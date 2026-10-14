Terebellosuctoria: нов род „червеи-спагети“ с вендузи

Нов род дълбоководни многочетинести червеи беше описан след проучване на морското дъно край остров Рождество и Кокосовите острови в Индийския океан. Terebellosuctoria се отличава с необичайни структури, подобни на вендузи, по долната страна на тялото.

Новият род принадлежи към семейство Terebellidae, чиито представители са известни като „червеи-спагети“ заради дългите си пипала. Те изграждат тръбести укрития в меките утайки и използват пипалата си, за да събират фини хранителни частици от повърхността на морското дъно. Проучването е публикувано в списание Records of the Australian Museum на 8 юли 2026 г.

Експедициите са събрали над 850 червея

Екземплярите са събрани по време на експедиции през 2021 и 2022 г. с изследователския кораб Investigator. Учените са изследвали подводни планини край остров Рождество и Кокосовите острови, като са събрали повече от 850 морски червея.

В материала са описани седем нови вида от три семейства, а два от тях са включени в новия род Terebellosuctoria. Един от видовете е открит на дълбочина над 670 метра край Кокосовите острови. При изваждането на пробите с дънно тралиране вниманието на учените привлекли множество разклонени кафяви пипала.

От тръбите се показали яркооранжеви червеи, някои от които достигали 75 милиметра дължина. Един от видовете е получил името Terebellosuctoria jimii в чест на Наото Джими, който по-рано е описал подобни вендузоподобни структури при друг морски червей.

Вендузите може да помагат по скалисти склонове

След анализ на формата на тялото, ДНК и изображения от сканиращ електронен микроскоп изследователите са заключили, че става дума не само за нов вид, а за досега неизвестен род.

„Именно структурите, подобни на вендузи, правят този род толкова интересен и уникален“, заяви Елена Куприянова, старши научен изследовател в Австралийския музей.

Според учените тези структури може да са приспособление към среда, в която има малко меки утайки. По склоновете на подводните планини червеите трудно изграждат обичайните си тръбести укрития, затова вендузоподобните израстъци вероятно им помагат да се задържат върху повърхността.

„Морските червеи са сред най-многобройните и разнообразни животни по морското дъно, но остават незабелязани и недооценени. Само малка част от тях са официално назовани и описани“, каза Пат Хътчингс, старши научен сътрудник в Австралийския музей.

Изследователите отбелязват, че определянето на събраните организми може да отнеме години. Експедициите често събират стотици или хиляди образци, които след това се изследват чрез морфологични и генетични методи.

Източници: independent.co.uk