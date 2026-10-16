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Стефка Янорова на 57: Живот между сцената и екрана
  Тема: Известни личности

Стефка Янорова на 57: Живот между сцената и екрана

16 Октомври, 2026 07:43 1 120 15

  • стефка янорова-
  • слон в стаята-
  • театър българска армия-
  • икар 2026-
  • българско кино

Актрисата празнува рождения си ден с номинация за „Икар“ и нови сценични и филмови роли

Стефка Янорова на 57: Живот между сцената и екрана - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато баба ѝ сваляла пердетата, за да ги изпере, малката Стефка Янорова ги превръщала в кралски одежди. Завивала се с тях, обикаляла двора и играела на принцеса. Години по-късно сцената наистина става нейното място, а на 16 октомври актрисата навършва 57 години.

Янорова е родена през 1969 г. в Стара Загора. Израства в артистично семейство – баща ѝ Иван Яноров е скулптор и състезател по класическа борба. Летата си прекарва при баба си в Нова Загора, където се раждат и първите ѝ детски „роли“.

Първата главна роля идва преди академията

Пътят ѝ към професионалния театър започва необичайно. Преди да бъде приета във ВИТИЗ, тя отива на пробни снимки за филма „Племенникът чужденец“ на Мариана Евстатиева-Биолчева. Кастингът се оказва разговор с друго дете, а не традиционен монолог или изпит. Така още на 18 години Янорова получава първата си главна филмова роля.

През 1993 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Крикор Азарян. Следват години в театрите в Сливен и Плевен, работа на свободна практика и период в Сатиричния театър. От 2009 г. тя е част от трупата на Театър „Българска армия“.

Публиката я познава и от екрана – като Ваня в „Стъклен дом“, както и с участията ѝ в „Дунав мост“, „Революция Z“, „Людмил и Руслана“, „Мисия Лондон“, „Вампири, таласъми…“, „Буферна зона“ и други продукции. В интервю за Българското национално радио през 2025 г. тя обобщава отношението си към двете изкуства с думите: „Киното при мен е като паралелна програма“.

Първият моноспектакъл донесе номинация за „Икар“

Актуалният акцент в театралната работа на Янорова е „Слон в стаята“ – първият ѝ моноспектакъл. Текстът и режисурата са на Елена Телбис, а историята проследява среща с терапевт и напрежението в отношенията между родители и деца, включително темата за наркотичната зависимост.

През юни 2026 г. спектакълът беше представен в основната програма на Международния театрален фестивал „Варненско лято“. Пред БТА Янорова определи преминаването към моноспектакъл като голяма лична и професионална стъпка. „Досега съм получавала много предложения, но ги отказвах“, каза актрисата и обясни, че обикновено я е привличало партньорството на сцената.

Ролята ѝ в „Слон в стаята“ донесе и номинация за „Икар 2026“ в категорията за водеща женска роля. Янорова е сред отличените с номинации и за участието си в „Три сестри“ по Чехов.

Рожден ден с нови срещи с публиката

Сред актуалните ѝ ангажименти е и филмът „Три килограма щастие“, в който играе майка, решила да износи дете за собствената си дъщеря. Продукцията поставя въпроси за сурогатството, майчинството и границите на саможертвата.

На самия си рожден ден Стефка Янорова е включена в програмата на Театър 199 със спектакъла „Театър, любов моя!“. В постановката се срещат четири актриси от класа на Крикор Азарян – кръг, започнал преди повече от три десетилетия в академията и продължил на сцената.

От детските пердета в Нова Загора до големите театрални сцени пътят на Янорова минава през киното, сериалите и десетки спектакли. Най-новата му спирка е моноспектакълът – форма, в която актрисата за първи път остава сама пред публиката, но не и без историите, натрупани през годините.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg, trud.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    3 7 Отговор
    Не може ли да са кралски дрехи,вместо кралски одежди? Одежди е на руски език.

    Коментиран от #8

    08:01 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тя се напъва безполезно

    6 1 Отговор
    Ще Й се като Белла ц. Да се подреди за някой културен център и да си поживее на старини като т.колив който му миришеше на кисело зеле в посолството но и той яде
    Свински черва
    Уреждат и децата си в гилдията по протокол
    Затова още търпят и шефа си луд и нагъл
    Нямат визия за развитие на българския театър
    Жалки плужеци
    Провинциални души докопали се до софийски театри

    Коментиран от #14

    08:29 16.10.2026

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  • 13 Стенли

    4 1 Отговор
    Брей то дори и една похвала за жената не може да напише човек , без да го изтрият , просто написах че добре изглежда жената за възрастта си , само дето написах думата която започва със С има и Е има и К , има и С, и последната е И , не мисля че това е вулгарно , 🤔

    09:10 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Честито и нови успехи!

    2 0 Отговор
    За една актриса и скритите коментари са реклама, защото въображението е по-силно от цензурата. В интерес на истината, на това поколение се падна тежката задача, да изнесат на гърба си театъра и киното до по-добри времена. Янорова явно е успяла да го направи успешно, щом я помним с толкова роли.

    09:36 16.10.2026