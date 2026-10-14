На 82 години Джони Мичъл стана американска гражданка след 6 десетилетия в САЩ

На 82 години Джони Мичъл стана американска гражданка след повече от шест десетилетия живот в Съединените щати. Канадската певица сама обяви новината, като публикува снимка с американското знаме и видео от церемонията по полагане на клетва.

„Пътуване, започнало преди 62 години“, написа Мичъл към публикацията. На видеото тя е представена с думите „Джони Мичъл, Канада“, а присъстващите я посрещат с аплодисменти. Rolling Stone потвърди, че музикантката вече е американска гражданка.

От Канада към американската музикална сцена

Мичъл е родена на 7 ноември 1943 г. във Форт Маклауд, провинция Албърта. През 1965 г. се премества в САЩ заедно с фолк певеца Чък Мичъл. Първоначално двамата живеят и работят в Детройт, а по-късно певицата се установява в Ню Йорк и Калифорния.

Именно в САЩ тя изгражда кариерата си като автор и изпълнител. Дебютният ѝ албум „Песен за чайка“ излиза през 1968 г., а сред най-познатите ѝ песни са „И двете страни сега“, „Голямото жълто такси“, „Калифорния“ и „Случай с теб“. Мичъл е деветкратна носителка на наградата „Грами“.

Правото да гласува

Новото гражданство има и личен политически контекст. През 2024 г. по време на концерт в Hollywood Bowl Мичъл призова публиката да гласува и каза: „Иска ми се да мога да гласувам – канадка съм“.

Тогава певицата обясни, че няма право да участва в американските избори именно заради канадското си гражданство. С придобиването на американско гражданство тя вече има право да гласува на федерални избори, ако отговаря на останалите изисквания на американското законодателство. ABC News също съобщи за церемонията и за видеото, публикувано от Мичъл.

През 2026 г. Мичъл получи и награда за цялостен принос на канадските музикални награди „Джуно“. Така новият ѝ статут не променя мястото ѝ в канадската културна история, но официално добавя към него и американско гражданство.

Източници: rollingstone.com, abcnews.com