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Ники Кънчев се разплака на гробищата на Архангелова задушница
  Тема: Известни личности

Ники Кънчев се разплака на гробищата на Архангелова задушница

7 Ноември, 2026 21:24 1 472 14

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  • близки

Телевизионният водещ посети Централните софийски гробища и призова да помним хората, които са ни дали живот и обич

Ники Кънчев се разплака на гробищата на Архангелова задушница - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Телевизионният и радиоводещ Ники Кънчев развълнува последователите си във Facebook с лична публикация по повод Архангелова задушница, която тази година се отбелязва на 7 ноември. Журналистът разказа, че е посетил Централните софийски гробища, където не е успял да сдържи сълзите си, спомняйки си за скъп на сърцето му човек.

„Животът е като голямо Виенско колело, издига те нагоре, а после рязко те сваля надолу...“, започва публикацията си Ники Кънчев.

Водещият споделя за силния контраст между радостта и тъгата, които е преживял само в рамките на два дни.

„Вчера ядох най-вкусното в живота ми Тирамису за осемнайсти рожден ден, а днес си поплаках в Централните софийски гробища за другия ми Ангел, който е някъде горе на небето..“, пише той.

Ники Кънчев не разкрива повече подробности за човека, когото нарича „другия ми Ангел“, но думите му показват колко силна остава болката от загубата.

По повод Архангелова задушница телевизионният водещ отправя и послание към всички, които са загубили свои близки.

„Задушница е! И то Архангелова, една от трите най-силни задушници. Да помислим за нашите близки, за майките ни и бащите ни, за бабите и дядовците, за другите роднини и приятели, които са ни дали толкова много, че едва ли някога ще го оценим...“

Публикацията завършва с кратки, но трогателни думи, посветени на хората, които вече не са сред нас:

„Миличките те... без тях нямаше да ни има нас..“

Архангелова задушница е една от трите големи задушници в православния календар. Тя се отбелязва в съботата преди Архангеловден и е посветена на молитвата и почитта към починалите близки.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    14 0 Отговор
    В държава, която е оставила на малцинството да управлява и вилнее из гробищните паркове, за какво уважение към мъртвите ни предци говорим???

    21:28 07.11.2026

  • 2 Бог да ги прости

    14 2 Отговор
    Всички наши мъртви близки приятели и роднини

    21:33 07.11.2026

  • 3 Злоба

    6 7 Отговор
    Аууу нима леле много важно .

    21:43 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван

    9 0 Отговор
    На Никито стената му в Фейсбук е като траурна агенция. Всеки ден ни информира кой е починал и само за смъртта говори.

    22:03 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пънчев

    11 0 Отговор
    Днес много хора бяха а гробищата,но запазиха това лично изживяване в душата си.
    Нужно ли е това парадиране?
    Малко смирение,хрисимост,а не позьорства и търсене на евтина слава.

    22:14 07.11.2026

  • 8 ъъъъ

    8 1 Отговор
    Не разбирам хората, които показват публично мъката си по този начин. Аз винаги си страдам сам и пред хора не съм ревал.

    22:14 07.11.2026

  • 9 Станалият Богат

    3 0 Отговор
    Алкохоле бивше няма, Никсън! Пак ти казвам, не се заглавиквай с тези изчепените десерти като тирамисуто. От него са ти сълзите. Давай смело с чашката!

    22:20 07.11.2026

  • 10 Другарят и

    5 2 Отговор
    и съветски питомник , и той "християнин" ..... Фалш неземен.

    22:25 07.11.2026

  • 11 Немо

    4 0 Отговор
    Абсолютна перверзия е да ходиш на гробищата за да дебнеш и снимаш разплакани хора... Още по-странно за мен е човек сам да си качва във фейсбук снимки как оплаква свои близки. Какво ли не правят вече хората за няколко "лайка"... Жалко за Ники Кънчев, мислих го за човек с малко повече принципи в живота

    22:27 07.11.2026

  • 12 Кого

    3 1 Отговор
    е оплаквал на Софийските гробища тоя сифиЕнец ?

    22:32 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.