Линдзи Лоън отново стана близначките от „Капан за родители“

„Здравей, Хали. Честит рожден ден. Знаеш ли, че е 11 октомври?“ Така Линдзи Лоън отново се превъплъти в Ани Джеймс от „Капан за родители“ и отправи реплика към другата си героиня от филма. След това актрисата се появи като Хали Паркър и отвърна: „Ани, толкова си забавна. Разбира се, че знам. Честит рожден ден, сестричке.“

Лоън публикува видеото на 11 октомври, датата, на която близначките празнуват рождения си ден в историята. През 2026 г. Ани и Хали навършват 40 години според хронологията на филма, а публикацията се появи 28 години след премиерата на продукцията. В краткия клип актрисата пресъздава характерния британски акцент на Ани и американската реч на Хали, като преминава от единия образ към другия чрез монтаж.

Ролите, които превърнаха Лоън в звезда

„Капан за родители“ излиза през 1998 г. и е римейк на едноименния филм на Disney от 1961 г. В новата версия Лоън изпълнява двойна роля още като дете. Ани е възпитана в Лондон от майка си Елизабет, докато Хали расте в Калифорния при баща си Ник. Двете се срещат случайно в летен лагер и постепенно разбират, че са разделени сестри близначки.

Именно различията между героините са в основата на изпълнението на Лоън. Ани е сдържана и говори с британски акцент, докато Хали е по-непринудена и израснала в американска среда. След като откриват общата си история, те си разменят местата, за да се срещнат с другия си родител и да опитат да съберат отново семейството си.

Носталгията се върна в социалните мрежи

Видеото бързо привлече вниманието на почитателите на филма. В коментарите се включиха и профилите на Disney и Disney+, като Disney определи публикацията като поздрав за „рождения ден“ на двете героини. Сред хората, свързани с оригиналния филм, е и Илейн Хендрикс, която изпълнява ролята на Мередит Блейк.

За зрителите, израснали с филма, 11 октомври отдавна е дата, свързвана с Ани и Хали. В сюжета именно рожденият ден, любовта към бисквити с фъстъчено масло и приликата между двете насочват героините към истината за тяхното семейство. С новото видео Линдзи Лоън върна този момент в публичното пространство, без да е обявен нов филм или официално продължение на „Капан за родители“.

Източник: abcnews.com