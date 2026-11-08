18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит разкри, че е била хоспитализирана заради хранително разстройство

Вивиан Маршелин Джоли, 18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит, разкри, че в началото на 2026 г. е била хоспитализирана заради хранително разстройство. Тя е разказала за преживяното по време на самостоятелна изложба на свои картини в Лос Анджелис.

„В началото на тази година бях хоспитализирана заради хранителното си разстройство. Бях ядосана, болна и много самотна“, е казала Вивиан. Тя е благодарила на персонала на клиниката и на останалите пациенти, които са ѝ помогнали в период, когато по думите ѝ е била в най-слабата си точка.

Младата художничка е определила престоя си в болницата като „най-лошото и най-хубавото време“ в живота си. Вивиан е разказала, че добротата и топлото отношение на хората в клиниката са ѝ помогнали да преодолее изградените защитни бариери.

Дневници, превърнати в картини

Изложбата е създадена въз основа на нейни дневникови записи от периода на хоспитализацията. В творбите се повтарят образи на лалета, а сцените представят болнична среда, медицински процедури, самота и моменти на близост между пациентите.

Част от рисунките показват герои с форма на лале, които се прегръщат в болнично отделение или се намират под медицинско оборудване. Така Вивиан е пресъздала спомени за „моменти на безнадеждност и смелост“, свързани с престоя ѝ в клиниката.

Случаят е представен като първото публично споделяне от Вивиан на преживяното хранително разстройство. Допълнителни публикации за изложбата посочват, че тя използва артистичното име В Маршелин и че проектът ѝ е свързан с лалета и лични записки от възстановяването.

Промяна на името

Разкритието за здравословните ѝ проблеми дойде дни след промяна в официалното ѝ име. На 2 ноември съд в Лос Анджелис е одобрил молбата ѝ да отпадне фамилията Пит, като тя вече е записана като Вивиан Маршелин Джоли.

Източници: bgnes.bg, extratv.com, lavanguardia.com