Гроб в Латвия може да пази жертви на викингско нападение

Гроб на повече от 1000 години в Латвия може да съдържа останките на шестима местни жители, загинали при насилствено събитие. Новото изследване разглежда погребение в некропола Чункани-Дренгери близо до Рижкия залив, където са открити четирима мъже, момче и момиче.

Радиовъглеродното датиране поставя гроба във втората половина на IX век – период, който съвпада с началото на епохата на викингите. Това е една от причините учените да допускат, че шестимата може да са станали жертви на нападение. Друга възможност е да са загинали в битка със съседна общност.

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„Никога няма да разберем със сигурност дали са убити при нападение, но това остава вероятност, предвид датировката на гроба и фаталните травми, установени при трима от мъжете“, казва Елина Петерсоне-Гордина, археолог от Латвийския университет и съавтор на изследването.

Генетичният анализ показва, че момчето е било син на един от мъжете. Друг мъж е бил роднина от трета степен. Бащата, роднината и още един от мъжете са получили наранявания от остри предмети, вероятно брадва или меч.

По останките са установени травми, съвместими с насилствена смърт, но причината за смъртта на останалите трима души не е изяснена. Затова изследването не доказва, че всички са били убити при викингски набег.

Погребани според местните обичаи

Гробът е един от стотиците в некропола Чункани-Дренгери, открит през 1924 г. Обектът съдържа погребения от VII до XI век, а повечето гробове са предназначени за един човек. В разглеждания гроб шестимата са положени едновременно и с традиционни погребални дарове.

Жената е погребана с глава, насочена на северозапад. Четиримата мъже и момчето са подредени в редица до нея, с глави към югоизток – особеност, която се среща и в други местни погребения от същия период.

Според изследователите това показва, че погребаните са били част от местната общност и са били положени с уважение, въпреки вероятно насилствената си смърт. Генетичните данни сочат местен балтийски произход. Шестимата са принадлежали към семигалите – земеделски народ, населявал плодородните равнини на региона през желязната епоха.

Източници: btvnovinite.bg, livescience.com