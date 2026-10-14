Антоанет Пепе и Иво Карамански влязоха във „Фермата“

Антоанет Пепе и съпругът ѝ Иво Карамански-младши влязоха във „Фермата: Кръвта вода не става“. Двойката се присъедини към участниците след отпадането на братовчедките Мира и Сузи, а появата им беше обявена на 13 октомври.

Мира и Сузи загубиха елиминационния дуел срещу Симона и Ивета с минимална преднина. Така мястото им в стопанството беше заето от Антоанет Пепе, позната като инфлуенсър, и Иво Карамански-младши. Влизането на новата двойка беше представено от bTV като ход, който ще внесе нова динамика в отношенията между участниците.

Пепе и Карамански получиха едноседмичен имунитет още при появата си в предаването. Привилегията им осигурява защита в първата седмица и им дава време да се ориентират в стопанството, където съюзите вече са разклатени от последните елиминации и неочаквани промени в състава.

Първият избор на двойката

Още в първите си минути във „Фермата“ Антоанет и Иво трябваше да подкрепят една от двете двойки, претендиращи за управлението на стопанството. Изборът беше между Ивета и Симона, от една страна, и Далия и Сабър Ел Абани, от друга.

По идея на Антоанет двамата застанаха зад Далия и Сабър. Те в крайна сметка поеха управлението на фермата. Иво Карамански прие решението с чувство за хумор и го обобщи с репликата: „Жената каза, ние решихме“.

Далия и Сабър са сред по-новите участници в сезона и са деца на Лили от деветия сезон на риалитито. Тяхното избиране за фермери на седмицата допълнително променя баланса между двата основни лагера в стопанството.

С включването на Антоанет Пепе и Иво Карамански „Фермата“ продължава с нова двойка, която има имунитет, но все още не е изградила устойчиви съюзи. Предстои участието им да покаже дали популярността им извън предаването ще им помогне и в условията на фермерския формат.

Източник: btv.bg