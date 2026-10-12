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Новата "Мис България" е на 20, има бизнес и е писателка (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Новата "Мис България" е на 20, има бизнес и е писателка (СНИМКА)

12 Октомври, 2026 18:27 1 228 15

  • мис българия 2026-
  • камелия иванова-
  • конкурси за красота-
  • мода-
  • пловдив

20-годишната софиянка развива собствена модна марка и е автор на научнофантастичен роман

Новата "Мис България" е на 20, има бизнес и е писателка (СНИМКА) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Камелия Иванова от София е новата носителка на титлата „Мис България 2026“. 20-годишната участничка спечели короната на финала в Античния театър в Пловдив, който за първи път се проведе извън столицата.

Първа подгласничка стана Михаела Телбийска от Пловдив, а третото място зае Мария Иванова от Созопол. Сред членовете на журито е участвал и робот – един от необичайните акценти в тазгодишния конкурс.


От първа подгласничка до победителка

За Камелия Иванова титлата идва година след като остана първа подгласничка в конкурса през 2025 г. Този път тя стигна до короната на финал, събрал на една сцена конкурс за красота, мода и историческата атмосфера на Античния театър.

Новата „Мис България“ учи интериорен дизайн в Нов български университет. Преди това е посветила пет години на модния дизайн, а паралелно с обучението си работи като модел на свободна практика и развива собствена марка за облекло.

Модна марка и роман в четири части

Камелия Иванова има интереси и извън подиума. Тя е автор на научнофантастичен роман, който започва да пише още в осми клас, по време на пандемията. Историята е замислена като поредица от четири книги.

Пред NOVA Мария Иванова описа разбирането си за конкурса с думите: „Външният вид прави впечатление, но наистина характерът е това, което оставя следа.“ Самата Мария е завършила психология и е защитила дипломната си работа с отлична оценка.

Първата подгласничка Михаела Телбийска е първокурсничка по международни икономически отношения в Пловдивския университет. Така трите отличени участнички представят различни професионални интереси – от модата и предприемачеството до международните отношения и психологията.

Източник: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    29 1 Отговор
    100% тази кифла има баща или чичо свързан с Тиквата или Шиши 💩💩💩. Какъв бизнес, какви 5 лева ⁉️⁉️⁉️

    Коментиран от #7

    18:34 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    18 1 Отговор
    ПИСАТЕЛКА !!!???!!!
    " На голямата писателска нива на Вазов , Йовков , Елин Пелин и много други български писатели аз имам само една скромна бразда ( орница ) и не мога да се меря с тях ......"
    Йордан Радичков , номиниран за Нобелова награда за литература , НАИСТИНА НОМИНИРАН
    та викате , момата от НБУ била "писателка " значи ....по бански ли " пише " ?!?

    18:50 12.10.2026

  • 6 работи като модел на свободна практика

    11 1 Отговор
    досещаме се
    ама уж най красива в бг
    а пък бишоните кат кайсийки

    18:53 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 фАНТОМасс

    12 0 Отговор
    И какво ? Тя е вече писателка , макар , че четенето много я затруднява. Така ли ?

    19:07 12.10.2026

  • 9 На БАБА фърчилото

    13 0 Отговор
    А смята ли да се бори за СВЕТОВЕН МИР , когато й остане време от писане на романи ?

    19:09 12.10.2026

  • 10 Ироничен

    9 0 Отговор
    Щях да съм изненадан, ако беше читателка.

    19:11 12.10.2026

  • 11 Слоностозъбест Абракадабър

    4 0 Отговор
    Миналата година - втора , тази е първа , другата на НУЛЕВО място ли ще е ?

    19:13 12.10.2026

  • 12 не е чак за мис българия тази

    3 0 Отговор
    тази пере паричките на някой близък до някой депутат 20 годишна кифла с бизнес ам друг път…

    19:25 12.10.2026

  • 13 Чърчил

    5 0 Отговор
    Миналата година - втора , тази е първа , другата на магистралата...

    19:26 12.10.2026

  • 14 Робот в журито?

    1 0 Отговор
    Догодина на конкурса му дайте първото място, за разнообразие

    19:46 12.10.2026

  • 15 6135

    1 0 Отговор
    "20-годишната софиянка развива собствена модна марка и е автор на научнофантастичен роман"

    Прекрасно описание на думата "държанка".

    19:54 12.10.2026