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Ники Кънчев привлече внимание с променената си визия
  Тема: Известни личности

Ники Кънчев привлече внимание с променената си визия

12 Октомври, 2026 08:48 1 072 5

  • ники кънчев-
  • варна-
  • стани богат-
  • благотворителна акция-
  • телевизионен водещ

Нова снимка от Варна показа водещия в по-неофициален вид и предизвика коментари за промяната във външния му вид

Ники Кънчев привлече внимание с променената си визия - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ники Кънчев привлече внимание с нова снимка от Варна, на която изглежда видимо по-строен и е в неофициално облекло. Кадърът е направен по време на благотворителна акция, в която телевизионният водещ се е включил наред с доброволци.

По време на инициативата са събрани пет големи контейнера с пластмасови капачки. Средствата от кампанията са предназначени за закупуването на линейки. Кънчев е помагал при приемането и пренасянето на събраните капачки.

Вместо с традиционния елегантен костюм, с който зрителите го свързват от ефира на „Стани богат“, водещият е заснет с тениска. Именно по-непринуденият му вид, както и промяната във фигурата му, са насочили вниманието към снимката.

Варна е била повод и за друга публична поява на водещия. На 11 октомври Кънчев публикува снимка с футболната легенда Иво Димов. Срещата той описа като задължителна спирка в морския град.

„Да отидеш до Варна и да не видиш Иво Димов е като да отидеш до Рим и да не видиш Папата“, написа Ники Кънчев.

В публикацията си водещият допълва, че Димов с лекота прави „напречен разрез“ на българския футбол и свободно цитира Плутарх и Марк Аврелий.

Така последните снимки от Варна показват Кънчев едновременно в ролята на участник в общественополезна кауза и извън обичайния му телевизионен образ.

Източници: zajenata.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Паднала

    9 0 Отговор
    Боли ме паткаката за нарциса ники кънчев.

    08:50 12.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    7 1 Отговор
    То пък много ти трябва да си губиш времето да гледаш някакъв празноглав ритнитопковец,банда безделници

    08:51 12.10.2026

  • 3 Жоржета

    6 0 Отговор
    И кой ще каже
    Че като сваля слушалката
    Не му казват вярния отговор...😀мани

    08:57 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяната

    5 0 Отговор
    Визията на Н.Кънчев хич не ме интересува. Мразя чуждицата "визия", която ни натрапват по медиите. Може да се каже външност, облик, изглед или образ. Или пък "каква е вашата визия за еди какво си". Какво е вашето виждане, стратегия, мнение, концепция и т.н. Друга чуждица е "контекст" . Ами съдържание, изложение.

    09:14 12.10.2026