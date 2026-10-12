Новини
Любопитно »
Линдзи Лоън отново стана близначките от „Капан за родители“
  Тема: Известни личности

Линдзи Лоън отново стана близначките от „Капан за родители“

12 Октомври, 2026 09:41 790 5

  • линдзи лоън-
  • капан за родители-
  • ани и хали-
  • дисни-
  • илейн хендрикс

Актрисата пресъздаде Ани и Хали 28 години след премиерата на филма, за да отбележи измисления им 40-и рожден ден

Линдзи Лоън отново стана близначките от „Капан за родители“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Здравей, Хали. Честит рожден ден. Знаеш ли, че е 11 октомври?“ Така Линдзи Лоън отново се превъплъти в Ани Джеймс от „Капан за родители“ и отправи реплика към другата си героиня от филма. След това актрисата се появи като Хали Паркър и отвърна: „Ани, толкова си забавна. Разбира се, че знам. Честит рожден ден, сестричке.“


Лоън публикува видеото на 11 октомври, датата, на която близначките празнуват рождения си ден в историята. През 2026 г. Ани и Хали навършват 40 години според хронологията на филма, а публикацията се появи 28 години след премиерата на продукцията. В краткия клип актрисата пресъздава характерния британски акцент на Ани и американската реч на Хали, като преминава от единия образ към другия чрез монтаж.

Ролите, които превърнаха Лоън в звезда

„Капан за родители“ излиза през 1998 г. и е римейк на едноименния филм на Disney от 1961 г. В новата версия Лоън изпълнява двойна роля още като дете. Ани е възпитана в Лондон от майка си Елизабет, докато Хали расте в Калифорния при баща си Ник. Двете се срещат случайно в летен лагер и постепенно разбират, че са разделени сестри близначки.

Именно различията между героините са в основата на изпълнението на Лоън. Ани е сдържана и говори с британски акцент, докато Хали е по-непринудена и израснала в американска среда. След като откриват общата си история, те си разменят местата, за да се срещнат с другия си родител и да опитат да съберат отново семейството си.

Носталгията се върна в социалните мрежи

Видеото бързо привлече вниманието на почитателите на филма. В коментарите се включиха и профилите на Disney и Disney+, като Disney определи публикацията като поздрав за „рождения ден“ на двете героини. Сред хората, свързани с оригиналния филм, е и Илейн Хендрикс, която изпълнява ролята на Мередит Блейк.

За зрителите, израснали с филма, 11 октомври отдавна е дата, свързвана с Ани и Хали. В сюжета именно рожденият ден, любовта към бисквити с фъстъчено масло и приликата между двете насочват героините към истината за тяхното семейство. С новото видео Линдзи Лоън върна този момент в публичното пространство, без да е обявен нов филм или официално продължение на „Капан за родители“.

Източник: abcnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дрикендрайв

    2 0 Отговор
    Да не са направили версия за възрастни?

    09:47 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въй

    1 0 Отговор
    Капан с ускорители.

    09:49 12.10.2026

  • 5 Иван С

    0 0 Отговор
    Явно не са чували за "Двойната Лотхен".

    11:17 12.10.2026