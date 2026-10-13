Саша Барън Коен на 55: от Борат до новия Али Джи

На 13 октомври 2026 г. Саша Барън Коен навършва 55 години. Роденият в лондонския квартал Хамърсмит актьор, комик, сценарист и продуцент изгради кариера върху образи, които изглеждат нелепи, но често поставят събеседниците им в неудобна и разкриваща ситуация.

Преди да стане Борат, Бруно или Али Джи, Барън Коен завършва история в колежа „Крайстс“ към Кеймбриджкия университет и играе в прочутата комедийна трупа Cambridge Footlights. Първият му голям пробив идва с Али Джи – самоуверен, но невеж wannabe рапър от предградията на Лондон. Героят се появява в „Da Ali G Show“, където интервютата с реални публични личности се превръщат в сблъсък между телевизионната измама и неподготвеността на събеседника.

Борат превърна провокацията в световен успех

През 2006 г. Барън Коен влиза в ролята на Борат Сагдиев – измислен казахстански журналист, който пътува из Съединените щати. Филмът „Борат“ използва абсурда, расистките стереотипи и социалната неловкост, за да насочи вниманието към предразсъдъците на хората пред камера. Продукцията му носи „Златен глобус“ за най-добър актьор в комедия или мюзикъл, а сценарият получава номинация за „Оскар“.

Успехът обаче има и обратна страна. Част от хората, заснети без да знаят истинската самоличност на героя, завеждат дела срещу създателите. Подобна реакция следва и „Бруно“ от 2009 г., в който Барън Коен играе австрийски моден журналист с демонстративно провокативно поведение. Съдебните искове, критиките към използването на скрити камери и споровете дали участниците са били подведени се превръщат в постоянна част от публичния разговор около филмите му.

Сред останалите му известни роли е генерал Аладийн в „Диктаторът“, а като актьор той участва и в продукции като „Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт“, „Юго“ и „Процесът срещу Чикаго 7“. През 2018 г. създава сатиричния сериал „Кой е Америка?“, в който отново използва измислени самоличности, за да разговаря с политици, активисти и публични фигури.

Семейството и раздялата с Айла Фишър

Барън Коен и австралийската актриса Айла Фишър се запознават в началото на 2000-те, женят се през 2010 г. и имат три деца. Двамата дълго време пазят семейния си живот далеч от публичността. През април 2024 г. обявиха, че са подали документи за развод още през 2023 г.

„След дълъг тенис мач, продължил повече от 20 години, най-сетне прибираме ракетите“, написаха двамата в съвместно изявление.

Съобщението беше направено едновременно от двамата, без да бъдат посочени подробности за причините за раздялата. По-късно личният им живот остана до голяма степен извън публичните им изяви.

Али Джи се завръща, а следва и Тарантино

Най-новият голям проект на Барън Коен е „Али Джи: Кой съм аз?“ – филм, който връща героя на големия екран повече от две десетилетия след „Али Джи Индахаус“. Amazon MGM Studios е насрочила премиерата за 23 октомври 2026 г. Лентата е представена като сатирична комедия в документален стил и бележи режисьорския дебют на Барън Коен в пълнометражното кино.

Следващата му поява ще бъде на сцена. Барън Коен е избран за главната роля в „The Popinjay Cavalier“ – първата пиеса на Куентин Тарантино, която ще бъде поставена в лондонския Уест Енд. Предварителните представления са планирани за февруари 2027 г., а официалното откриване – за 18 март.

Така на 55 години Саша Барън Коен остава свързан с героите, които го направиха известен, но продължава да разширява полето си – от телевизионната скрита камера и политическата сатира до киното и театъра.

Източник: apnews.com