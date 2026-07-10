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След Константин и Емрах остана без шофьорска книжка

След Константин и Емрах остана без шофьорска книжка

10 Юли, 2026 12:58 1 746 25

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  • певец

Документът за управление на МПС на сина на Тони Стораро е отнет с решение от края на юни

След Константин и Емрах остана без шофьорска книжка - 1
Кадър: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шофьорската книжка на Емрах Стораро е отнета с решение на съда от края на юни. Наказателното постановление срещу по-малкия син на Тони Стораро за участие в гонка с колегата му Константин е влязло в сила на 25 юни, след окончателно произнасяне на Административния съд София-град, пише „България Днес“.

Според решението Емрах остава без свидетелство за управление на моторно превозно средство за срок от една година и трябва да плати глоба от 3000 лева. Санкциите срещу него и Константин бяха наложени след публикуван в социалните мрежи клип, на който двамата разговарят, форсират автомобилите си и се изпреварват по улици в София преди година.

По делото е установено, че случаят е от 1 юли миналата година. Емрах е управлявал лизинговано BMW M5, а Константин – Porsche 911 Turbo. Според данните на Пътна полиция двамата са ускорили рязко след отброяване и за кратко са се движили успоредно в натоварен градски участък.

Софийският районен съд вече беше потвърдил наказателното постановление срещу Емрах, а след обжалване Административният съд София-град оставя решението в сила. Магистратите отхвърлят възраженията на изпълнителя, че не е доказано участие в гонка и че видеоматериалът по преписката е неясен или с недоказан произход.

Съдът приема, че поведението на двамата водачи носи белези на координирана надпревара – едновременно спиране, форсиране на двигателите, отброяване, рязко потегляне и реплики, които подсилват извода за състезателен характер. В решението се подчертава, че подобно поведение създава риск за останалите участници в движението и за пешеходците.

При Константин постановлението вече е потвърдено на първа инстанция, но все още не е окончателно, тъй като делото не е приключило пред Административния съд София-град.

Въпреки влязлото в сила решение срещу Емрах, според публикацията той все още не е предал физически книжката си, тъй като съдебният акт не е бил получен от органите на реда. От СДВР уточняват, че наказанието „лишаване от право на управление“ започва да тече от датата на изземване на свидетелството. След получаване на съдебното решение полицията трябва да предприеме действия за издирване на лицето и отнемане на документа.

Отнемането на книжката е любопитен фактор, след като Емрах беше заснет да управлява автомобил в пешеходна зона в Созопол преди дни. В последвало видео той заяви, че поема отговорност за действията си и обеща повече да не допуска подобни нарушения.

„Оттук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация. Ще се пазя от компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона, и ви обещавам, че четвърти път няма да има“, казва изпълнителят.

По делото съдът отправя и критика към действията на МВР. Причината е, че при проверката Емрах е бил без документи, а според съдебния състав не е ясно от какъв доказателствен източник органите са установили част от твърденията си. Именно заради това съдът отменя наложените му две глоби от по 10 лева за неносене на документи.

Пред „България Днес“ адвокат Елица Буенова коментира, че при влязло в сила решение водачът би трябвало сам да върне книжката си, а не да изчаква органите да го издирят. По думите ѝ, ако бъде спрян на пътя след такова решение, той следва да бъде третиран като неправоспособен, тъй като вече знае за отнетото си право да управлява.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 15 Отговор
    румен е история
    на есен го омитаме с мотиките
    като узреят дюлите

    13:00 10.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Казал съм да не идват повече цялото котило клошари.

    Коментиран от #4

    13:01 10.07.2026

  • 3 През соца номерът им щеше да мине

    3 4 Отговор
    Всички бяхме равни но имаше и "по-равни", анадънму, Емри?

    13:06 10.07.2026

  • 4 Един шофьор

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Добре де е разбрахме , още един път като го напишеш и ще ти е за сефте.

    13:12 10.07.2026

  • 5 д-р Бръкнигъзов

    24 0 Отговор
    абе аман вече от тези сигани

    13:13 10.07.2026

  • 6 МП4

    9 0 Отговор
    Арабина е тЪп сега ще се качва да кара пак , ей така за тШак и ще му е отнемат до живот 😁😁

    13:17 10.07.2026

  • 7 боян расате

    10 0 Отговор
    Сеганена гледа бате бате да се измакне сеганске номера без книжка не можели да го намерат бате бате

    13:20 10.07.2026

  • 8 Гост

    7 2 Отговор
    Ааааа, не! Тора е постановка!
    Съда казва, цитирам:

    Според данните на Пътна полиция двамата са ускорили рязко след отброяване ......
    Начи, ша ма прощавате, ама тоя не мое да брои..., та той не може да запомни номера на камиона си от Чистотата!!! Ориентира се по плюшения зар на таблото!

    13:21 10.07.2026

  • 9 Ел Сигло

    9 0 Отговор
    антрацити сме брате, кво да праиш

    13:23 10.07.2026

  • 10 ами

    11 0 Отговор
    Нагъл кюнец....

    13:23 10.07.2026

  • 11 da полапла

    4 0 Отговор
    Ббоиннннннонката мнггг. Аааала уххх

    13:25 10.07.2026

  • 12 не се настройване против ромите

    8 3 Отговор
    Тук не става дума за расова принадлежност, а за наглост, арогантност, незачитане на правилата, и за отвратителното чувство, в някои хора, за безнаказаност.

    13:26 10.07.2026

  • 13 Сила

    11 0 Отговор
    Цяла година драма с книжката ( 100% !!!) купена на некъв неграмотен кафяв примат ....
    Егати западналата Територия ....!!!

    13:30 10.07.2026

  • 14 Цвете

    13 0 Отговор
    ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КОМЕНТИРАТ ГЛОБИТЕ В ЛЕВОВЕ? НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ, КОЙ КОЙ Е, ИМАТ ЛИ НАРУШЕНИЕ И ДВАМАТА, ИМАТ? ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ, КНИЖКАТА И НА ДВАМАТА ДА БЪДАТ ОТНЕТИ. СЛОЖНО ЛИ Е ИЛИ СЕ ТЪРСИ ВРАТИЧКА ОТНОВО? 🚔🚔🚔

    13:30 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 "четвърти път няма да има"

    9 0 Отговор
    Нагъл сингянен мръсен... Умиване на място и на веро

    13:36 10.07.2026

  • 17 Бай Хасан Тораро

    9 0 Отговор
    Потенциален убиец на пътя ?!

    13:40 10.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ко стаа, бе?

    6 0 Отговор
    Абе Факти! Теа от.репки ча.лгар.изир.ани и нар.кома.низирани да не са ви станали спонсори, бе?
    Всеки ден статии за тях с ква кола каква прос.то.тия направили? Що си мислите, че изцепките на някакви дег.енер.ати са интересни на нормалните хора?!

    14:02 10.07.2026

  • 22 Висаджия

    7 0 Отговор
    И Коцето и така наречените манГгали Стораро са големи боклУуци ! Ама големи боклУуци ! Тези безполезни боклууци са за затвор и принудителен. Труд !

    14:17 10.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТОЧНО

    2 0 Отговор
    Нали законите са за всички и всички са длъжни да ги спазват....Ами обърна се кебапчето и вече изглежда няма наш-ваш

    14:19 10.07.2026

  • 25 хитлер

    3 0 Отговор
    Кой го интересува индиеца дали ще кара кола? Да си кара мулутата поне му отиват.

    14:22 10.07.2026