 Запознат
17:28 11.10.2026
5 Мето Люлински
Коментиран от #15
17:28 11.10.2026
6 Шестица от тотото
17:29 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Нима
17:33 11.10.2026
10 Еми ми
До коментар #3 от "Мъжлето":Щастлив брак и двамата са биле доволно
17:35 11.10.2026
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15 Само питам
До коментар #5 от "Мето Люлински":Само тя ли е така? Щото наскоро гръмнаха друг "бизнесмен" ... И преди него друг... и друг...
18:01 11.10.2026
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