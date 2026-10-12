Клаудия Шифър показа формата си: пилатес, тенис и шоколад (СНИМКА)

Клаудия Шифър отново привлече вниманието в Instagram с нови снимки по бельо и бански. Германският модел, превърнал се в една от най-разпознаваемите звезди на модните подиуми през 90-те години, продължава да поддържа формата си без строг режим и без ежедневни изтощителни тренировки.
Шифър не посещава фитнес зала като основна част от своята рутина. Вместо това предпочита пилатес, тенис и йога. В някои дни добавя кратки упражнения за корем, а движението се вписва в натоварения ѝ график без да се превръща в наказание или крайна цел.
Органична храна и място за шоколад
Храненето ѝ също не се основава на забрани. Шифър избира предимно органични продукти, но не изключва напълно малките удоволствия. Сред тях е и шоколадът, който присъства в режима ѝ без усещане за нарушение на правила.
Подходът ѝ към здравословния начин на живот се променя особено след раждането на трите ѝ деца. Тогава грижата за тялото и доброто самочувствие се превръщат в по-важен приоритет за нея.
Грижата за кожата е част от ежедневието
Клаудия Шифър отделя специално внимание и на кожата си. Сутрешните и вечерните ритуали са сред малкото моменти, които запазва само за себе си в края или началото на деня.
„Възрастта трябва да бъде празнувана и почитана“, казва Шифър в интервю за AnOther.
Моделът не крие, че след 50-ия си рожден ден се чувства по-щастлива и уверена. Тя не се опитва да изглежда или да се чувства по-млада, а приема настоящия момент.
Така снимките ѝ в социалната мрежа се превръщат не просто в поредна демонстрация на добра форма, а в продължение на посланието, което Шифър от години защитава: движението, умереността и постоянната грижа за себе си могат да съществуват без крайни ограничения.
Източници: marica.bg, anothermag.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това дъска за душме ли е
Коментиран от #8
12:50 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дзак
До коментар #2 от "Смех и подигравки":За какво са им?
12:52 12.10.2026
4 ДрайвингПлежър
12:54 12.10.2026
5 Борио
12:55 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 друго си е маати
До коментар #1 от "Това дъска за душме ли е":20б килa домуz🤡
13:08 12.10.2026