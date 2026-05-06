Песента „Bangaranga“ с промени и доработки преди голямото изпълнение на „Евровизия 2026“

6 Май, 2026 08:14 689 23

Този ход се възприема като смел и стратегически знак

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Приключи първата репетиция на България на сцената на „Евровизия 2026“ във Виена, а около участието на DARA вече се завихря сериозен интерес и положителни коментари от медии, следящи отблизо конкурса. Още от първите минути на сцената българското представяне е успяло да привлече внимание, а информацията, която излиза след техническата репетиция, само подсилва очакванията към втория полуфинал, пише darik.bg.

DARA е провела първата си техническа репетиция на огромната сцена във Виена и според присъстващи и наблюдатели се е раздала напълно – както вокално, така и сценично. Изпълнението ѝ е описвано като енергично, уверено и добре структурирано, с ясно изразено сценично присъствие, което не остава незабелязано дори сред силната конкуренция тази година.

Още по-интересен обаче е фактът, който вече се коментира от медии като Eurovisionfun и Eurovision Cloud, България е първата страна тази година, която прави промени по своята песен след началото на репетициите. Според информацията, последната част на „Bangaranga“ е претърпяла известни промени и доработки, които ще бъдат представени официално по време на втория полуфинал на 14 май, където DARA ще има честта да открие шоуто.


Този ход се възприема като смел и стратегически знак, че екипът около изпълнителката не се страхува да надгражда и да усъвършенства проекта дори в движение. В контекста на „Евровизия“, където всяка секунда и всеки детайл могат да бъдат решаващи, подобна гъвкавост често се оказва ключова за силно представяне.

Втората репетиция на България е насрочена за петък, 8 май, и се очаква именно тогава да се види още по-ясна картина за финалния сценичен вариант на песента. Интересът към участието на DARA расте с всяка нова информация, а очакванията се повишават не само заради музиката, но и заради цялостната визия, хореография и концепция.

Всичко това поставя българското участие в центъра на вниманието още преди официалното начало на полуфиналите. А DARA, с увереното си сценично поведение и готовност да надгражда проекта си, показва, че не просто участва в конкурса, а влиза в него с амбицията да остави следа.

Предстои да видим дали направените промени ще се окажат решаващи, но едно вече е ясно, България влиза във „Евровизия 2026“ със заявка за силно, модерно и запомнящо се представяне, а DARA е в самия център на тази амбиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вокален педагог

    7 2 Отговор
    И на Дара съм й направил курекции, промени, и доработки!

    08:18 06.05.2026

  • 2 бобошен

    5 2 Отговор
    Баба ти Банга-пранга.

    08:18 06.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 3 Отговор
    Фалшиво "избраната" песен и изпълнител.....

    08:23 06.05.2026

  • 4 честен ционист

    8 3 Отговор
    Песента Ранга Банга е сиганска песен на пущунски език. Дара се надява да обедини вота на все пакистанци из ЕС, а защо не и да я припознаят като родна.

    08:24 06.05.2026

  • 5 Режи и фърляй

    12 3 Отговор
    Вместо национална идентичност, показват африканска такава със маймун най-отпред. Срам за България на международно ниво.

    08:24 06.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 3 Отговор
    В припева вместо
    БАНГАРАНГА,
    ще звучи
    БАРАШЛАНГА❗
    По-АКТуално е някак си😉

    08:24 06.05.2026

  • 7 преработена

    9 1 Отговор
    на гангабанга

    08:27 06.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Древен народ

    10 4 Отговор
    Умишлено потъкват българщината за да се харесат на опорочен евро конкурс, корумпиран и срамен. По-добре да нямахме участие, поне щяхме да запазим достойнство.

    Коментиран от #11, #12

    08:28 06.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 така е !

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Древен народ":

    синхалите сте древни

    08:29 06.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 разпродадена България

    3 1 Отговор
    Кой е автор на това „Bangaranga“? Натресоха ни го отвън, както и Льотчика. Поредна излагация и унижение на завладяната държава.

    08:32 06.05.2026

  • 14 Закривай

    7 0 Отговор
    Какво можеш да доработиш и подобриш от някакви звуци и крякания лишени от всякаква мелодичност и естетика?

    Коментиран от #18

    08:33 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ганг-банг

    1 0 Отговор
    ХАХА, разказ на мисиркка по картинка - минало неопределено преизказно време - била това, била онова...доста нелепо звучи. А Без Дара ако фане и предпоследно място, ще черпя!

    08:35 06.05.2026

  • 17 Госあ

    3 0 Отговор
    Кой го гледа това нещо ? Особено с участието на ч@ф@ди

    08:36 06.05.2026

  • 18 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Закривай":

    В цялата песен единственото съществено е името, което е обърнатото на Ranga Banga - пущунски език и препратка към милионите индиянци, с които ще ви населят.

    08:37 06.05.2026

  • 19 Щерев

    2 0 Отговор
    Ако т.н. изпълнителка се кастрира и си пусне брада има шанс иначе е резил на световно ниво.

    08:38 06.05.2026

  • 20 Йеронимус БОШ

    2 0 Отговор
    А ще има ли и още 1 преработка ? Все пак остава и още 1 репетиция. Значи има време.

    08:39 06.05.2026

  • 21 Ужас

    1 0 Отговор
    Копаем дъното неистово, чакаме одобрение от болни еврогеици които се радват на нечленоразделни звуци и животински подскачания с папур около кръста.

    08:39 06.05.2026

  • 22 Петер Брьогел - СТАРИ

    0 0 Отговор
    Какво друго да направят нашите , за да са по-атрактивни ? ДАРА да се появи гола ли ? Поне зрителя ще има какво да види.А и ДАРА да оправдава името си и да покаже , че наистина е наДАРЕна !

    08:41 06.05.2026

  • 23 Туй

    0 0 Отговор
    ... отвратително нещо! Да го забранят с указ на Радев! Да не развращава чалгясалата "младеж"!

    08:41 06.05.2026