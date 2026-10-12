Восход 1: СССР изпраща трима души в космоса без скафандри

Трима души влизат в кабина, проектирана първоначално за един космонавт. На 12 октомври 1964 г. СССР изстрелва „Восход 1“ – първия пилотиран космически апарат с повече от един човек на борда и първия, извършил полет без скафандри. Екипажът е съставен от командира Владимир Комаров, инженера Константин Феoktистов и лекаря Борис Йегоров.
Корабът е разработен върху основата на „Восток“, с който Юрий Гагарин извършва първия полет на човек в космоса. За „Восход 1“ едноместната конструкция е променена така, че да побере трима души. Катапултната седалка е премахната, а на нейно място са монтирани три кресла. Заради ограниченията в пространството и масата екипажът не използва скафандри. Това означава, че при разхерметизиране на кабината космонавтите не биха могли да оцелеят.
Първият многоместен полет
Комбинацията от пилот, инженер и лекар има и символно, и практическо значение. Феоктистов е първият инженер, достигнал космоса, а Йегоров – първият лекар в орбита. По време на мисията екипажът извършва научни, технически и медико-биологични експерименти.
„Восход 1“ излиза в орбита, която достига приблизително 409 километра във височина. Корабът прави 16 обиколки около Земята и остава в космоса 24 часа, 17 минути и 3 секунди. Приземяването е извършено на 13 октомври 1964 г., след което тримата космонавти са обявени за невредими.„Още 24 часа“, поискал екипажът, но главният конструктор отговорил: „Ще останем в рамките на програмата.“
Това е предадено в съветски новинарски съобщения, цитирани в историческия обзор на НАСА за космическите полети през 1964 г. Мисията приключва по предварителния план, въпреки че екипажът е изразил готовност да остане по-дълго в орбита.
Победа в космическото съперничество
Полетът е част от надпреварата между СССР и САЩ, които разработват многоместни космически кораби. „Восход 1“ изпреварва американската програма „Джемини“ и осигурява на Съветския съюз поредно първенство в ранната история на пилотираната космонавтика.
Следващата мисия от програмата, „Восход 2“, носи друго историческо постижение. На 18 март 1965 г. Алексей Леонов излиза за първи път от космически кораб в открития космос. Така „Восход 1“ и „Восход 2“ превръщат кратката съветска програма в поредица от две последователни космически демонстрации – първо многоместен полет без скафандри, а след това и първата космическа разходка.
Източници: history.com, space.com, astronomy.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Водку пить
18:35 12.10.2026
3 Румен
18:42 12.10.2026
4 дебре де
18:49 12.10.2026
5 По трима в багажника
Три години след този полет, на 23 април 1967 Комаров загива в безсмислена мисия с предварително известен трагичен план. Последните му думи са: "К черту корабль! Все, к чему я прикасаюсь, не работает как следует." На 16 юни 1963, два месеца след аварията, е изстрелян последния Восток.
19:05 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ха, ха, ха...
Коментиран от #8
19:32 12.10.2026
8 Гост
До коментар #7 от "ха, ха, ха...":Мегаломания да искаш.
I am an American!
We are the best.
The strongest economic in the world.
The most mighty army in the world.
Да изброявам ли още?
19:51 12.10.2026