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Откриха гробници, които може да са предшественици на пирамидите

Откриха гробници, които може да са предшественици на пирамидите

21 Юни, 2026 19:33 720 2

  • египет-
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  • археолози-
  • гробници

Стените на гробниците са по-дебели в основата си и постепенно се стесняват към върха

Откриха гробници, които може да са предшественици на пирамидите - 1
Снимка: Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Откритието на гробници от раннодинастичния период и погребения от додинастичния и късния периоди в района на Габал ал Таир в египетската провинция Миня хвърля нова светлина върху развитието на погребалната архитектура в Древен Египет, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата, пише БТА.

Стените на гробниците са по-дебели в основата си и постепенно се стесняват към върха, обясни генералният секретар на Върховния съвет за антиките Хишам ал Лейти. По думите му подобен дизайн може да представлява ранен етап в развитието на инженерните концепции, които впоследствие са довели до изграждането на стъпаловидните пирамиди, а по-късно и на истинските пирамиди.

Изглежда, че през по-късни епохи една от гробниците е била използвана за добив на каменни блокове. Въпреки това, запазените части са съхранили ценни свидетелства за древните строителни техники. Следи от оксидни линии показват прецизни методи за обработка и рязане на камъка, а стените са укрепени с големи дървени подпори.

Предварителните проучвания показват сходства с гробницата на фараона Ден в Абидос, която е една от най-значимите от раннодинастичния период. Тя представлява голяма правоъгълна подземна камера от тухли и дърво със сложен вътрешен план с множество помещения за погребални дарове. Каменното стълбище, което води към камерата е една от най-ранните конструкции от този тип в Египет. Владетелят Ден управлява през Първата династия около 2970 - 2930 г. пр.Хр.

Екипът е разкрил и част от некропол от додинастичния период. Намерени са останки от тела, положени в свито положение и увити с растителни рогозки. Сред находките са керамични съдове с черен кант по ръба, принадлежащи към културите Накада II и Накада III, съществували преди възникването на единната древноегипетска държава.

Наред с това мисията е попаднала погребения в дървени саркофази, за които се смята, че са от късния период.

Откритията доказват, че мястото е било използвано като погребален комплекс в продължение на хилядолетия от додинастичния до късния период на древноегипетската цивилизация.


Египет
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  • 1 Гринго

    1 0 Отговор
    Открили гробници на прабългарите които са владели древен египет ама мълчат за това

    19:36 21.06.2026

  • 2 Помак

    1 0 Отговор
    Ахти мн са впечатлявам от древността и космоса ....харесва ми статията ,ще я оставя за десерт като си легна

    19:42 21.06.2026