Филмът за Ози Озбърн показва мъчителните му последните дни (ТРЕЙЛЪР)

Последният концерт на Ози Озбърн, състоял се само 17 дни преди смъртта му, ще бъде в центъра на новия документален филм Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning. Лентата ще излезе по кината по света на 28 октомври 2026 г. и ще покаже както сценичната изява, така и трудните последни дни на рок музиканта.

Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. На 5 юли същата година той се качи за последен път на сцена на стадион „Вила Парк“ в родния си Бирмингам. Заради ограничената си подвижност музикантът изпълни концерта седнал на черен трон, а събитието събра повече от 40 000 души.

Последното сбогуване с феновете

Филмът ще съчетава кадри от историческия концерт, моменти зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Ози Озбърн и Black Sabbath. Според източник, близък до продукцията, лентата няма да прикрива физическите трудности, през които музикантът е преминал.

„Ози знаеше, че тялото му го предава, но емоционално отчаяно искаше това сбогуване. То се превърна в нещо повече от поредния концерт, беше последното му благодаря“, заявява източникът.

Преди прощалното шоу Озбърн години наред живееше с болестта на Паркинсон и други сериозни здравословни проблеми. Падането през 2019 г. е усложнило травми, получени при по-ранен инцидент с мотоциклет. Подготовката за репетициите и самото му извеждане на сцената са изисквали значително планиране.

Събирането на оригиналния състав

Идеята за концерта се родила след разговор между Ози и съпругата му Шарън Озбърн. Тя го попитала какво би му донесло истинско щастие.

„Той отговори, че единственото нещо, което би го направило щастлив, е отново да се качи на сцената и да се сбогува с феновете си“, разказва Шарън Озбърн.

Събитието събра Ози Озбърн с останалите оригинални членове на Black Sabbath - Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд - за първи път от две десетилетия. Айоми описва атмосферата като „вълна от любов“, а Бътлър казва, че завръщането в Бирмингам го е накарало да се почувства „напълно у дома“.

Така концертът, замислен като последна среща на Озбърн с публиката, се превръща и в последната обща сцена на оригиналния състав на Black Sabbath. Филмът ще покаже тази вечер чрез изпълненията, подготовката зад кулисите и личните спомени на участниците.

Източник: life.dir.bg