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Восход 1: СССР изпраща трима души в космоса без скафандри

Восход 1: СССР изпраща трима души в космоса без скафандри

12 Октомври, 2026 18:30 1 354 8

  • восход 1-
  • съветска космонавтика-
  • космическа надпревара-
  • владимир комаров-
  • борис йегоров

Мисията от 1964 г. е първият пилотиран полет с многоместен космически кораб. Екипажът прекарва повече от 24 часа в орбита без скафандри

Восход 1: СССР изпраща трима души в космоса без скафандри - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души влизат в кабина, проектирана първоначално за един космонавт. На 12 октомври 1964 г. СССР изстрелва „Восход 1“ – първия пилотиран космически апарат с повече от един човек на борда и първия, извършил полет без скафандри. Екипажът е съставен от командира Владимир Комаров, инженера Константин Феoktистов и лекаря Борис Йегоров.

Корабът е разработен върху основата на „Восток“, с който Юрий Гагарин извършва първия полет на човек в космоса. За „Восход 1“ едноместната конструкция е променена така, че да побере трима души. Катапултната седалка е премахната, а на нейно място са монтирани три кресла. Заради ограниченията в пространството и масата екипажът не използва скафандри. Това означава, че при разхерметизиране на кабината космонавтите не биха могли да оцелеят.

Първият многоместен полет

Комбинацията от пилот, инженер и лекар има и символно, и практическо значение. Феоктистов е първият инженер, достигнал космоса, а Йегоров – първият лекар в орбита. По време на мисията екипажът извършва научни, технически и медико-биологични експерименти.

„Восход 1“ излиза в орбита, която достига приблизително 409 километра във височина. Корабът прави 16 обиколки около Земята и остава в космоса 24 часа, 17 минути и 3 секунди. Приземяването е извършено на 13 октомври 1964 г., след което тримата космонавти са обявени за невредими.

„Още 24 часа“, поискал екипажът, но главният конструктор отговорил: „Ще останем в рамките на програмата.“

Това е предадено в съветски новинарски съобщения, цитирани в историческия обзор на НАСА за космическите полети през 1964 г. Мисията приключва по предварителния план, въпреки че екипажът е изразил готовност да остане по-дълго в орбита.

Победа в космическото съперничество

Полетът е част от надпреварата между СССР и САЩ, които разработват многоместни космически кораби. „Восход 1“ изпреварва американската програма „Джемини“ и осигурява на Съветския съюз поредно първенство в ранната история на пилотираната космонавтика.

Следващата мисия от програмата, „Восход 2“, носи друго историческо постижение. На 18 март 1965 г. Алексей Леонов излиза за първи път от космически кораб в открития космос. Така „Восход 1“ и „Восход 2“ превръщат кратката съветска програма в поредица от две последователни космически демонстрации – първо многоместен полет без скафандри, а след това и първата космическа разходка.

Източници: history.com, space.com, astronomy.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Водку пить

    13 23 Отговор
    Те на фронта ги пращат качени на магаре че в космоса ли да им дават... скафандри?

    18:35 12.10.2026

  • 3 Румен

    6 10 Отговор
    И каква е файдата?По добре да си седим на земята и да помагаме с тези пари хората.

    18:42 12.10.2026

  • 4 дебре де

    6 9 Отговор
    всеки излиза в космоса по бикини...След като гагарин е успял да отвори горящ люк при скорости над 1200 км ч скорост над звука, освен това да излезе от капсулата при тая скорост без да му се откъсне главата или по скоро да се разпраши в червено, защото човек е преди всичко 78% ВОДА И това при 9ЖЕ или тежащ над 850 кг лично тегло ...БЪЛГАРИН ВДИГНА 3 ПЪТИ СОБСТВЕНО ТЕГЛО...ОЛИМПИЙСКИ РЕКОРД В ЩАНГИТЕ,... та съветските другаре го изкараха в космоса и без кислороден апарат защото е ясно че няма как да го задържи със зъби и при това кацна там където се е учил да скача с парашут... руснаците това и до днес го твърдят и само президента радев им верва...вервайте го и вие... както и че може некой да излети без скафандър в космоса или че можете да карате автомобила си без предпазен колан

    18:49 12.10.2026

  • 5 По трима в багажника

    2 6 Отговор
    За тоалетната да ви казвам ли? Няма, не е имало. Но преди полета са им правили клизма.

    Три години след този полет, на 23 април 1967 Комаров загива в безсмислена мисия с предварително известен трагичен план. Последните му думи са: "К черту корабль! Все, к чему я прикасаюсь, не работает как следует." На 16 юни 1963, два месеца след аварията, е изстрелян последния Восток.

    19:05 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ха, ха, ха...

    2 4 Отговор
    Те щото на земята цъфнаха и вързаха, че сега и в космоса... От мегаломанията няма спасение, поне докато съществуват мегаломаните, които за съжаление поне на този етап най лесно се реализират в политиката. И това е видимо с просто око.

    Коментиран от #8

    19:32 12.10.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ха, ха, ха...":

    Мегаломания да искаш.
    I am an American!
    We are the best.
    The strongest economic in the world.
    The most mighty army in the world.
    Да изброявам ли още?

    19:51 12.10.2026