На 14 октомври 1529 г. османците прекратяват обсадата на Виена

На 14 октомври 1529 г. армията на султан Сюлейман I предприема последния си голям щурм срещу Виена, но защитниците успяват да го отблъснат. Това е решаващият момент в първата османска обсада на града, започнала на 27 септември същата година.

Сюлейман I стига до Виена след победата при Мохач през 1526 г., която поставя началото на нов етап в борбата между Османската империя и Хабсбургите за контрол над Унгария и Централна Европа. След превземането на Буда през септември 1529 г. султанът насочва армията си към столицата на австрийските владения.

Обсадата се сблъсква с времето и логистиката

Числеността на османските сили се оценява различно от историците. Съвременните справочни източници посочват между 80 000 и 120 000 души, докато за гарнизона на Виена се дават оценки от около 18 000 до 25 000 войници. Отбраната е организирана от Никлас граф Залм и Вилхелм фон Рогендорф.

Походът към града обаче е забавен от проливни дъждове, кални пътища и труден терен. Част от тежката обсадна артилерия не успява да достигне до Виена. Според Encyclopedia.com именно липсата на достатъчно тежки оръдия ограничава възможностите на османците да разрушат укрепленията.

Османските сапьори прокопават тунели и поставят мини под стените, но защитниците откриват и обезвреждат голяма част от тях. Когато отделни взривове успяват да отворят пролуки, пехотата на града ги посреща с дълги пики и аркебузи.

Последният щурм

След продължителните валежи положението в османския лагер се влошава. Недостигът на храна и вода, заболяванията и наближаващата зима поставят под натиск армията на Сюлейман. На 12 октомври е свикан военен съвет, на който е решено да бъде направен още един опит за превземане на града.

Две дни по-късно османците атакуват на няколко места. Нападението не успява да разшири пролуките в стените, а защитниците задържат позициите си. Историческата справка на TheCollector посочва 14 октомври като деня на последния щурм, а 15 октомври като датата, на която Сюлейман нарежда отстъпление.

Затова в историографията се срещат и двете дати за края на обсадата. Част от източниците определят 14 октомври като деня, в който османците прекратяват обсадата след провала на последната атака, докато други поставят официалното начало на отстъплението на 15 октомври.

Община Виена обобщава последиците от събитието с думите: „Виена не е завладяна, но обсадата оказва драматично влияние върху физическия облик на града.“ След 1529 г. средновековните стени започват да бъдат заменяни и подсилвани с по-съвременни укрепления и бастиони.

Първата обсада на Виена спира османското настъпление към Централна Европа, но не слага край на конфликта. През 1532 г. Сюлейман I предприема нов поход, който не завършва с повторна атака срещу града.

Източници: thecollector.com, encyclopedia.com