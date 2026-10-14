Какво да промените у дома преди да купите прахосмукачка робот

Прахосмукачката робот не започва работа от празен лист. Тя трябва да се движи по конкретен под, да минава през врати, да заобикаля мебели и да се връща до зарядната си станция. Затова най-разумната подготовка започва не от избора на марка, а от кратка обиколка на дома с рулетка.

Първо освободете пода от кабели, зарядни устройства, връзки за обувки, дрехи, играчки и дребни предмети. Те могат да попаднат в четките или колелата. „Преди всеки цикъл на почистване приберете кабелите, малките играчки и разпилените предмети“, препоръчват производителите в инструкциите си за подготовка на помещенията. Същото правило важи и за купичките на домашните любимци, ако роботът ще работи без надзор.

Измерете праговете и пространството под мебелите

Най-честата грешка е да се приеме, че всеки робот преминава през всяка врата. Производителите посочват различни възможности. Едни от тях дават височина от 2 см за редица модели, докато при някои по-нови серии се рекламира преодоляване на по-високи прагове чрез специално повдигащо се шаси. Това не е универсално правило: измерете най-високия праг, металната лайстна и ръба на килима, след което сравнете резултата с техническите данни на конкретния модел.

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Ако прагът е висок и не планирате ремонт, практичните решения са ниска рампа, по-плавна преходна лайстна или ограничаване на достъпа до помещението. За проходите, които роботът няма да може да преодолее, трябва да предвидите ръчно пренасяне или отделна зона за почистване.

Измерете и разстоянието от пода до долния ръб на дивана, леглото и шкафовете. Роботът може да се побере под мебела, но да не успее да излезе, ако просветът е малък или конструкцията е наклонена. Височината на корпуса се различава значително между моделите, особено при устройствата с лазерен навигационен модул и при тези с по-висока система за миене.

Закрепете килимите и подредете кабелите

Преди покупката огледайте килимите, които ще попадат по маршрута. Ресните трябва да могат да се прибират под самия килим, а леките постелки е добре да бъдат фиксирани с противохлъзгаща подложка. При моделите с функция за миене проверете дали роботът повдига или сваля мокрия модул върху килим. Ако не го прави, ще трябва да задавате забранени зони или да прибирате постелките.

Кабелите зад телевизора, бюрото и нощните шкафчета е добре да бъдат повдигнати, закрепени към мебелите или прибрани в кабелен канал. Самото наличие на система за разпознаване на препятствия не е гаранция, че тънък кабел или връзка за обувки ще бъде видян навреме. Технологичният сайт TechRadar също препоръчва да се остави свободен маршрут около станцията и да се премахнат предметите, които могат да попречат на излизането и прибирането на робота.

Изберете място за станцията, не само за робота

Зарядната станция трябва да стои на твърд и равен под, обикновено до стена, но не в тесен шкаф или зад препятствие. При определени модели се препоръчва над 50 см свободно пространство от двете страни и над 1,2 м отпред. Други производители дават различни размери, затова проверете схемата в ръководството преди да освободите мястото.

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Оставете станцията далеч от стълби и ръбове. Нужно е разстояние от най-малко 1,2 м от стълби за някои модели. При открити стълби, тераси или по-ниски нива не разчитайте единствено на сензорите: физическа преграда или забранена зона е по-сигурното решение.

Накрая проверете дали вратите могат да се отварят достатъчно, за да не затварят робота в стая, и дали Wi-Fi сигналът достига до всички помещения, ако моделът използва приложение и карта. Направете първото картографиране с отворени врати и без хора или животни да блокират тесните проходи. Така ще разберете не само кой модел да купите, а и кои малки промени в дома наистина са необходими.

Източници: techradar.com, consumerreports.org, tomsguide.com