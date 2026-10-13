Биляниш пя само по бельо в клуб в Студентски град (СНИМКА)

Биляниш превърна клубното си участие в запомнящо се шоу, като се качи на сцената в нощен клуб в Студентски град само по сутиен и прашки. Прозрачна зеленикава мрежа допълваше визията на 25-годишната певица, която пя и танцува пред публиката.

По време на участието си Биляна Лазарова, както е истинското ѝ име, не избягваше близостта с феновете. Тя им подаваше ръка и поздравяваше най-развълнуваните посетители. Татуировките по гърба ѝ също бяха част от сценичния образ.

Появата на Биляниш идва на фона на засилен интерес към личния ѝ живот. Преди време тя имаше връзка с 20-годишния футболен национал Кристиян Балов, когото наричаше „моята футболна звезда“. Според публикацията на „Марица“ отношенията им са приключили през пролетта, а Балов впоследствие е започнал връзка с учителката Мариела Ингелска.

За самата Биляниш светските медии твърдят, че не е останала дълго сама. Публикации я свързват с Никола Виденов, вратар на „Етър“ Велико Търново. В материала не е посочено официално потвърждение от певицата или футболиста.

Биляниш развива музикалната си кариера

Певицата продължава да работи върху присъствието си в попфолка. През лятото тя записа дует с Емрах, а сред имената, които посочва като свои примери, са Галена, Преслава и Яница.

„Галена, Преслава, Яница – това са все жени, които имам за пример като визия, като поведение и присъствие“, казва Биляниш.

Тя е заявявала и че иска да бъде независима и да не разчита на мъж, като поставя личното спокойствие сред основните си цели.

Преди музиката Биляниш привлича внимание и с участие в конкурс за красота в Тайланд, където печели отличие за най-красивата тийнейджърка в света. По-късно има връзка с ММА боеца Ангел Исакиев, от когото има син. Детето тренира футбол в школата на ЦСКА, а тази есен е започнало първи клас.

Източник: marica.bg