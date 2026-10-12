Кели Озбърн: Спрях да се храня след смъртта на баща ми

Кели Озбърн разказа, че след смъртта на баща си Ози Озбърн почти е спряла да се храни. По думите ѝ скръбта е била толкова силна, че храненето ѝ е причинявало физическо неразположение, а последиците бързо са се отразили на тялото ѝ.

41-годишната телевизионна звезда сподели пред „Сън“, че не е осъзнавала колко е отслабнала, докато не е видяла снимки от появата си на наградите BRIT през февруари 2026 г. „Когато ги видях, не можех да повярвам. Бях шокирана колкото и всички останали“, разказа тя.

„Храненето ме караше да повръщам“

Кели Озбърн подчерта, че според нея причината не е хранително разстройство. „Просто не можех да правя нищо за себе си. Храненето ме караше да повръщам“, казала тя в интервюто.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76 години. След загубата му промяната във външния вид на дъщеря му предизвика коментари и тревога сред почитатели, особено след публичната ѝ поява с майка ѝ Шарън на церемонията по връчването на наградите BRIT.

Според информацията, цитирана от TMZ, Кели е възстановила 28 паунда, или около 12,7 килограма, за шест месеца. Тя е потърсила помощ и от терапевта Крис Милър, с когото я е запознала Шарън Озбърн. Кели свързва специалиста с постепенното си стабилизиране и казва, че той е „спасил живота ѝ“.

Промени в живота след загубата

В един от най-тежките моменти Кели е отишла на гроба на баща си със свещ и го е помолила да ѝ помогне да се справи. Тя описва преживяното като период, в който болката е променила не само емоционалното, но и физическото ѝ състояние.

След раздялата с годеника си Сид Уилсън Кели Озбърн се е преместила от Лос Анджелис в английската провинция заедно с тригодишния си син Сидни. Тя казва, че иска детето ѝ да има по-спокоен живот и че постепенно започва отново да се чувства като себе си.

Източници: tmz.com, usmagazine.com