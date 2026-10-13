Новини
Любопитно »
Биляниш пя само по бельо в клуб в Студентски град (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Биляниш пя само по бельо в клуб в Студентски град (СНИМКА)

13 Октомври, 2026 06:29 802 5

  • биляниш-
  • биляна лазарова-
  • попфолк-
  • студентски град-
  • кристиян балов

Певицата привлече вниманието с дръзка сценична визия и общуваше с феновете пред препълненото заведение

Биляниш пя само по бельо в клуб в Студентски град (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Биляниш превърна клубното си участие в запомнящо се шоу, като се качи на сцената в нощен клуб в Студентски град само по сутиен и прашки. Прозрачна зеленикава мрежа допълваше визията на 25-годишната певица, която пя и танцува пред публиката.

По време на участието си Биляна Лазарова, както е истинското ѝ име, не избягваше близостта с феновете. Тя им подаваше ръка и поздравяваше най-развълнуваните посетители. Татуировките по гърба ѝ също бяха част от сценичния образ.

Появата на Биляниш идва на фона на засилен интерес към личния ѝ живот. Преди време тя имаше връзка с 20-годишния футболен национал Кристиян Балов, когото наричаше „моята футболна звезда“. Според публикацията на „Марица“ отношенията им са приключили през пролетта, а Балов впоследствие е започнал връзка с учителката Мариела Ингелска.

За самата Биляниш светските медии твърдят, че не е останала дълго сама. Публикации я свързват с Никола Виденов, вратар на „Етър“ Велико Търново. В материала не е посочено официално потвърждение от певицата или футболиста.

Биляниш развива музикалната си кариера

Певицата продължава да работи върху присъствието си в попфолка. През лятото тя записа дует с Емрах, а сред имената, които посочва като свои примери, са Галена, Преслава и Яница.

„Галена, Преслава, Яница – това са все жени, които имам за пример като визия, като поведение и присъствие“, казва Биляниш.

Тя е заявявала и че иска да бъде независима и да не разчита на мъж, като поставя личното спокойствие сред основните си цели.

Преди музиката Биляниш привлича внимание и с участие в конкурс за красота в Тайланд, където печели отличие за най-красивата тийнейджърка в света. По-късно има връзка с ММА боеца Ангел Исакиев, от когото има син. Детето тренира футбол в школата на ЦСКА, а тази есен е започнало първи клас.

Източник: marica.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    2 1 Отговор
    петроханска работа

    06:36 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    тая що си е качила Милото на суратя?

    06:38 13.10.2026

  • 4 Бай Дончо

    0 0 Отговор
    Тая пък коя е?! Поредната уста-тромпет.

    06:45 13.10.2026

  • 5 Фйкк

    0 0 Отговор
    Супер

    06:46 13.10.2026