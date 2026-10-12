Новини
Любопитно »
Георги Христов чака 31 години, за да роди нова песен
  Тема: Известни личности

Георги Христов чака 31 години, за да роди нова песен

12 Октомври, 2026 07:18 1 204 16

  • георги христов-
  • българска музика-
  • певци-
  • майчица-
  • нова песен

Новата му песен ще има премиера на предстоящ концерт

Георги Христов чака 31 години, за да роди нова песен - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На първия ред има място, което Георги Христов не заема никога. То остава празно за майка му – жест, който певецът пази и до днес, когато излиза пред публика. Между това място и сцената се събира целият му път: 40 години професионален живот, започнал много преди първия голям концерт.

Христов пее от 5-годишен. Леля му първа забелязва музикалния му талант, а преди пубертета гласът му му носи детския прякор „малката Лили“. Самият той свързва първите си впечатления от българската популярна музика с песните на Емил Димитров, Лили Иванова и Йорданка Христова.

„Винаги съм имал страхотен респект към всички колеги преди мен, защото, ако аз не ги уважавам тях, няма да уважавам себе си“, разказа Георги Христов в предаването „На фокус“ по NOVA. Той допълни, че се е учил от по-големите имена и е попивал най-доброто от техния опит.

Първите ръце, които му подават пътя

След като завършва училище, Христов кандидатства в Консерваторията и е приет веднага. В началото на професионалния му път важна роля имат композиторките Мария Нейкова и Зорница Попова.

„Имах щастието да срещна жени като Мария Нейкова и Зорница Попова, които първи ми подадоха ръка съвсем безкористно. Стояха плътно до мен и ме напътстваха накъде трябва да вървя“, спомня си певецът.

За Георги Христов музиката никога не е била просто професия. Той я описва като най-върховното удоволствие, а сцената – като място, на което публиката заслужава пълно отдаване.

„Публиката заслужава пълното отдаване, защото тя е тази, която ме е направила и тя може да ме срине. Аз съм длъжен само на публиката и на никой друг.“

Певецът казва, че неговата публика никога не го е предавала, но и той нея също. В това взаимно доверие вижда най-важната причина да продължава да излиза на сцена.

Текстът чака мелодия три десетилетия

Една от най-необичайните истории, които разказва, е свързана с албума „Майчица“. През 1995 г. Христов написва стихотворение, но тогава към него няма мелодия. Песента се появява едва 31 години по-късно.

Музиката се ражда за една седмица – точно толкова време му е необходимо, за да усети, че текстът и мелодията са намерили правилната си форма.

„За мен е важно един текст да бъде облечен 100% в музиката, тогава се получава истинската симбиоза. Тази симбиоза се получи за една седмица, а чаках 31 години“, разказа Георги Христов. Премиерата на песента ще бъде на неговия предстоящ концерт.

Така една стара страница от творческия му живот получава ново продължение. А празното място на първия ред остава – като тиха памет за човека, който певецът продължава да носи със себе си всеки път, когато запее.

Източници: nova.bg


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    13 3 Отговор
    Се е изопел като гейтози страховит мъж, някой знае ли?

    Коментиран от #3

    07:26 12.10.2026

  • 2 Гост

    16 2 Отговор
    Ай стига, бе! Родил? Ашколсун!

    Коментиран от #6

    07:31 12.10.2026

  • 3 Ами сега

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Защо като

    07:35 12.10.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    13 1 Отговор
    Помня, че британската кралица даваше огромна награда на мъжа, който роди. Радостна вест, че наградата пристига в България, благодарение на "Факти" и на сътворилия заглавието 😭

    07:53 12.10.2026

  • 5 Αлфа Bълкът

    11 1 Отговор
    От толкова опити, все някога трябваше да се случи майна.

    08:02 12.10.2026

  • 6 Курдо Коленков

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Я роди , я не, но опитите продължават!

    08:03 12.10.2026

  • 7 Дудов

    7 1 Отговор
    А като е родил той татко или майка се пада на новородената песен.?

    08:14 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Заглавието

    6 0 Отговор
    на статията-кърти мивки.

    08:41 12.10.2026

  • 12 Тттгггг

    3 4 Отговор
    Лора Дебеланова кани само соц отломки как не й омръзна.

    08:42 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жоржета

    2 0 Отговор
    Е затова не никой не му допадат гювете

    09:04 12.10.2026

  • 15 Не става така, момчета

    2 0 Отговор
    Не става така, момчета - казал гинекологът на двете зайчета, желаещи да се размножат.

    09:11 12.10.2026

  • 16 Може пък да е родил

    1 0 Отговор
    Толкова много се старае!

    09:13 12.10.2026