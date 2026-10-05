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Мария Силвестър посрещна октомври край морето във Варна (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Мария Силвестър посрещна октомври край морето във Варна (СНИМКА)

5 Октомври, 2026 13:42 855 6

  • мария силвестър-
  • варна-
  • бригада нов дом-
  • btv-
  • есен край морето

Водещата на „Бригада Нов дом“ показа усмихнати кадри от плажа, морето и октомврийския вятър

Мария Силвестър посрещна октомври край морето във Варна (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Силвестър посрещна октомври край морето във Варна. Водещата на „Бригада Нов дом“ сподели снимки от плажа, на които позира усмихната, а косата ѝ е разрошена от есенния морски вятър.

На друг кадър Силвестър е показала морето под облачното октомврийско небе. Към публикацията тя е добавила синьо сърце, а за музикален фон е избрала песента „Влюбихме се през октомври“, което допълва спокойната атмосфера край Варна.


Морето вместо телевизионното студио

Мария Силвестър е сред разпознаваемите лица на bTV и най-силно се свързва с предаването „Бригада Нов дом“. Този път тя показа кратък личен момент, в който телевизионните ремонти и емоционалните истории са заменени от плаж, облаци и разходка край морето.

Източници: bgdnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Местя го веднага

    13:56 05.10.2026

  • 2 или

    4 0 Отговор
    Мария или силвестъР?

    13:58 05.10.2026

  • 3 МНОГО МОЛЯ!!!

    9 0 Отговор
    Много моля да ме информирате и за това къде е посрещнала месец ноември…и така 12 пъти в годината!!!

    14:02 05.10.2026

  • 4 Таа

    4 0 Отговор
    Само е правила кофраж и гипсокартон по некои нови хотели там! Глад при Мунчо, требе да се доработва!

    14:07 05.10.2026

  • 5 Морски

    3 0 Отговор
    И Ко ме боли оня за тая гъба,ние сме по морето цял живот.

    14:25 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.