10 факта, които може би не знаете за Кейти Захария - новия глас на Тръмп в Белия дом

Когато Кейти Захария за първи път застава зад трибуната в залата за брифинги на Белия дом, тя вече е познато лице за консервативната телевизионна публика. Само 14 минути по-късно новата прессекретарка приключва първата си среща с журналистите, след като отговаря на три въпроса. Зад кратката поява стои кариера, която започва далеч преди назначението ѝ от Доналд Тръмп.
Ето 10 факта, които очертават пътя на Кейти Захария.
1. Тя е 37-ият прессекретар на Белия дом
Доналд Тръмп обявява избора си на 9 октомври 2026 г. Захария поема поста след Каролайн Левит, която напуска длъжността през август. Новата прессекретарка официално започва работа в момент, когато администрацията се подготвя за междинните избори в САЩ.
2. Преди това е била част от медийната компания на Тръмп
Непосредствено преди назначението си Захария работи като старши съветник по комуникациите в Trump Media & Technology Group — компанията, която управлява социалната мрежа Truth Social. Според Ройтерс тя се присъединява към организацията през юни 2026 г.
3. Позната е от Fox News и Newsmax
Преди да влезе в Белия дом, Захария редовно се появява като политически и правен коментатор в Fox News и Newsmax. Именно телевизионният ѝ опит я поставя пред публика още преди да получи официална държавна длъжност.
4. Прекарала е кратко време в Министерството на вътрешната сигурност
По-рано през 2026 г. тя е говорител и заместник-помощник-секретар по обществените въпроси в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Престоят ѝ там е кратък, но я превръща в част от екипа, който представя политиките на администрацията пред медиите.
5. Има две дипломи от „Пепърдайн“
Захария завършва политически науки в университета „Пепърдайн“ през 2007 г., а през 2011 г. получава юридическа степен от неговия юридически факултет. Университетът я посочва като възпитаничка с дипломи от двете програми.
6. Започва политическия си път като стажант
Още като студентка тя стажува в Белия дом по време на управлението на Джордж У. Буш. Така първата ѝ практическа среща с американската президентска политика идва години преди самата тя да заеме място в екипа на Белия дом.
7. Работила е за консервативна организация в Калифорния
Захария е била главен юрисконсулт на Fix California — организация, свързвана с консервативни политически каузи в щата. Правната ѝ подготовка там се преплита с политическа комуникация и работа по обществени теми.
8. Има опит и в университетското управление
Между 2023 и 2025 г. тя работи в университета „Пепърдайн“ като директор по развитието на специални проекти. По-късно остава свързана с учебното заведение като член на съвет към юридическия факултет.
9. Тя е майка на четири деца
Кейти Захария и съпругът ѝ Тайлър имат четири деца. Семейството често е част от разказа за професионалния ѝ път, тъй като новата длъжност изисква постоянни пътувания, публични изяви и работа под силен политически натиск.
10. Първият ѝ брифинг веднага се превръща в новина
При дебюта си пред журналистите Захария чете от подготвен текст и обърква „съпруг“ и „президент“, докато обяснява как семейството ѝ се справя с натоварения график. Асошиейтед прес съобщи, че брифингът завършва след 14 минути и само трима журналисти задават въпроси.„За мен е огромна чест да работя за президента Тръмп и американския народ като новия прессекретар на Белия дом“, заявява Захария в началото на първата си пресконференция.
Тръмп от своя страна я описва като „лоялен и блестящ поддръжник“. Така човекът, започнал като студентски стажант в Белия дом, се оказва отново под светлините — този път не в ролята на наблюдател, а като гласа на президентската администрация.
Източници: apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
А.....?!
Това да не е русата от снимката...?!
19:49 14.10.2026
2 Гост
19:52 14.10.2026
3 Става..... става
И аз искам да съм на мястото на господин Тръмп за да ми бъде.....
Коментиран от #4, #23
19:53 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Надъхан капейчо 🤩🤡
20:00 14.10.2026
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11 Яшар
Коментиран от #20
20:07 14.10.2026
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 а цъкнете по добре за
тикван чекмеджароф и 40те чекмеджара
който са още на свобода
и затова преизбиралите ги са най бедни с най ниски заплати и пенции и най болнави болнави в ес
да им е честито
20:22 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не ни трябва нито 1 факт за Кейти
20:33 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 567986756
Коментиран от #21
20:42 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ДОНАЛД ТРЪМП
НЕ МЕ ХАРЕСВАТ.
ЗАТОВА ОКОЛО РИЖАВИЯ САМО.
ИДИОТИ.
20:54 14.10.2026
23 Нещо се Обърка
До коментар #3 от "Става..... става":ТРЪМП СЕ СПОМЕНАВА
ПОНЕ 38 ХИЛЯДИ ПЪТИ
В ДОСИЕТАТА
ЕПСТИЙН.
ТРЪМП ХАРЕСВА
14 ГОДИШНИ.
20:57 14.10.2026