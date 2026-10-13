Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Гроб в Латвия може да пази жертви на викингско нападение

Гроб в Латвия може да пази жертви на викингско нападение

13 Октомври, 2026 05:39, обновена 13 Октомври, 2026 05:40 420 1

  • латвия-
  • викинги-
  • археология-
  • чункани-дренгери-
  • желязна епоха

Генетичен анализ свързва шестима погребани в един гроб, а трима от мъжете са имали смъртоносни травми от остри предмети

Гроб в Латвия може да пази жертви на викингско нападение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гроб на повече от 1000 години в Латвия може да съдържа останките на шестима местни жители, загинали при насилствено събитие. Новото изследване разглежда погребение в некропола Чункани-Дренгери близо до Рижкия залив, където са открити четирима мъже, момче и момиче.

Радиовъглеродното датиране поставя гроба във втората половина на IX век – период, който съвпада с началото на епохата на викингите. Това е една от причините учените да допускат, че шестимата може да са станали жертви на нападение. Друга възможност е да са загинали в битка със съседна общност.

„Никога няма да разберем със сигурност дали са убити при нападение, но това остава вероятност, предвид датировката на гроба и фаталните травми, установени при трима от мъжете“, казва Елина Петерсоне-Гордина, археолог от Латвийския университет и съавтор на изследването.

ДНК разкрива семейна връзка

Генетичният анализ показва, че момчето е било син на един от мъжете. Друг мъж е бил роднина от трета степен. Бащата, роднината и още един от мъжете са получили наранявания от остри предмети, вероятно брадва или меч.

По останките са установени травми, съвместими с насилствена смърт, но причината за смъртта на останалите трима души не е изяснена. Затова изследването не доказва, че всички са били убити при викингски набег.

Погребани според местните обичаи

Гробът е един от стотиците в некропола Чункани-Дренгери, открит през 1924 г. Обектът съдържа погребения от VII до XI век, а повечето гробове са предназначени за един човек. В разглеждания гроб шестимата са положени едновременно и с традиционни погребални дарове.

Жената е погребана с глава, насочена на северозапад. Четиримата мъже и момчето са подредени в редица до нея, с глави към югоизток – особеност, която се среща и в други местни погребения от същия период.

Според изследователите това показва, че погребаните са били част от местната общност и са били положени с уважение, въпреки вероятно насилствената си смърт. Генетичните данни сочат местен балтийски произход. Шестимата са принадлежали към семигалите – земеделски народ, населявал плодородните равнини на региона през желязната епоха.

Източници: btvnovinite.bg, livescience.com


Латвия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 0 Отговор
    Па те, латишите претендират, че са точно викинги.
    И кво излиза? Викингите в латвия са се нападали самички ли?

    05:45 13.10.2026