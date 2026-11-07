Ники Кънчев се разплака на гробищата на Архангелова задушница

Телевизионният и радиоводещ Ники Кънчев развълнува последователите си във Facebook с лична публикация по повод Архангелова задушница, която тази година се отбелязва на 7 ноември. Журналистът разказа, че е посетил Централните софийски гробища, където не е успял да сдържи сълзите си, спомняйки си за скъп на сърцето му човек.

„Животът е като голямо Виенско колело, издига те нагоре, а после рязко те сваля надолу...“, започва публикацията си Ники Кънчев.

Водещият споделя за силния контраст между радостта и тъгата, които е преживял само в рамките на два дни.

„Вчера ядох най-вкусното в живота ми Тирамису за осемнайсти рожден ден, а днес си поплаках в Централните софийски гробища за другия ми Ангел, който е някъде горе на небето..“, пише той.

Ники Кънчев не разкрива повече подробности за човека, когото нарича „другия ми Ангел“, но думите му показват колко силна остава болката от загубата.

По повод Архангелова задушница телевизионният водещ отправя и послание към всички, които са загубили свои близки.

„Задушница е! И то Архангелова, една от трите най-силни задушници. Да помислим за нашите близки, за майките ни и бащите ни, за бабите и дядовците, за другите роднини и приятели, които са ни дали толкова много, че едва ли някога ще го оценим...“

Публикацията завършва с кратки, но трогателни думи, посветени на хората, които вече не са сред нас:

„Миличките те... без тях нямаше да ни има нас..“

Архангелова задушница е една от трите големи задушници в православния календар. Тя се отбелязва в съботата преди Архангеловден и е посветена на молитвата и почитта към починалите близки.