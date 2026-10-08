Галя от "Сатен" се оплака в ефир: 3 дискови хернии, 8-часова операция, дълго възстановяване (ВИДЕО)

Спомняте ли си за красивата танцьорка Галя от "Сатен"? Тя се завърна в ефира и проговори откровено за тежък период, който я принудил изцяло да преосмисли начина си на живот. Тя гостува заедно с дъщеря си Карина в "На кафе", където разказа за преживяна осемчасова операция, болезнено възстановяване и момента, в който осъзнала, че организмът ѝ вече не издържа на темпото.

"Изгубих твърде рано жизнения си ресурс", призна Галя пред водещата Гала. По думите ѝ в продължение на години огромна част от времето и енергията ѝ отивали в работа и кариера. В един момент обаче и тялото, и психиката започнали да "искат сметка".

"Всичко, което те е правило щастлива, спираш да можеш да го правиш, защото реално ти си болен, ти си изтощен, прегрял. Психиката ти страда, физиката ти страда", сподели тя.

Най-тежкото изпитание дошло, след като се оказало, че Галя има три дискови хернии във врата. Последвала сложна операция, продължила осем часа, при която били отстранени две от тях.

"Премахват ми две, което отнема много дълго време - осем часа, и не мога да издържа да ми махнат и третата. Беше много тежко възстановяването", разказа бившата танцьорка.

Допълнително изпитание се оказала алергията ѝ към обезболяващи препарати. Заради това голяма част от неврологичната болка трябвало да понесе без обичайното обезболяване.

След операцията Галя започнала кинезитерапия. В началото упражненията ѝ се стрували прекалено елементарни за човек, който години наред е бил професионален танцьор. Именно постепенното движение обаче се превърнало във важна част от възстановяването ѝ.

Успоредно с това Галя предприела сериозни промени в ежедневието си. Спряла захарта и бързите въглехидрати, ограничила пакетираните храни и намалила наполовина придвижването си с автомобил, за да ходи повече пеша.

Най-голямата изненада дошла при контролен преглед на третата дискова херния, която не била отстранена при операцията.

"Връщам се при моя неврохирург, гледа диска и ми казва: "Галя, не знам какво правиш, но продължавай да го правиш. Не само че не е прогресирала, ами я няма", разказа танцьорката. И добавя: "За мен беше като някакъв знак, че съм на правилния път", сподели тя. А след преживяното Галя вече гледа по съвсем различен начин и на почивката.

"Ако приемаш почивката не като възнаграждение, а като необходимост - базова необходимост, тогава е възможно поне взривът да не е толкова голям като моя", категорична е тя.