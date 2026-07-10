След Константин и Емрах остана без шофьорска книжка

Шофьорската книжка на Емрах Стораро е отнета с решение на съда от края на юни. Наказателното постановление срещу по-малкия син на Тони Стораро за участие в гонка с колегата му Константин е влязло в сила на 25 юни, след окончателно произнасяне на Административния съд София-град, пише „България Днес“.
Според решението Емрах остава без свидетелство за управление на моторно превозно средство за срок от една година и трябва да плати глоба от 3000 лева. Санкциите срещу него и Константин бяха наложени след публикуван в социалните мрежи клип, на който двамата разговарят, форсират автомобилите си и се изпреварват по улици в София преди година.
По делото е установено, че случаят е от 1 юли миналата година. Емрах е управлявал лизинговано BMW M5, а Константин – Porsche 911 Turbo. Според данните на Пътна полиция двамата са ускорили рязко след отброяване и за кратко са се движили успоредно в натоварен градски участък.
Софийският районен съд вече беше потвърдил наказателното постановление срещу Емрах, а след обжалване Административният съд София-град оставя решението в сила. Магистратите отхвърлят възраженията на изпълнителя, че не е доказано участие в гонка и че видеоматериалът по преписката е неясен или с недоказан произход.
Съдът приема, че поведението на двамата водачи носи белези на координирана надпревара – едновременно спиране, форсиране на двигателите, отброяване, рязко потегляне и реплики, които подсилват извода за състезателен характер. В решението се подчертава, че подобно поведение създава риск за останалите участници в движението и за пешеходците.
При Константин постановлението вече е потвърдено на първа инстанция, но все още не е окончателно, тъй като делото не е приключило пред Административния съд София-град.
Въпреки влязлото в сила решение срещу Емрах, според публикацията той все още не е предал физически книжката си, тъй като съдебният акт не е бил получен от органите на реда. От СДВР уточняват, че наказанието „лишаване от право на управление“ започва да тече от датата на изземване на свидетелството. След получаване на съдебното решение полицията трябва да предприеме действия за издирване на лицето и отнемане на документа.
Отнемането на книжката е любопитен фактор, след като Емрах беше заснет да управлява автомобил в пешеходна зона в Созопол преди дни. В последвало видео той заяви, че поема отговорност за действията си и обеща повече да не допуска подобни нарушения.
„Оттук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация. Ще се пазя от компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона, и ви обещавам, че четвърти път няма да има“, казва изпълнителят.
По делото съдът отправя и критика към действията на МВР. Причината е, че при проверката Емрах е бил без документи, а според съдебния състав не е ясно от какъв доказателствен източник органите са установили част от твърденията си. Именно заради това съдът отменя наложените му две глоби от по 10 лева за неносене на документи.
Пред „България Днес“ адвокат Елица Буенова коментира, че при влязло в сила решение водачът би трябвало сам да върне книжката си, а не да изчаква органите да го издирят. По думите ѝ, ако бъде спрян на пътя след такова решение, той следва да бъде третиран като неправоспособен, тъй като вече знае за отнетото си право да управлява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
на есен го омитаме с мотиките
като узреят дюлите
13:00 10.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:01 10.07.2026
3 През соца номерът им щеше да мине
13:06 10.07.2026
4 Един шофьор
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Добре де е разбрахме , още един път като го напишеш и ще ти е за сефте.
13:12 10.07.2026
5 д-р Бръкнигъзов
13:13 10.07.2026
6 МП4
13:17 10.07.2026
7 боян расате
13:20 10.07.2026
8 Гост
Съда казва, цитирам:
Според данните на Пътна полиция двамата са ускорили рязко след отброяване ......
Начи, ша ма прощавате, ама тоя не мое да брои..., та той не може да запомни номера на камиона си от Чистотата!!! Ориентира се по плюшения зар на таблото!
13:21 10.07.2026
9 Ел Сигло
13:23 10.07.2026
10 ами
13:23 10.07.2026
11 da полапла
13:25 10.07.2026
12 не се настройване против ромите
13:26 10.07.2026
13 Сила
Егати западналата Територия ....!!!
13:30 10.07.2026
14 Цвете
13:30 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 "четвърти път няма да има"
13:36 10.07.2026
17 Бай Хасан Тораро
13:40 10.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ко стаа, бе?
Всеки ден статии за тях с ква кола каква прос.то.тия направили? Що си мислите, че изцепките на някакви дег.енер.ати са интересни на нормалните хора?!
14:02 10.07.2026
22 Висаджия
14:17 10.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ТОЧНО
14:19 10.07.2026
25 хитлер
14:22 10.07.2026