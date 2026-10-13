20 години без Любомир Начев – юристът, оглавил МВР в бурните 90-те

Преди да стане едно от разпознаваемите лица на политическия преход, Любомир Начев работи дълго в системата на МВР. Роден е на 22 октомври 1954 г. в село Дюлево, Бургаско, а през 1978 г. завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Професионалният му път започва като стажант-съдия в Софийския градски съд. След това става следовател в МВР, научен сътрудник и кандидат на юридическите науки. Ръководи Секцията за борба с престъпността, а по-късно е заместник-директор на Института по криминалистика и криминология към вътрешното министерство. Автор е на трудове по криминалистика, криминология и оперативно-издирвателна дейност.
От парламента до ръководството на МВР
Начев е депутат в 36-ото Народно събрание от 1991 до 1994 г., а след това и в 37-ото Народно събрание. Работи в парламентарната Комисия по национална сигурност и е секретар на Парламентарния съюз за социална демокрация.
На 26 януари 1995 г. поема Министерството на вътрешните работи в правителството на Жан Виденов. Начело на ведомството остава до 10 май 1996 г. Периодът съвпада с тежка политическа и криминогенна обстановка, а името му остава свързано с един от най-обсъжданите епизоди в българската политика през 90-те.
Оставката след убийството на трима полицаи
На 3 май 1996 г. при престрелка пред блок 329 в столичния квартал „Люлин“ са убити трима полицаи. Часове по-късно телевизионен репортаж показва вътрешния министър на коктейл в НДК. Случаят предизвиква силна обществена и политическа реакция.
На 4 май Начев подава оставка, а на 10 май Народното събрание го освобождава с 124 гласа „за“, един „против“ и един недействителен глас. На негово място е избран Николай Добрев. По-късно Начев обяснява в интервю за „24 часа“: „За мен нещата бяха решени. Вече не се чувствах министър.“
След освобождаването си той се връща като депутат до разпускането на 37-ото Народно събрание през 1997 г. Впоследствие работи като адвокат в Бургас и Карнобат.
Последните години
На 13 октомври 2006 г. МВР съобщава, че Любомир Начев е сложил край на живота си в дома на родителите си в Карнобат. Той умира десет дни преди да навърши 52 години.
Името му остава в историята на прехода като пример за бързото израстване на професионалист от силовите структури до висш държавен пост и за политическата цена на един публичен провал в период, когато институциите и обществото реагират остро на всяка проява на властта.
Източници: mvr.bg, dnes.dir.bg, vesti.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Списание икономист
Коментиран от #4, #15
14:22 13.10.2026
2 Бегай
Коментиран от #9
14:22 13.10.2026
3 честен ционист
14:25 13.10.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Списание икономист":Накрая пак всички ще разплащате с рубли, при който и да беше останал вариант.
14:26 13.10.2026
5 Този никой не го помни
14:27 13.10.2026
6 хехе
14:33 13.10.2026
7 Мутри ,
14:37 13.10.2026
8 Дии
14:39 13.10.2026
9 Бачо е баччо
До коментар #2 от "Бегай":Истинските мъже сме плешиви...със здрави и...мераклии до сетният си дъх...
Другите си присаждат коса...боядисват и ...скубят веждите...до като си обезкосмяване...краката...
14:39 13.10.2026
10 МДАМ
15:15 13.10.2026
11 Площад Македония 20ч.
15:38 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 До N3 честен....
15:41 13.10.2026
14 вауууу
15:46 13.10.2026
15 САТАНИСТ СИ
До коментар #1 от "Списание икономист":ТО С ТУРСКАТА ЛИРА НА ОЛАШЕХТЕ ТО С РУСКАТА РЪБЛА НА ПЛАШЕХТЕ А ВСЪЩНОСТ КУРСА НА ЛЕВА БЕ ЕДИН ЛЕВ СТЕЩУ 4 ЕВРА ПРИ ЧЕЙНДЖА..... ЕВРОТО БЕ НАДУТА И НАДЦЕНЕНЕНА ВАЛУТКА .....
15:48 13.10.2026