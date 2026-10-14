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10 факта, които може би не знаете за Кейти Захария - новия глас на Тръмп в Белия дом
  Тема: Известни личности

10 факта, които може би не знаете за Кейти Захария - новия глас на Тръмп в Белия дом

14 Октомври, 2026 19:47 1 087 23

  • кейти захария-
  • белият дом-
  • доналд тръмп-
  • прессекретар-
  • американска политика

От стажант в Белия дом до негов главен говорител: кариерата на новата прессекретарка на Доналд Тръмп минава през правото, телевизията и политическите комуникации

10 факта, които може би не знаете за Кейти Захария - новия глас на Тръмп в Белия дом - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато Кейти Захария за първи път застава зад трибуната в залата за брифинги на Белия дом, тя вече е познато лице за консервативната телевизионна публика. Само 14 минути по-късно новата прессекретарка приключва първата си среща с журналистите, след като отговаря на три въпроса. Зад кратката поява стои кариера, която започва далеч преди назначението ѝ от Доналд Тръмп.

Ето 10 факта, които очертават пътя на Кейти Захария.

1. Тя е 37-ият прессекретар на Белия дом

Доналд Тръмп обявява избора си на 9 октомври 2026 г. Захария поема поста след Каролайн Левит, която напуска длъжността през август. Новата прессекретарка официално започва работа в момент, когато администрацията се подготвя за междинните избори в САЩ.

2. Преди това е била част от медийната компания на Тръмп

Непосредствено преди назначението си Захария работи като старши съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group — компанията, която управлява социалната мрежа Truth Social. Според Ройтерс тя се присъединява към организацията през юни 2026 г.

3. Позната е от Fox News и Newsmax

Преди да влезе в Белия дом, Захария редовно се появява като политически и правен коментатор в Fox News и Newsmax. Именно телевизионният ѝ опит я поставя пред публика още преди да получи официална държавна длъжност.

4. Прекарала е кратко време в Министерството на вътрешната сигурност

По-рано през 2026 г. тя е говорител и заместник-помощник-секретар по обществените въпроси в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Престоят ѝ там е кратък, но я превръща в част от екипа, който представя политиките на администрацията пред медиите.

5. Има две дипломи от „Пепърдайн“

Захария завършва политически науки в университета „Пепърдайн“ през 2007 г., а през 2011 г. получава юридическа степен от неговия юридически факултет. Университетът я посочва като възпитаничка с дипломи от двете програми.

6. Започва политическия си път като стажант

Още като студентка тя стажува в Белия дом по време на управлението на Джордж У. Буш. Така първата ѝ практическа среща с американската президентска политика идва години преди самата тя да заеме място в екипа на Белия дом.

7. Работила е за консервативна организация в Калифорния

Захария е била главен юрисконсулт на Fix California — организация, свързвана с консервативни политически каузи в щата. Правната ѝ подготовка там се преплита с политическа комуникация и работа по обществени теми.

8. Има опит и в университетското управление

Между 2023 и 2025 г. тя работи в университета „Пепърдайн“ като директор по развитието на специални проекти. По-късно остава свързана с учебното заведение като член на съвет към юридическия факултет.

9. Тя е майка на четири деца

Кейти Захария и съпругът ѝ Тайлър имат четири деца. Семейството често е част от разказа за професионалния ѝ път, тъй като новата длъжност изисква постоянни пътувания, публични изяви и работа под силен политически натиск.

10. Първият ѝ брифинг веднага се превръща в новина

При дебюта си пред журналистите Захария чете от подготвен текст и обърква „съпруг“ и „президент“, докато обяснява как семейството ѝ се справя с натоварения график. Асошиейтед прес съобщи, че брифингът завършва след 14 минути и само трима журналисти задават въпроси.

„За мен е огромна чест да работя за президента Тръмп и американския народ като новия прессекретар на Белия дом“, заявява Захария в началото на първата си пресконференция.

Тръмп от своя страна я описва като „лоялен и блестящ поддръжник“. Така човекът, започнал като студентски стажант в Белия дом, се оказва отново под светлините — този път не в ролята на наблюдател, а като гласа на президентската администрация.

Източници: apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Въобще не го знам кой е тоя Кейти Захария!
    А.....?!
    Това да не е русата от снимката...?!

    19:49 14.10.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Мила Госпожо, аз допреди 30 секунди не знаех че такава личност съществува! А за фактите съм шокиран, меко казано, не внаех че това е важно и е новина за Вас!

    19:52 14.10.2026

  • 3 Става..... става

    6 0 Отговор
    За повече от няколко пъти. Симпатяга.
    И аз искам да съм на мястото на господин Тръмп за да ми бъде.....

    Коментиран от #4, #23

    19:53 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Надъхан капейчо 🤩🤡

    4 0 Отговор
    Захарова стана гаваритель на Оранжевия! Трамп НАШ🤩👍

    20:00 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Яшар

    3 1 Отговор
    Как да кажа хубаво нещо като е пр .ста работа умна и хубава ..нито статията нито тази стават

    Коментиран от #20

    20:07 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 а цъкнете по добре за

    3 0 Отговор
    10 факта, които може би не знаете за
    тикван чекмеджароф и 40те чекмеджара
    който са още на свобода
    и затова преизбиралите ги са най бедни с най ниски заплати и пенции и най болнави болнави в ес
    да им е честито

    20:22 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не ни трябва нито 1 факт за Кейти

    1 0 Отговор
    вижда се достатъчно на снимките и, та можем достоверно да си представим доста факти за нея.

    20:33 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 567986756

    1 0 Отговор
    ей , на 42 год с 4 дец през 2 години - как е мислите тая работа - и със 100 страници биография ! Аре не на мен . ! Иначе бай Дончо е намазал филията ...

    Коментиран от #21

    20:42 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДОНАЛД ТРЪМП

    0 0 Отговор
    МЕНЕ УМНИТЕ
    НЕ МЕ ХАРЕСВАТ.

    ЗАТОВА ОКОЛО РИЖАВИЯ САМО.
    ИДИОТИ.

    20:54 14.10.2026

  • 23 Нещо се Обърка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Става..... става":

    ТРЪМП СЕ СПОМЕНАВА
    ПОНЕ 38 ХИЛЯДИ ПЪТИ
    В ДОСИЕТАТА
    ЕПСТИЙН.

    ТРЪМП ХАРЕСВА

    14 ГОДИШНИ.

    20:57 14.10.2026