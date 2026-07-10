След Константин и Емрах остана без шофьорска книжка

Шофьорската книжка на Емрах Стораро е отнета с решение на съда от края на юни. Наказателното постановление срещу по-малкия син на Тони Стораро за участие в гонка с колегата му Константин е влязло в сила на 25 юни, след окончателно произнасяне на Административния съд София-град, пише „България Днес“.

Според решението Емрах остава без свидетелство за управление на моторно превозно средство за срок от една година и трябва да плати глоба от 3000 лева. Санкциите срещу него и Константин бяха наложени след публикуван в социалните мрежи клип, на който двамата разговарят, форсират автомобилите си и се изпреварват по улици в София преди година.

По делото е установено, че случаят е от 1 юли миналата година. Емрах е управлявал лизинговано BMW M5, а Константин – Porsche 911 Turbo. Според данните на Пътна полиция двамата са ускорили рязко след отброяване и за кратко са се движили успоредно в натоварен градски участък.

Софийският районен съд вече беше потвърдил наказателното постановление срещу Емрах, а след обжалване Административният съд София-град оставя решението в сила. Магистратите отхвърлят възраженията на изпълнителя, че не е доказано участие в гонка и че видеоматериалът по преписката е неясен или с недоказан произход.

Съдът приема, че поведението на двамата водачи носи белези на координирана надпревара – едновременно спиране, форсиране на двигателите, отброяване, рязко потегляне и реплики, които подсилват извода за състезателен характер. В решението се подчертава, че подобно поведение създава риск за останалите участници в движението и за пешеходците.

При Константин постановлението вече е потвърдено на първа инстанция, но все още не е окончателно, тъй като делото не е приключило пред Административния съд София-град.

Въпреки влязлото в сила решение срещу Емрах, според публикацията той все още не е предал физически книжката си, тъй като съдебният акт не е бил получен от органите на реда. От СДВР уточняват, че наказанието „лишаване от право на управление“ започва да тече от датата на изземване на свидетелството. След получаване на съдебното решение полицията трябва да предприеме действия за издирване на лицето и отнемане на документа.

Отнемането на книжката е любопитен фактор, след като Емрах беше заснет да управлява автомобил в пешеходна зона в Созопол преди дни. В последвало видео той заяви, че поема отговорност за действията си и обеща повече да не допуска подобни нарушения.

„Оттук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация. Ще се пазя от компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона, и ви обещавам, че четвърти път няма да има“, казва изпълнителят.

По делото съдът отправя и критика към действията на МВР. Причината е, че при проверката Емрах е бил без документи, а според съдебния състав не е ясно от какъв доказателствен източник органите са установили част от твърденията си. Именно заради това съдът отменя наложените му две глоби от по 10 лева за неносене на документи.

Пред „България Днес“ адвокат Елица Буенова коментира, че при влязло в сила решение водачът би трябвало сам да върне книжката си, а не да изчаква органите да го издирят. По думите ѝ, ако бъде спрян на пътя след такова решение, той следва да бъде третиран като неправоспособен, тъй като вече знае за отнетото си право да управлява.