Отложиха концерта на Ерика Баду в София

Концертът на Ерика Баду в София е отложен. Шоуто трябваше да се състои на 23 октомври 2026 г. в зала 1 на НДК, но организаторите от Reel Feel съобщиха, че датата отпада заради „непредвидени обстоятелства“. Нова дата за София все още се съгласува.

„Ерика Баду се извинява на засегнатите фенове, признава времето, усилията и пътуването, което мнозина са планирали, за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им“, се казва в съобщението на организаторите, разпространено чрез Eventim.

Кои дати от турнето отпадат

Промените засягат и други концерти от европейското турне на американската певица. Няма да се състоят предварително обявените изяви в Париж на 18 октомври, Милано на 19 и 20 октомври и Катовице на 25 октомври.

Без промяна в графика остават концертите в Амстердам на 13 октомври, Брюксел на 14 октомври и Базел на 15 октомври. Конкретна причина за промените в турнето не е посочена.

Какво става с билетите

Закупените билети за концерта в София ще важат за новата дата без презаверка. Притежателите, за които новият ден не е удобен, ще могат да поискат възстановяване на сумата в конкретния обект на Eventim, от който е закупен билетът.

Връщането на парите ще бъде възможно до един месец след обявяването на новата дата. Преди тя да бъде уточнена, възстановяване на сумите няма да се извършва.

Предстоящото участие щеше да бъде първият самостоятелен концерт на Ерика Баду в София. Певицата е гостувала в България през 2012 г. като част от фестивала Elevation.

Източник: dnevnik.bg