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Поп фолк певицата Валя стана художник, подреди първата си изложба (СНИМКИ)

Поп фолк певицата Валя стана художник, подреди първата си изложба (СНИМКИ)

6 Юли, 2026 12:01 1 003 4

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  • художничка-
  • изложба

Изпълнителката показа първите си картини, творени пет години

Поп фолк певицата Валя стана художник, подреди първата си изложба (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Валя стана художничка и показа първата си самостоятелна изложба. Това се случи в китния крайморски град Поморие, където народът до 13 юли може да види произведенията на Валентина Кръстева, както е истинското име на певицата на „Пайнер“.

"Рисувам само когато съм в хубаво настроение, за да бъдат творбите ми орисани с добро", твърди Валя, която твори под креативния псевдоним Валя Арт. На откриването тя сподели, че тези картини ги е рисувала пет години и сега е решила да ги събере в обща изложба, носеща романтика и позитивизъм, предава Телеграф.

„Цветовете на моята душа“ – така е наречена експозицията. „Пет години вдъхновение, претворени в платна“, пояснява авторката. Някои пък се пошегуваха, че Валя е подреждала картините в лятна жълта рокля, както се пееше в популярния шлагер на Веско Маринов, но на представянето е била в стилен зелен тоалет.

През последната година Валя е особено продуктивна в творческите си пътища. Тя събра в общ албум хитове и песни, които е правила през последните над 25 години. Кръсти цялото нещо Mashup 2026 и там са песните „Ще горя“, „100 покани“, „Минало си ти“, „Силната жена“, „Искам всичко“, „По пътя на любовта“, „Огледало“, „Без теб“, „Лек и отрова“, „Истинска любов“ и „Да танцуваме“. Направи и нова версия на „Роженският манастир“. А с Борис Дали представи дуета „Кобрата“.

Но най-важното събитие бе да изпрати дъщеря си Мария като абитуриентка в края на май.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиририрам

    2 2 Отговор
    Всеки си има хоби...

    12:08 06.07.2026

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    Поп-фолк певицата Валя стана художничка и подреди първата си изложба.

    12:45 06.07.2026

  • 3 За добро Настроение

    2 0 Отговор
    Да и орисам дупарата с добро !!

    12:58 06.07.2026

  • 4 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Ще взема и аз да стана един художник накрая. 🤣🤔 Като Зуека, де.

    12:59 06.07.2026