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Клаудия Шифър показа формата си: пилатес, тенис и шоколад (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Клаудия Шифър показа формата си: пилатес, тенис и шоколад (СНИМКА)

12 Октомври, 2026 12:48 631 8

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  • модел-
  • пилатес-
  • здравословен начин на живот-
  • кожа

Германският модел разкри как поддържа добра форма без строги диети и изтощителни тренировки

Клаудия Шифър показа формата си: пилатес, тенис и шоколад (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Клаудия Шифър отново привлече вниманието в Instagram с нови снимки по бельо и бански. Германският модел, превърнал се в една от най-разпознаваемите звезди на модните подиуми през 90-те години, продължава да поддържа формата си без строг режим и без ежедневни изтощителни тренировки.


Шифър не посещава фитнес зала като основна част от своята рутина. Вместо това предпочита пилатес, тенис и йога. В някои дни добавя кратки упражнения за корем, а движението се вписва в натоварения ѝ график без да се превръща в наказание или крайна цел.

Органична храна и място за шоколад

Храненето ѝ също не се основава на забрани. Шифър избира предимно органични продукти, но не изключва напълно малките удоволствия. Сред тях е и шоколадът, който присъства в режима ѝ без усещане за нарушение на правила.

Подходът ѝ към здравословния начин на живот се променя особено след раждането на трите ѝ деца. Тогава грижата за тялото и доброто самочувствие се превръщат в по-важен приоритет за нея.

Грижата за кожата е част от ежедневието

Клаудия Шифър отделя специално внимание и на кожата си. Сутрешните и вечерните ритуали са сред малкото моменти, които запазва само за себе си в края или началото на деня.

„Възрастта трябва да бъде празнувана и почитана“, казва Шифър в интервю за AnOther.

Моделът не крие, че след 50-ия си рожден ден се чувства по-щастлива и уверена. Тя не се опитва да изглежда или да се чувства по-млада, а приема настоящия момент.

Така снимките ѝ в социалната мрежа се превръщат не просто в поредна демонстрация на добра форма, а в продължение на посланието, което Шифър от години защитава: движението, умереността и постоянната грижа за себе си могат да съществуват без крайни ограничения.

Източници: marica.bg, anothermag.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това дъска за душме ли е

    5 5 Отговор
    Или за ламперия?

    Коментиран от #8

    12:50 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смех и подигравки":

    За какво са им?

    12:52 12.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Живота на яхтичката сигурно също помага да се чувстваш щастлив и уверен... предполагам, че не търка палубата по цял ден...

    12:54 12.10.2026

  • 5 Борио

    3 0 Отговор
    Клаудия на колко е години вече?

    12:55 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 друго си е маати

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това дъска за душме ли е":

    20б килa домуz🤡

    13:08 12.10.2026