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Натали Трифонова - бременна с второ дете?
  Тема: Известни личности

Натали Трифонова - бременна с второ дете?

12 Октомври, 2026 12:14 1 296 7

  • натали трифонова-
  • мартин чой-
  • арън-
  • бременност

Снимка от рождения ден на водещата предизвика слухове, но засега няма официално потвърждение от нея или Мартин Чой

Натали Трифонова - бременна с второ дете? - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Снимка от рождения ден на Натали Трифонова предизвика предположения, че телевизионната водеща и съпругът ѝ Мартин Чой очакват второ дете. Към момента обаче няма официално потвърждение за бременност.

Трифонова отпразнува 35-ия си рожден ден на 2 октомври в компанията на близки и приятели. На един от кадрите тя позира до Чой, който е застанал зад нея и е поставил ръка върху корема ѝ. Именно този жест предизвика коментари сред последователите им.

Натали Трифонова - бременна с второ дете?
Снимка: Интернет

Двойката вече има едно общо дете

Натали Трифонова и Мартин Чой са родители на Арън, който вече е навършил една година. За мотосъстезателя това е второ дете, тъй като той има и по-голяма дъщеря от предишна връзка.

Двамата по принцип държат личния си живот далеч от публичното внимание и рядко публикуват общи семейни снимки. Затова появата им заедно на рождения ден на водещата привлече допълнителен интерес.

В интервю за bTV след раждането на Арън Трифонова говори за промяната в ежедневието си като майка. „Има едно малко човече, което е най-важно“, каза тя тогава.

Близки отношения с майка си

На празника е присъствала и майката на водещата Ванина, която е стоматолог. Натали Трифонова неведнъж е разказвала, че двете са изключително близки.

Засега няма данни, които да потвърждават нова бременност. Дали семейството очаква второ дете, може да стане ясно единствено при официално изявление от двойката.

Източник: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А сега де

    13 2 Отговор
    И бащата е....

    Коментиран от #6

    12:19 12.10.2026

  • 2 Арън Чой

    10 1 Отговор
    Не ми е лесно с такава майка. Не са почекна

    12:20 12.10.2026

  • 3 БРАВО!!!

    22 0 Отговор
    На снимката е видно, че е бременна от снощи!!! Когато роди моля да ме информирате дали детето има добро храносмилане и отделителна система, кога какво честват с майката и всякакви други свръх важни неща, които целокупният български народ тръпне да научи!!!

    Коментиран от #5

    12:22 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО!!!":

    Така е , но не си актуален и нямаш физическата сила да промениш измамата , освен ако имаш някаква умствена сила..!

    12:56 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.