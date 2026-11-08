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18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит разкри, че е била хоспитализирана заради хранително разстройство
  Тема: Известни личности

18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит разкри, че е била хоспитализирана заради хранително разстройство

8 Ноември, 2026 16:34 679 14

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  • хранително разстройство-
  • изложба

Вивиан Джоли разказа за заболяването си чрез изложба на свои картини в Лос Анджелис

18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит разкри, че е била хоспитализирана заради хранително разстройство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вивиан Маршелин Джоли, 18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит, разкри, че в началото на 2026 г. е била хоспитализирана заради хранително разстройство. Тя е разказала за преживяното по време на самостоятелна изложба на свои картини в Лос Анджелис.

„В началото на тази година бях хоспитализирана заради хранителното си разстройство. Бях ядосана, болна и много самотна“, е казала Вивиан. Тя е благодарила на персонала на клиниката и на останалите пациенти, които са ѝ помогнали в период, когато по думите ѝ е била в най-слабата си точка.

Младата художничка е определила престоя си в болницата като „най-лошото и най-хубавото време“ в живота си. Вивиан е разказала, че добротата и топлото отношение на хората в клиниката са ѝ помогнали да преодолее изградените защитни бариери.

Дневници, превърнати в картини

Изложбата е създадена въз основа на нейни дневникови записи от периода на хоспитализацията. В творбите се повтарят образи на лалета, а сцените представят болнична среда, медицински процедури, самота и моменти на близост между пациентите.

Част от рисунките показват герои с форма на лале, които се прегръщат в болнично отделение или се намират под медицинско оборудване. Така Вивиан е пресъздала спомени за „моменти на безнадеждност и смелост“, свързани с престоя ѝ в клиниката.

Случаят е представен като първото публично споделяне от Вивиан на преживяното хранително разстройство. Допълнителни публикации за изложбата посочват, че тя използва артистичното име В Маршелин и че проектът ѝ е свързан с лалета и лични записки от възстановяването.

Промяна на името

Разкритието за здравословните ѝ проблеми дойде дни след промяна в официалното ѝ име. На 2 ноември съд в Лос Анджелис е одобрил молбата ѝ да отпадне фамилията Пит, като тя вече е записана като Вивиан Маршелин Джоли.

Източници: bgnes.bg, extratv.com, lavanguardia.com


САЩ
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  • 1 Сюргюна не прощава

    9 0 Отговор
    и на знаменитостите.

    Коментиран от #10

    16:37 08.11.2026

  • 2 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Защо дъщерите мразят баща си в това семейство?

    16:37 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Понякога

    7 0 Отговор
    Причините за разстройството са по големи от дваесе санта...

    16:40 08.11.2026

  • 5 Отказвала

    6 0 Отговор
    е да приема храна , чувствала се е много самотна и гневна , дори към храната .

    16:40 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    4 0 Отговор
    Сега целият свят знае това! Иначе нямаше как да в забележим!🤣🤣🤣

    16:59 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ХОРА без работа

    2 0 Отговор
    АУУУ, съпричастни сме....Да не се опитва да пръдне, че може да нацапа килотите

    Коментиран от #14

    17:47 08.11.2026

  • 14 бай Даню

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ХОРА без работа":

    Е какво,... все пак мъдър съвет, тя е едва 18 год

    17:48 08.11.2026