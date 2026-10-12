Натали Трифонова - бременна с второ дете?

Снимка от рождения ден на Натали Трифонова предизвика предположения, че телевизионната водеща и съпругът ѝ Мартин Чой очакват второ дете. Към момента обаче няма официално потвърждение за бременност.
Трифонова отпразнува 35-ия си рожден ден на 2 октомври в компанията на близки и приятели. На един от кадрите тя позира до Чой, който е застанал зад нея и е поставил ръка върху корема ѝ. Именно този жест предизвика коментари сред последователите им.
Двойката вече има едно общо дете
Натали Трифонова и Мартин Чой са родители на Арън, който вече е навършил една година. За мотосъстезателя това е второ дете, тъй като той има и по-голяма дъщеря от предишна връзка.
Двамата по принцип държат личния си живот далеч от публичното внимание и рядко публикуват общи семейни снимки. Затова появата им заедно на рождения ден на водещата привлече допълнителен интерес.
В интервю за bTV след раждането на Арън Трифонова говори за промяната в ежедневието си като майка. „Има едно малко човече, което е най-важно“, каза тя тогава.
Близки отношения с майка си
На празника е присъствала и майката на водещата Ванина, която е стоматолог. Натали Трифонова неведнъж е разказвала, че двете са изключително близки.
Засега няма данни, които да потвърждават нова бременност. Дали семейството очаква второ дете, може да стане ясно единствено при официално изявление от двойката.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А сега де
Коментиран от #6
12:19 12.10.2026
2 Арън Чой
12:20 12.10.2026
3 БРАВО!!!
Коментиран от #5
12:22 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
До коментар #3 от "БРАВО!!!":Така е , но не си актуален и нямаш физическата сила да промениш измамата , освен ако имаш някаква умствена сила..!
12:56 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.