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Антоанет Пепе и Иво Карамански влязоха във „Фермата“
  Тема: Известни личности

Антоанет Пепе и Иво Карамански влязоха във „Фермата“

14 Октомври, 2026 07:48 959 11

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  • риалити шоу-
  • телевизионни предавания

Семейната двойка се присъедини към участниците след отпадането на Мира и Сузи

Антоанет Пепе и Иво Карамански влязоха във „Фермата“ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Антоанет Пепе и съпругът ѝ Иво Карамански-младши влязоха във „Фермата: Кръвта вода не става“. Двойката се присъедини към участниците след отпадането на братовчедките Мира и Сузи, а появата им беше обявена на 13 октомври.


Мира и Сузи загубиха елиминационния дуел срещу Симона и Ивета с минимална преднина. Така мястото им в стопанството беше заето от Антоанет Пепе, позната като инфлуенсър, и Иво Карамански-младши. Влизането на новата двойка беше представено от bTV като ход, който ще внесе нова динамика в отношенията между участниците.

Пепе и Карамански получиха едноседмичен имунитет още при появата си в предаването. Привилегията им осигурява защита в първата седмица и им дава време да се ориентират в стопанството, където съюзите вече са разклатени от последните елиминации и неочаквани промени в състава.

Първият избор на двойката

Още в първите си минути във „Фермата“ Антоанет и Иво трябваше да подкрепят една от двете двойки, претендиращи за управлението на стопанството. Изборът беше между Ивета и Симона, от една страна, и Далия и Сабър Ел Абани, от друга.

По идея на Антоанет двамата застанаха зад Далия и Сабър. Те в крайна сметка поеха управлението на фермата. Иво Карамански прие решението с чувство за хумор и го обобщи с репликата: „Жената каза, ние решихме“.

Далия и Сабър са сред по-новите участници в сезона и са деца на Лили от деветия сезон на риалитито. Тяхното избиране за фермери на седмицата допълнително променя баланса между двата основни лагера в стопанството.

С включването на Антоанет Пепе и Иво Карамански „Фермата“ продължава с нова двойка, която има имунитет, но все още не е изградила устойчиви съюзи. Предстои участието им да покаже дали популярността им извън предаването ще им помогне и в условията на фермерския формат.

Източник: btv.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коментар

    6 0 Отговор
    Интересно включване! 😊 Антоанет и Иво със сигурност ще внесат свежа енергия и нови интриги във „Фермата“. А репликата на Иво „Жената каза, ние решихме“ е направо култова! 😂

    08:15 14.10.2026

  • 3 Въй

    5 0 Отговор
    Да са живи и здрави хората! Ако искат,да влезнат и в някое селско ТКЗС-текезесе.

    08:17 14.10.2026

  • 4 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Изчерпано тъпо предаване

    08:18 14.10.2026

  • 5 бобошен

    4 0 Отговор
    Жената каза и фнимавай да не й отхвърлиш казаното!

    08:18 14.10.2026

  • 6 бобошен

    2 1 Отговор
    Моята жена ми казва в ухото,че обича шоколад.Когато влезем в някой мол.Купувам й,каквото иска.

    Коментиран от #7

    08:21 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Е Какво

    2 0 Отговор
    Какво е това заглавия. От ляво е Антоанет , а у десну Пепе. Това ли са новите БГ звезди.

    08:34 14.10.2026

  • 9 Вече всичко се доказва:

    4 1 Отговор
    "Кръвта вода не става" след като вече в предаването участват кръвните наследници на криминални престъпници - убиици!!!

    08:37 14.10.2026

  • 10 пери

    1 0 Отговор
    Явно няма къде другаде да влязат...

    08:43 14.10.2026

  • 11 Няма място за обикновени хора

    1 0 Отговор
    Връзките на Карамански са актуални след 30 години, давате ли си сметка в каква държава живеем?

    08:55 14.10.2026