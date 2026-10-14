10 факта, които може би не знаете за Кейти Захария - новия глас на Тръмп в Белия дом

Когато Кейти Захария за първи път застава зад трибуната в залата за брифинги на Белия дом, тя вече е познато лице за консервативната телевизионна публика. Само 14 минути по-късно новата прессекретарка приключва първата си среща с журналистите, след като отговаря на три въпроса. Зад кратката поява стои кариера, която започва далеч преди назначението ѝ от Доналд Тръмп.

Ето 10 факта, които очертават пътя на Кейти Захария.

1. Тя е 37-ият прессекретар на Белия дом

Доналд Тръмп обявява избора си на 9 октомври 2026 г. Захария поема поста след Каролайн Левит, която напуска длъжността през август. Новата прессекретарка официално започва работа в момент, когато администрацията се подготвя за междинните избори в САЩ.

2. Преди това е била част от медийната компания на Тръмп

Непосредствено преди назначението си Захария работи като старши съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group — компанията, която управлява социалната мрежа Truth Social. Според Ройтерс тя се присъединява към организацията през юни 2026 г.

3. Позната е от Fox News и Newsmax

Преди да влезе в Белия дом, Захария редовно се появява като политически и правен коментатор в Fox News и Newsmax. Именно телевизионният ѝ опит я поставя пред публика още преди да получи официална държавна длъжност.

4. Прекарала е кратко време в Министерството на вътрешната сигурност

По-рано през 2026 г. тя е говорител и заместник-помощник-секретар по обществените въпроси в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Престоят ѝ там е кратък, но я превръща в част от екипа, който представя политиките на администрацията пред медиите.

5. Има две дипломи от „Пепърдайн“

Захария завършва политически науки в университета „Пепърдайн“ през 2007 г., а през 2011 г. получава юридическа степен от неговия юридически факултет. Университетът я посочва като възпитаничка с дипломи от двете програми.

6. Започва политическия си път като стажант

Още като студентка тя стажува в Белия дом по време на управлението на Джордж У. Буш. Така първата ѝ практическа среща с американската президентска политика идва години преди самата тя да заеме място в екипа на Белия дом.

7. Работила е за консервативна организация в Калифорния

Захария е била главен юрисконсулт на Fix California — организация, свързвана с консервативни политически каузи в щата. Правната ѝ подготовка там се преплита с политическа комуникация и работа по обществени теми.

8. Има опит и в университетското управление

Между 2023 и 2025 г. тя работи в университета „Пепърдайн“ като директор по развитието на специални проекти. По-късно остава свързана с учебното заведение като член на съвет към юридическия факултет.

9. Тя е майка на четири деца

Кейти Захария и съпругът ѝ Тайлър имат четири деца. Семейството често е част от разказа за професионалния ѝ път, тъй като новата длъжност изисква постоянни пътувания, публични изяви и работа под силен политически натиск.

10. Първият ѝ брифинг веднага се превръща в новина

При дебюта си пред журналистите Захария чете от подготвен текст и обърква „съпруг“ и „президент“, докато обяснява как семейството ѝ се справя с натоварения график. Асошиейтед прес съобщи, че брифингът завършва след 14 минути и само трима журналисти задават въпроси.

„За мен е огромна чест да работя за президента Тръмп и американския народ като новия прессекретар на Белия дом“, заявява Захария в началото на първата си пресконференция.

Тръмп от своя страна я описва като „лоялен и блестящ поддръжник“. Така човекът, започнал като студентски стажант в Белия дом, се оказва отново под светлините — този път не в ролята на наблюдател, а като гласа на президентската администрация.

Източници: apnews.com, investing.com