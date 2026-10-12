Восход 1: СССР изпраща трима души в космоса без скафандри

Трима души влизат в кабина, проектирана първоначално за един космонавт. На 12 октомври 1964 г. СССР изстрелва „Восход 1“ – първия пилотиран космически апарат с повече от един човек на борда и първия, извършил полет без скафандри. Екипажът е съставен от командира Владимир Комаров, инженера Константин Феoktистов и лекаря Борис Йегоров.

Корабът е разработен върху основата на „Восток“, с който Юрий Гагарин извършва първия полет на човек в космоса. За „Восход 1“ едноместната конструкция е променена така, че да побере трима души. Катапултната седалка е премахната, а на нейно място са монтирани три кресла. Заради ограниченията в пространството и масата екипажът не използва скафандри. Това означава, че при разхерметизиране на кабината космонавтите не биха могли да оцелеят.

Първият многоместен полет

Комбинацията от пилот, инженер и лекар има и символно, и практическо значение. Феоктистов е първият инженер, достигнал космоса, а Йегоров – първият лекар в орбита. По време на мисията екипажът извършва научни, технически и медико-биологични експерименти.

„Восход 1“ излиза в орбита, която достига приблизително 409 километра във височина. Корабът прави 16 обиколки около Земята и остава в космоса 24 часа, 17 минути и 3 секунди. Приземяването е извършено на 13 октомври 1964 г., след което тримата космонавти са обявени за невредими.

„Още 24 часа“, поискал екипажът, но главният конструктор отговорил: „Ще останем в рамките на програмата.“

Това е предадено в съветски новинарски съобщения, цитирани в историческия обзор на НАСА за космическите полети през 1964 г. Мисията приключва по предварителния план, въпреки че екипажът е изразил готовност да остане по-дълго в орбита.

Победа в космическото съперничество

Полетът е част от надпреварата между СССР и САЩ, които разработват многоместни космически кораби. „Восход 1“ изпреварва американската програма „Джемини“ и осигурява на Съветския съюз поредно първенство в ранната история на пилотираната космонавтика.

Следващата мисия от програмата, „Восход 2“, носи друго историческо постижение. На 18 март 1965 г. Алексей Леонов излиза за първи път от космически кораб в открития космос. Така „Восход 1“ и „Восход 2“ превръщат кратката съветска програма в поредица от две последователни космически демонстрации – първо многоместен полет без скафандри, а след това и първата космическа разходка.

Източници: history.com, space.com, astronomy.com