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Отложиха концерта на Ерика Баду в София
  Тема: Известни личности

Отложиха концерта на Ерика Баду в София

13 Октомври, 2026 09:44 818 10

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Шоуто в зала 1 на НДК трябваше да се състои на 23 октомври

Отложиха концерта на Ерика Баду в София - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Концертът на Ерика Баду в София е отложен. Шоуто трябваше да се състои на 23 октомври 2026 г. в зала 1 на НДК, но организаторите от Reel Feel съобщиха, че датата отпада заради „непредвидени обстоятелства“. Нова дата за София все още се съгласува.

„Ерика Баду се извинява на засегнатите фенове, признава времето, усилията и пътуването, което мнозина са планирали, за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им“, се казва в съобщението на организаторите, разпространено чрез Eventim.

Кои дати от турнето отпадат

Промените засягат и други концерти от европейското турне на американската певица. Няма да се състоят предварително обявените изяви в Париж на 18 октомври, Милано на 19 и 20 октомври и Катовице на 25 октомври.

Без промяна в графика остават концертите в Амстердам на 13 октомври, Брюксел на 14 октомври и Базел на 15 октомври. Конкретна причина за промените в турнето не е посочена.

Какво става с билетите

Закупените билети за концерта в София ще важат за новата дата без презаверка. Притежателите, за които новият ден не е удобен, ще могат да поискат възстановяване на сумата в конкретния обект на Eventim, от който е закупен билетът.

Връщането на парите ще бъде възможно до един месец след обявяването на новата дата. Преди тя да бъде уточнена, възстановяване на сумите няма да се извършва.

Предстоящото участие щеше да бъде първият самостоятелен концерт на Ерика Баду в София. Певицата е гостувала в България през 2012 г. като част от фестивала Elevation.

Източник: dnevnik.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Война е все пак.

    09:46 13.10.2026

  • 2 разбира се

    9 1 Отговор
    ми кой ще си даде парите за това?!

    09:47 13.10.2026

  • 3 честен ционист

    5 2 Отговор
    Няма интерес. Безпаричието тресе Ганчо. На първо място е кошницата с грижа.

    Коментиран от #4

    09:57 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иоцова

    0 0 Отговор
    А Ерика Тему кога ще идва?

    10:13 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пира мида

    0 0 Отговор
    Що за наглоcт! ? Никой не е длъжен да ви кредитира докато излезела нова дата, ако изобщо излезе! Връщайте парите на хората!

    10:50 13.10.2026