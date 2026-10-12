Синди Кроуфорд и Ранди Гербер се появиха след загубата на сина си СНИМКА

Синди Кроуфорд и съпругът ѝ Ранди Гербер бяха заснети за първи път публично след смъртта на сина им Пресли Гербер. 60-годишната супермоделка и 64-годишният бизнесмен са се разхождали по плажа Зума в Малибу, Калифорния, държейки се за ръце.
Двамата са били с бейзболни шапки и тъмни очила и са се опитвали да останат незабелязани. Появата им идва малко след смъртта на 27-годишния Пресли, който е работил като модел.
Причината за смъртта все още не е потвърдена
Пресли Гербер е починал на 20 септември в рехабилитационна клиника. В публикацията, позоваваща се на People, се посочва предварителна версия за свръхдоза наркотици по време на лечението му.
Тази версия обаче не е потвърдена официално. Медицинската служба на окръг Лос Анджелис съобщи, че причината и начинът на смъртта са отложени до приключването на допълнителни изследвания. По случая работи полицията в Санта Моника.
Семейството е било ангажирано с лечението му
Източници на People твърдят, че Кроуфорд и Гербер не са оставяли сина си сам в борбата му със зависимостта. Според тях двамата са участвали активно в лечението му и са полагали грижи за него.
След смъртта на Пресли представители на семейството са поискали лично пространство. Той е бил най-голямото дете на Кроуфорд и Гербер. Неговата сестра Каия Гербер също е модел и актриса.
Синди Кроуфорд и Ранди Гербер са семейство от 1998 г. Публичната им поява на плажа в Малибу е първият случай, в който двамата са заснети заедно след трагедията.
Източници: cbsnews.com, latimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 щурецъ
15:43 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.