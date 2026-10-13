Оперираха Кака Лили след тежка жлъчна криза

Лилия Вучкова, известна на поколения зрители като Кака Лили, е претърпяла успешна операция на жлъчния мехур след тежка жлъчна криза. Интервенцията е извършена в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София.
Телевизионната водеща първоначално е приета в критично състояние в Отделението по инвазивна гастроентерология. Според информацията, разпространена от лечебното заведение, лекарите са успели да стабилизират състоянието ѝ в рамките на пет дни и да я подготвят за последващата операция.
Вучкова благодари на медицинския екип
След стабилизирането ѝ е извършена планова лапароскопска операция в Клиниката по обща и ендоскопска хирургия. Вучкова е изпратила благодарствено писмо до министъра на здравеопазването Катя Ивкова, до изпълнителния директор на болницата доц. д-р Николай Стоилов и до началника на клиниката проф. д-р Антоний Филипов.
В писмото си тя специално е посочила доц. д-р Табаков и доц. д-р Манова. „Операцията беше успешна и аз се чувствам като рестартиран човек“, пише Вучкова. Тя е благодарила и на лекарите, медицинските сестри и санитарите за професионализма и човешкото отношение.
Кака Лили е позната най-вече като водеща на детското предаване „Милион и едно желания“, с което се превърна в едно от разпознаваемите телевизионни лица за няколко поколения българи.
Източници: blitz.bg, dunavmost.com
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