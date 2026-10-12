„Оземпик лице“: Защо бързото отслабване състарява лицето

Лицето понякога отслабва по-бързо, отколкото кожата успява да се нагоди към новия обем. Така се появяват хлътнали бузи, по-дълбоки гънки, кухини около очите и отпуснат контур на челюстта — промени, които създават впечатление за преждевременно състаряване. В публичното пространство явлението е познато като „Оземпик лице“.

Изразът не обозначава официално заболяване или установен страничен ефект на конкретен медикамент. Според Cleveland Clinic става дума преди всичко за загуба на лицев обем при бързо отслабване. Ендокринологът Вини Макин описва явлението така: „Промените в лицето могат да се появят и след бариатрична операция или промени в начина на живот, които водят до много бързо отслабване.“

Какво се променя под кожата

Когато човек сваля значително количество килограми, се губи подкожна мастна тъкан не само от корема и крайниците, но и от бузите, слепоочията и зоната около очите. Тази тъкан придава обем и подпира кожата. Когато намалее рязко, лицето може да изглежда по-хлътнало и отпуснато.

С възрастта естествено намаляват мастните депа, колагенът и еластичността на кожата. Бързото отслабване може визуално да ускори същия процес, без това да означава, че лекарството буквално „състарява“ кожата. Американската академия по дерматология посочва, че промените се свързват основно с бързата загуба на тегло, но отбелязва и възможно влияние върху колагена и мускулната тъкан.

Какво показват изследванията

В образно изследване, публикувано през 2025 г., са анализирани 20 пациенти с компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс преди и след лечение с агонисти на GLP-1 — група лекарства, към която принадлежат семаглутидът и тирзепатидът. Средната загуба на тегло е 11 килограма за средно 321 дни, а медианното намаляване на обема в средната част на лицето е 9 процента. Авторите изчисляват приблизително 7 процента спад на лицевия обем на всеки 10 килограма свалено тегло.

Резултатите обаче трябва да се тълкуват предпазливо. Извадката е малка, изследването е ретроспективно и не може да докаже, че пряко лекарството, а не самото отслабване, е причинило промените.

По-голям анализ от 2026 г. включва 1226 доброволци, попълнили анкета за кожни и лицеви промени. Сред хората, съобщили за загуба на над 20 процента от телесното си тегло, 72 процента посочват отпусната кожа, а 50 процента — намален лицев обем. При отслабване под 10 процента тези дялове са съответно 15 и 13 процента. Данните са самоотчетени и участниците са набрани от виртуална медицинска програма, което ограничава възможността резултатите да се отнесат към всички пациенти.

Не се случва на всеки

Вероятността зависи от количеството и скоростта на сваленото тегло, възрастта, генетичните особености и началния обем на мастната тъкан в лицето. Подобен външен ефект може да се появи и след строга диета, бариатрична операция или друга причина за рязко отслабване.

Затова „Оземпик лице“ по-точно описва видима последица от бързата промяна в телесното тегло, отколкото отделно заболяване. Наличните проучвания показват, че явлението съществува, но все още не определят колко често се среща и дали GLP-1 лекарствата имат самостоятелен ефект върху лицевите тъкани.

Източници: abcnews.com, healthline.com