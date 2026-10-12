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Отвориха отново гробницата на Аменхотеп III след 20 години реставрация
  Тема: Известни личности

Отвориха отново гробницата на Аменхотеп III след 20 години реставрация

12 Октомври, 2026 18:00 1 208 1

  • аменхотеп iii-
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  • луксор

Гробницата на 3400 години отново приема туристи в Долината на царете край Луксор след мащабна реставрация на стенописите и помещенията

Отвориха отново гробницата на Аменхотеп III след 20 години реставрация - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След повече от две десетилетия реставрация Египет отново отвори за туристи гробницата на фараона Аменхотеп III в Долината на царете край Луксор. Паметникът е на около 3400 години, а посетителите слизат на 14 метра под земята, за да достигнат до погребалния комплекс. Гробницата е отворена отново през октомври 2025 г., след като консервационните дейности приключват в рамките на три етапа, започнали през 2001 г. и завършили през 2024 г.

Стенописи, йероглифи и празен саркофаг

Вътре са запазени ярки стенописи, макар че времето е оставило видими следи по тях. По стените има и свещени йероглифи от „Книгата на мъртвите“ – текстове, свързвани с преминаването на владетеля в отвъдния свят.

Погребалната камера обаче е била напълно опразнена от грабители още в древността. От саркофага е останала каменната основа, както и капакът му. Реставраторите са почистили и укрепили уязвимите рисунки, за да ограничат по-нататъшното им разрушаване. В проекта са участвали египетски, японски и международни специалисти с подкрепата на ЮНЕСКО.

Коридорът води към три свързани помещения

36-метров наклонен коридор отвежда към система от три свързани камери. Едната е била предназначена за фараона, а другите две – за цариците Тия и Ситамун. Планировката и запазените изображения дават представа за погребалните представи и художествения език по времето на XVIII династия.

Аменхотеп III се възкачва на престола като млад и управлява почти 38 години – приблизително от 1390 до 1350 г. пр.н.е. Неговото царуване съвпада с един от най-силните периоди на Древен Египет. От епохата му са останали храмове, дворци и статуи, сред които са Колосите на Мемнон край Луксор.

Мумията е преместена още в древността

Мумията на фараона не се намира в гробницата. Древни жреци я преместват на по-сигурно място, а днес тя се съхранява в Националния музей на египетската цивилизация в Кайро заедно с още 16 царски мумии. Самата гробница е открита от френски инженери през 1799 г. по време на египетския поход на Наполеон, а пълните разкопки са проведени от британския археолог Хауърд Картър през 1915 г.

Повторното отваряне на гробницата е част от усилията за опазване и представяне на царските паметници в Луксор. Според ЮНЕСКО завършването на трите фази на проекта е позволило да бъдат подобрени осветлението, контролирането на средата и информационните материали за посетителите, без да се поставят в риск крехките живописни повърхности.

Източници: unian.net, unesco.org, apnews.com


Египет
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  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Това което пише в "Книга не мъртвите" е интересно, но още по интересното е, че някои фараони са описали как са пътували до "Оня свят" приживе! И в описанията съвременния човек лесно ще познае летящи апарати и технологии за свиване и прекосяване на пространството!!!

    18:10 12.10.2026