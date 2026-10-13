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20 години без Любомир Начев – юристът, оглавил МВР в бурните 90-те
  Тема: Известни личности

20 години без Любомир Начев – юристът, оглавил МВР в бурните 90-те

13 Октомври, 2026 14:20 1 428 15

  • любомир начев-
  • мвр-
  • жан виденов-
  • политически преход-
  • карнобат

Бившият вътрешен министър е роден през 1954 г. и умира на 13 октомври 2006 г., след като кариерата му приключва с оставка през май 1996 г

20 години без Любомир Начев – юристът, оглавил МВР в бурните 90-те - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди да стане едно от разпознаваемите лица на политическия преход, Любомир Начев работи дълго в системата на МВР. Роден е на 22 октомври 1954 г. в село Дюлево, Бургаско, а през 1978 г. завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният му път започва като стажант-съдия в Софийския градски съд. След това става следовател в МВР, научен сътрудник и кандидат на юридическите науки. Ръководи Секцията за борба с престъпността, а по-късно е заместник-директор на Института по криминалистика и криминология към вътрешното министерство. Автор е на трудове по криминалистика, криминология и оперативно-издирвателна дейност.

От парламента до ръководството на МВР

Начев е депутат в 36-ото Народно събрание от 1991 до 1994 г., а след това и в 37-ото Народно събрание. Работи в парламентарната Комисия по национална сигурност и е секретар на Парламентарния съюз за социална демокрация.

На 26 януари 1995 г. поема Министерството на вътрешните работи в правителството на Жан Виденов. Начело на ведомството остава до 10 май 1996 г. Периодът съвпада с тежка политическа и криминогенна обстановка, а името му остава свързано с един от най-обсъжданите епизоди в българската политика през 90-те.

Оставката след убийството на трима полицаи

На 3 май 1996 г. при престрелка пред блок 329 в столичния квартал „Люлин“ са убити трима полицаи. Часове по-късно телевизионен репортаж показва вътрешния министър на коктейл в НДК. Случаят предизвиква силна обществена и политическа реакция.

На 4 май Начев подава оставка, а на 10 май Народното събрание го освобождава с 124 гласа „за“, един „против“ и един недействителен глас. На негово място е избран Николай Добрев. По-късно Начев обяснява в интервю за „24 часа“: „За мен нещата бяха решени. Вече не се чувствах министър.“

След освобождаването си той се връща като депутат до разпускането на 37-ото Народно събрание през 1997 г. Впоследствие работи като адвокат в Бургас и Карнобат.

Последните години

На 13 октомври 2006 г. МВР съобщава, че Любомир Начев е сложил край на живота си в дома на родителите си в Карнобат. Той умира десет дни преди да навърши 52 години.

Името му остава в историята на прехода като пример за бързото израстване на професионалист от силовите структури до висш държавен пост и за политическата цена на един публичен провал в период, когато институциите и обществото реагират остро на всяка проява на властта.

Източници: mvr.bg, dnes.dir.bg, vesti.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Списание икономист

    11 12 Отговор
    Добре че българия прие еврото. Ако бяхме с българския лев при една война , която тепърва предстои, българския лев щеще да бъде с курса на иранския риал спрямо щатския долар. Българите отново изкараха доза късмет.

    Коментиран от #4, #15

    14:22 13.10.2026

  • 2 Бегай

    17 2 Отговор
    Такъв друг резил няма! Избили куп хора, този министър на МВР, обикаля по кръчмите, а Жени под масата...

    Коментиран от #9

    14:22 13.10.2026

  • 3 честен ционист

    5 2 Отговор
    Юрист началник на МВР е = на резил.

    14:25 13.10.2026

  • 4 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Списание икономист":

    Накрая пак всички ще разплащате с рубли, при който и да беше останал вариант.

    14:26 13.10.2026

  • 5 Този никой не го помни

    10 1 Отговор
    освен може би роднините му

    14:27 13.10.2026

  • 6 хехе

    14 0 Отговор
    Какво го усуквате Начев си е бил ..урварин и затова е бил на коктейла, изобщо не му е пукало за загиналите полицаи.

    14:33 13.10.2026

  • 7 Мутри ,

    6 1 Отговор
    кифли , запои и накрая приключва живота си не къде да е , в дома на родителите си , доде са живи да виждат кошмари .

    14:37 13.10.2026

  • 8 Дии

    12 0 Отговор
    Помня го този — пиян на една маса с манекенки.

    14:39 13.10.2026

  • 9 Бачо е баччо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бегай":

    Истинските мъже сме плешиви...със здрави и...мераклии до сетният си дъх...
    Другите си присаждат коса...боядисват и ...скубят веждите...до като си обезкосмяване...краката...

    14:39 13.10.2026

  • 10 МДАМ

    0 0 Отговор
    По- интересно щеше да е да напишете за кирЕ Либерало...

    15:15 13.10.2026

  • 11 Площад Македония 20ч.

    0 0 Отговор
    Много ми липсва другарят Начев! Другарките Соколов и Лучников, също ми липсват!

    15:38 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 До N3 честен....

    0 0 Отговор
    Недоумявам, защо изтрихте мнението.

    15:41 13.10.2026

  • 14 вауууу

    0 0 Отговор
    Как пък не се сетихте една ода да напишете за великия, достоен човек, пиянстващ по кръчмите с манекенки и чалга певачки?! И още нещо: сега жалейки за напълно компрометирани и криминални лица от миналото ли ще пускате?

    15:46 13.10.2026

  • 15 САТАНИСТ СИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Списание икономист":

    ТО С ТУРСКАТА ЛИРА НА ОЛАШЕХТЕ ТО С РУСКАТА РЪБЛА НА ПЛАШЕХТЕ А ВСЪЩНОСТ КУРСА НА ЛЕВА БЕ ЕДИН ЛЕВ СТЕЩУ 4 ЕВРА ПРИ ЧЕЙНДЖА..... ЕВРОТО БЕ НАДУТА И НАДЦЕНЕНЕНА ВАЛУТКА .....

    15:48 13.10.2026