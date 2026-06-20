Шарън Озбърн пропусна откриването на статуя на Ози Озбърн заради спешен здравословен проблем

Шарън Озбърн съобщи, че е била приета в болница по спешност по-рано тази седмица, което я е принудило да пропусне официалното откриване на монументална статуя в чест на покойния си съпруг Ози Озбърн на френския метъл фестивал Hellfest.

73-годишната телевизионна звезда и музикален мениджър разкри новината чрез публикация в социалните мрежи. Тя сподели видео на внушителната 6-метрова статуя на легендарния фронтмен на Black Sabbath и обясни причината за отсъствието си от церемонията.

„Съжалявам, че не успях да бъда на Hellfest за откриването на статуята на Ози. За съжаление по-рано през седмицата се наложи неочаквано да постъпя в болница“, написа Шарън Озбърн.

Тя благодари на организаторите на фестивала, както и на френския художник Филип Паскуа, автор на впечатляващия паметник. Озбърн не разкри допълнителни подробности за причините, довели до хоспитализацията ѝ.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Според официалните документи причината за смъртта е остър миокарден инфаркт и последвал сърдечен арест. В последните години от живота си рок музикантът водеше дълга битка с болестта на Паркинсон и други здравословни проблеми, които сериозно ограничиха сценичната му дейност.

През последните години Шарън Озбърн също нееднократно е била обект на обществено внимание заради здравословното си състояние. Тя открито призна, че е използвала медикамента Ozempic за отслабване, след което е свалила близо 19 килограма. В интервю през 2024 г. Озбърн сподели, че е загубила повече тегло, отколкото е желаела, и въпреки усилията си не успява да възстанови част от килограмите.

Телевизионната водеща неведнъж е говорила и за различни козметични процедури, на които се е подлагала през годините, включително лифтинг на лице и вежди, липосукция, повдигане на бюста и абдоминопластика.

Това не е първият сериозен здравословен инцидент за съпругата на рок легендата. През декември 2022 г. тя беше приета в болница след внезапен припадък по време на снимки в Калифорния. След множество изследвания лекарите така и не успяха да установят категорична причина за инцидента.

През 2020 г. Шарън Озбърн преболедува COVID-19, а през 2002 г. беше диагностицирана с рак на дебелото черво, който се е разпространил и в лимфните възли. След успешно лечение тя се възстанови. Десет години по-късно се подложи на двойна мастектомия, след като изследвания показаха, че е носител на генетична мутация, свързана с повишен риск от рак на гърдата.

Семейството Озбърн е изправено и пред други здравословни предизвикателства. През 2012 г. синът на Шарън и Ози – Джак Озбърн, обяви, че е диагностициран с рецидивиращо-ремитентна форма на множествена склероза.