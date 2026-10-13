Сами Хагар празнува 79 години с рок и „5150“

На сцената той рядко се появява тихо. Червената коса, китарата и гласът, който може да премине от хардрок вик към мелодичен припев, са запазената марка на Сами Хагар. Днес вокалистът навършва 79 години, но рожденият му ден отдавна е повече от дата в календара – превърнал го е в ежегоден рок празник.

Хагар е роден на 13 октомври 1947 г. в Салинас, Калифорния, и израства във Фонтана. Първият голям завой в кариерата му идва през 70-те години, когато става вокалист на Montrose. Дебютният албум на групата от 1973 г. се превръща в основа на американския хардрок, а песни като „Rock Candy“ и „Bad Motor Scooter“ показват вокалист, който не разчита само на сценично присъствие.

Преди и след „I Can’t Drive 55“

След Montrose Хагар изгражда самостоятелна кариера, в която съчетава твърди китари, хумор и усещане за радио хит. Най-разпознаваемият резултат е „I Can’t Drive 55“ от 1984 г. – песен, превърнала ограничението на скоростта в рокендрол лозунг и дала на изпълнителя прозвището Червения рокер.

Когато Дейвид Лий Рот напуска Van Halen, Хагар не влиза в групата като неизвестен заместник. Той вече има собствена публика и няколко успешни албума. Въпреки това решението е посрещнато със скептицизъм от част от феновете, които не си представят Van Halen без оригиналния му фронтмен.

„5150“ променя спора

Отговорът идва през 1986 г. с албума „5150“. Това е първият запис на Van Halen с Хагар и първият албум на групата, достигнал номер едно в САЩ. След него „OU812“, „For Unlawful Carnal Knowledge“ и „Balance“ също оглавяват американската класация – серия, която утвърждава т.нар. ера „Van Hagar“.

В този период се появяват „Why Can’t This Be Love“, „Dreams“, „Love Walks In“, „When It’s Love“ и „Poundcake“. Хагар не се опитва да копира Дейвид Лий Рот, а променя звученето на групата към по-мелодичен и мащабен рок. Самият той описва химията с Еди Ван Хален така: „Знаехме, че записът е добър“.

Рокът като музика и бизнес

Хагар напуска Van Halen през 1996 г., но се връща за кратко между 2003 и 2005 г. През 2007 г. групата е приета в Залата на славата на рокендрола. Междувременно той развива и бизнес извън музиката. Cabo Wabo Tequila, създадена от Хагар, е продадена на Gruppo Campari през 2010 г. в сделка за деветцифрена сума.

В последните години певецът продължава да се движи между сцената и спомените за Van Halen. През 2025 г. издава „Encore, Thank You, Goodnight“ – песен, посветена на Еди Ван Хален и създадена съвместно с Джо Сатриани. През 2026 г. рожденият му ден отново е отбелязан с три концерта в Кабо Сан Лукас на 9, 11 и 13 октомври.

Така Сами Хагар посреща 79-ата си година по начина, който най-добре го описва: с китара, силен припев и публика, готова да пее заедно с него.

Източници: apnews.com, musicradar.com