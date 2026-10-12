Ники Кънчев привлече внимание с променената си визия

Ники Кънчев привлече внимание с нова снимка от Варна, на която изглежда видимо по-строен и е в неофициално облекло. Кадърът е направен по време на благотворителна акция, в която телевизионният водещ се е включил наред с доброволци.
По време на инициативата са събрани пет големи контейнера с пластмасови капачки. Средствата от кампанията са предназначени за закупуването на линейки. Кънчев е помагал при приемането и пренасянето на събраните капачки.
Вместо с традиционния елегантен костюм, с който зрителите го свързват от ефира на „Стани богат“, водещият е заснет с тениска. Именно по-непринуденият му вид, както и промяната във фигурата му, са насочили вниманието към снимката.
Варна е била повод и за друга публична поява на водещия. На 11 октомври Кънчев публикува снимка с футболната легенда Иво Димов. Срещата той описа като задължителна спирка в морския град.„Да отидеш до Варна и да не видиш Иво Димов е като да отидеш до Рим и да не видиш Папата“, написа Ники Кънчев.
В публикацията си водещият допълва, че Димов с лекота прави „напречен разрез“ на българския футбол и свободно цитира Плутарх и Марк Аврелий.
Така последните снимки от Варна показват Кънчев едновременно в ролята на участник в общественополезна кауза и извън обичайния му телевизионен образ.
Източници: zajenata.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Паднала
08:50 12.10.2026
2 Тик-Ток
08:51 12.10.2026
3 Жоржета
Че като сваля слушалката
Не му казват вярния отговор...😀мани
08:57 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Промяната
09:14 12.10.2026