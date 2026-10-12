Новата "Мис България" е на 20, има бизнес и е писателка (СНИМКА)

Камелия Иванова от София е новата носителка на титлата „Мис България 2026“. 20-годишната участничка спечели короната на финала в Античния театър в Пловдив, който за първи път се проведе извън столицата.
Първа подгласничка стана Михаела Телбийска от Пловдив, а третото място зае Мария Иванова от Созопол. Сред членовете на журито е участвал и робот – един от необичайните акценти в тазгодишния конкурс.
От първа подгласничка до победителка
За Камелия Иванова титлата идва година след като остана първа подгласничка в конкурса през 2025 г. Този път тя стигна до короната на финал, събрал на една сцена конкурс за красота, мода и историческата атмосфера на Античния театър.
Новата „Мис България“ учи интериорен дизайн в Нов български университет. Преди това е посветила пет години на модния дизайн, а паралелно с обучението си работи като модел на свободна практика и развива собствена марка за облекло.
Модна марка и роман в четири части
Камелия Иванова има интереси и извън подиума. Тя е автор на научнофантастичен роман, който започва да пише още в осми клас, по време на пандемията. Историята е замислена като поредица от четири книги.
Пред NOVA Мария Иванова описа разбирането си за конкурса с думите: „Външният вид прави впечатление, но наистина характерът е това, което оставя следа.“ Самата Мария е завършила психология и е защитила дипломната си работа с отлична оценка.
Първата подгласничка Михаела Телбийска е първокурсничка по международни икономически отношения в Пловдивския университет. Така трите отличени участнички представят различни професионални интереси – от модата и предприемачеството до международните отношения и психологията.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #7
18:34 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
" На голямата писателска нива на Вазов , Йовков , Елин Пелин и много други български писатели аз имам само една скромна бразда ( орница ) и не мога да се меря с тях ......"
Йордан Радичков , номиниран за Нобелова награда за литература , НАИСТИНА НОМИНИРАН
та викате , момата от НБУ била "писателка " значи ....по бански ли " пише " ?!?
18:50 12.10.2026
6 работи като модел на свободна практика
ама уж най красива в бг
а пък бишоните кат кайсийки
18:53 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 фАНТОМасс
19:07 12.10.2026
9 На БАБА фърчилото
19:09 12.10.2026
10 Ироничен
19:11 12.10.2026
11 Слоностозъбест Абракадабър
19:13 12.10.2026
12 не е чак за мис българия тази
19:25 12.10.2026
13 Чърчил
19:26 12.10.2026
14 Робот в журито?
19:46 12.10.2026
15 6135
Прекрасно описание на думата "държанка".
19:54 12.10.2026