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Какво да промените у дома преди да купите прахосмукачка робот
  Тема: Всичко за ремонта на дома

Какво да промените у дома преди да купите прахосмукачка робот

14 Октомври, 2026 12:44 704 9

  • прахосмукачка робот-
  • домашни уреди-
  • прагове-
  • килими-
  • кабели

Най-важни са кабелите, праговете, килимите и мястото за зарядната станция. Няколко измервания предварително могат да предотвратят проблеми още преди покупката

Какво да промените у дома преди да купите прахосмукачка робот - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прахосмукачката робот не започва работа от празен лист. Тя трябва да се движи по конкретен под, да минава през врати, да заобикаля мебели и да се връща до зарядната си станция. Затова най-разумната подготовка започва не от избора на марка, а от кратка обиколка на дома с рулетка.

Първо освободете пода от кабели, зарядни устройства, връзки за обувки, дрехи, играчки и дребни предмети. Те могат да попаднат в четките или колелата. „Преди всеки цикъл на почистване приберете кабелите, малките играчки и разпилените предмети“, препоръчват производителите в инструкциите си за подготовка на помещенията. Същото правило важи и за купичките на домашните любимци, ако роботът ще работи без надзор.

Измерете праговете и пространството под мебелите

Най-честата грешка е да се приеме, че всеки робот преминава през всяка врата. Производителите посочват различни възможности. Едни от тях дават височина от 2 см за редица модели, докато при някои по-нови серии се рекламира преодоляване на по-високи прагове чрез специално повдигащо се шаси. Това не е универсално правило: измерете най-високия праг, металната лайстна и ръба на килима, след което сравнете резултата с техническите данни на конкретния модел.

Какво да промените у дома преди да купите прахосмукачка робот
Снимкa: Shutterstock

Ако прагът е висок и не планирате ремонт, практичните решения са ниска рампа, по-плавна преходна лайстна или ограничаване на достъпа до помещението. За проходите, които роботът няма да може да преодолее, трябва да предвидите ръчно пренасяне или отделна зона за почистване.

Измерете и разстоянието от пода до долния ръб на дивана, леглото и шкафовете. Роботът може да се побере под мебела, но да не успее да излезе, ако просветът е малък или конструкцията е наклонена. Височината на корпуса се различава значително между моделите, особено при устройствата с лазерен навигационен модул и при тези с по-висока система за миене.

Закрепете килимите и подредете кабелите

Преди покупката огледайте килимите, които ще попадат по маршрута. Ресните трябва да могат да се прибират под самия килим, а леките постелки е добре да бъдат фиксирани с противохлъзгаща подложка. При моделите с функция за миене проверете дали роботът повдига или сваля мокрия модул върху килим. Ако не го прави, ще трябва да задавате забранени зони или да прибирате постелките.

Кабелите зад телевизора, бюрото и нощните шкафчета е добре да бъдат повдигнати, закрепени към мебелите или прибрани в кабелен канал. Самото наличие на система за разпознаване на препятствия не е гаранция, че тънък кабел или връзка за обувки ще бъде видян навреме. Технологичният сайт TechRadar също препоръчва да се остави свободен маршрут около станцията и да се премахнат предметите, които могат да попречат на излизането и прибирането на робота.

Изберете място за станцията, не само за робота

Зарядната станция трябва да стои на твърд и равен под, обикновено до стена, но не в тесен шкаф или зад препятствие. При определени модели се препоръчва над 50 см свободно пространство от двете страни и над 1,2 м отпред. Други производители дават различни размери, затова проверете схемата в ръководството преди да освободите мястото.

Какво да промените у дома преди да купите прахосмукачка робот
Снимкa: Shutterstock

Оставете станцията далеч от стълби и ръбове. Нужно е разстояние от най-малко 1,2 м от стълби за някои модели. При открити стълби, тераси или по-ниски нива не разчитайте единствено на сензорите: физическа преграда или забранена зона е по-сигурното решение.

Накрая проверете дали вратите могат да се отварят достатъчно, за да не затварят робота в стая, и дали Wi-Fi сигналът достига до всички помещения, ако моделът използва приложение и карта. Направете първото картографиране с отворени врати и без хора или животни да блокират тесните проходи. Така ще разберете не само кой модел да купите, а и кои малки промени в дома наистина са необходими.

Източници: techradar.com, consumerreports.org, tomsguide.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    9 2 Отговор
    Просто не си купувайте това нещо, абсолютен боклук.Много пари на вятъра.

    12:47 14.10.2026

  • 2 Винетуу

    3 1 Отговор
    вдигайте си краката, минават таралежите

    12:52 14.10.2026

  • 3 Коко

    6 0 Отговор
    По на сметка е метла робот.И салатка прави и сервира.И други неща...

    Коментиран от #9

    12:53 14.10.2026

  • 4 Нищо не чисти

    7 0 Отговор
    Големи пари и прахоляка си седи

    12:56 14.10.2026

  • 5 Става непокепаема

    6 0 Отговор
    Язък за рекламата
    Излишен разход

    12:56 14.10.2026

  • 6 Турбината вътре

    7 0 Отговор
    Е голяма колкото 2 €, ако не е основната четка да и подава - не засмуква-изпробвано(техник). НЕ ГО КУПУВАЙТЕ ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА

    13:00 14.10.2026

  • 7 45768765345

    0 1 Отговор
    Най-бети жината преди да го купите тва , щот после - йок !

    13:10 14.10.2026

  • 8 шаа

    1 0 Отговор
    гледам снимката, тази техника не е за мен. просто се събувам в антрето и не ходя с обувки вкъщи.

    13:28 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.