Поп фолк певицата Валя стана художник, подреди първата си изложба (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Валя стана художничка и показа първата си самостоятелна изложба. Това се случи в китния крайморски град Поморие, където народът до 13 юли може да види произведенията на Валентина Кръстева, както е истинското име на певицата на „Пайнер“.

"Рисувам само когато съм в хубаво настроение, за да бъдат творбите ми орисани с добро", твърди Валя, която твори под креативния псевдоним Валя Арт. На откриването тя сподели, че тези картини ги е рисувала пет години и сега е решила да ги събере в обща изложба, носеща романтика и позитивизъм, предава Телеграф.

„Цветовете на моята душа“ – така е наречена експозицията. „Пет години вдъхновение, претворени в платна“, пояснява авторката. Някои пък се пошегуваха, че Валя е подреждала картините в лятна жълта рокля, както се пееше в популярния шлагер на Веско Маринов, но на представянето е била в стилен зелен тоалет.

През последната година Валя е особено продуктивна в творческите си пътища. Тя събра в общ албум хитове и песни, които е правила през последните над 25 години. Кръсти цялото нещо Mashup 2026 и там са песните „Ще горя“, „100 покани“, „Минало си ти“, „Силната жена“, „Искам всичко“, „По пътя на любовта“, „Огледало“, „Без теб“, „Лек и отрова“, „Истинска любов“ и „Да танцуваме“. Направи и нова версия на „Роженският манастир“. А с Борис Дали представи дуета „Кобрата“.

Но най-важното събитие бе да изпрати дъщеря си Мария като абитуриентка в края на май.