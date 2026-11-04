Лора Буш на 80: животът зад ролята на първа дама

Когато Лора Лейн Уелч Буш навършва 80 години, зад името ѝ стои не само титлата „първа дама на Съединените щати“, а цял живот, започнал в библиотеката на малък тексаски град. Родена е на 4 ноември 1946 г. в Мидланд като единствено дете на Харолд и Джена Уелч. Именно майка ѝ насърчава интереса ѝ към книгите и четенето, който по-късно се превръща в център на публичната ѝ работа.

Лора Буш първо избира професията на учител. Завършва педагогика в Южния методистки университет през 1968 г., а пет години по-късно получава магистърска степен по библиотечно дело от Тексаския университет. Преподава в училища в Далас и Хюстън, след което работи като училищна библиотекарка в Остин. Така преди политиката тя изгражда професионален път, свързан с децата, образованието и достъпа до книги.

Срещата с Джордж Буш и семейният живот

Лора и Джордж У. Буш се женят на 5 ноември 1977 г., само ден след 31-вия ѝ рожден ден. Четири години по-късно се раждат дъщерите им близначки Джена и Барбара. По-късно двете ще поемат различни професионални пътища, но ще останат важна част от публичния образ на семейството.

„Когато решихме да се оженим, знаехме, че ще имаме близка връзка. Не знаехме, че ще имаме две момичета, и сме много благодарни за тях“, казва Лора Буш в интервю за ABC News през 2006 г. Дъщеря им Джена Буш Хейгър става журналистка и телевизионна водеща, а Барбара Буш се посвещава на глобалното здравеопазване и социалната отговорност. Семейството вече има петима внуци – Мила, Попи, Хал, Кора и Едуард Фин.

От Тексас до Белия дом

Когато Джордж У. Буш е избран за губернатор на Тексас през 1994 г., Лора Буш започва да играе по-видима обществена роля. Като първа дама на щата между 1995 и 2000 г. тя подкрепя инициативи за грамотност, училищата и обществените библиотеки. Сред тях е и Тексаският фестивал на книгата, който се превръща в ежегодно културно събитие.

В Белия дом от 2001 до 2009 г. тя запазва сравнително сдържан стил, но работи по няколко ясно разпознаваеми теми. Лора Буш участва в създаването на Националния фестивал на книгата във Вашингтон, подкрепя инициативи за набиране на учители и говори за човешките права на жените, включително в Афганистан. През ноември 2001 г. тя става първата първа дама, произнесла седмичното президентско радиообръщение, като поставя акцент върху положението на жените и децата при управлението на талибаните.

Здравето на жените е друга важна кауза. През 2003 г. Лора Буш се включва в кампанията The Heart Truth, насочена към повишаване на осведомеността за сърдечните заболявания. Тя подкрепя и международни инициативи за превенция на рака на гърдата и за подобряване на достъпа до здравни услуги.

Животът след президентството

След края на президентския мандат Лора и Джордж Буш се връщат в Тексас. През 2010 г. тя публикува мемоарите си „От сърцето“, а през 2013 г. двамата откриват президентския център „Джордж У. Буш“ в Далас. Чрез института към него Лора Буш продължава да работи по теми като образованието, здравето на жените и подкрепата за военнослужещи.

Историята ѝ започва с книга в библиотека в Мидланд и стига до най-видимата обществена роля в американската политика. Но дори след Белия дом Лора Буш запазва професионалната си нишка: да насърчава четенето, ученето и възможността повече хора да имат достъп до тях.

Източници: history.com, cbsnews.com, tvinsider.com