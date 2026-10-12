Клаудия Шифър показа формата си: пилатес, тенис и шоколад (СНИМКА)

Клаудия Шифър отново привлече вниманието в Instagram с нови снимки по бельо и бански. Германският модел, превърнал се в една от най-разпознаваемите звезди на модните подиуми през 90-те години, продължава да поддържа формата си без строг режим и без ежедневни изтощителни тренировки.

Шифър не посещава фитнес зала като основна част от своята рутина. Вместо това предпочита пилатес, тенис и йога. В някои дни добавя кратки упражнения за корем, а движението се вписва в натоварения ѝ график без да се превръща в наказание или крайна цел.

Органична храна и място за шоколад

Храненето ѝ също не се основава на забрани. Шифър избира предимно органични продукти, но не изключва напълно малките удоволствия. Сред тях е и шоколадът, който присъства в режима ѝ без усещане за нарушение на правила.

Подходът ѝ към здравословния начин на живот се променя особено след раждането на трите ѝ деца. Тогава грижата за тялото и доброто самочувствие се превръщат в по-важен приоритет за нея.

Грижата за кожата е част от ежедневието

Клаудия Шифър отделя специално внимание и на кожата си. Сутрешните и вечерните ритуали са сред малкото моменти, които запазва само за себе си в края или началото на деня.

„Възрастта трябва да бъде празнувана и почитана“, казва Шифър в интервю за AnOther.

Моделът не крие, че след 50-ия си рожден ден се чувства по-щастлива и уверена. Тя не се опитва да изглежда или да се чувства по-млада, а приема настоящия момент.

Така снимките ѝ в социалната мрежа се превръщат не просто в поредна демонстрация на добра форма, а в продължение на посланието, което Шифър от години защитава: движението, умереността и постоянната грижа за себе си могат да съществуват без крайни ограничения.

Източници: marica.bg, anothermag.com