Стефка Янорова на 57: Живот между сцената и екрана

Когато баба ѝ сваляла пердетата, за да ги изпере, малката Стефка Янорова ги превръщала в кралски одежди. Завивала се с тях, обикаляла двора и играела на принцеса. Години по-късно сцената наистина става нейното място, а на 16 октомври актрисата навършва 57 години.
Янорова е родена през 1969 г. в Стара Загора. Израства в артистично семейство – баща ѝ Иван Яноров е скулптор и състезател по класическа борба. Летата си прекарва при баба си в Нова Загора, където се раждат и първите ѝ детски „роли“.
Първата главна роля идва преди академията
Пътят ѝ към професионалния театър започва необичайно. Преди да бъде приета във ВИТИЗ, тя отива на пробни снимки за филма „Племенникът чужденец“ на Мариана Евстатиева-Биолчева. Кастингът се оказва разговор с друго дете, а не традиционен монолог или изпит. Така още на 18 години Янорова получава първата си главна филмова роля.
През 1993 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Крикор Азарян. Следват години в театрите в Сливен и Плевен, работа на свободна практика и период в Сатиричния театър. От 2009 г. тя е част от трупата на Театър „Българска армия“.
Публиката я познава и от екрана – като Ваня в „Стъклен дом“, както и с участията ѝ в „Дунав мост“, „Революция Z“, „Людмил и Руслана“, „Мисия Лондон“, „Вампири, таласъми…“, „Буферна зона“ и други продукции. В интервю за Българското национално радио през 2025 г. тя обобщава отношението си към двете изкуства с думите: „Киното при мен е като паралелна програма“.
Първият моноспектакъл донесе номинация за „Икар“
Актуалният акцент в театралната работа на Янорова е „Слон в стаята“ – първият ѝ моноспектакъл. Текстът и режисурата са на Елена Телбис, а историята проследява среща с терапевт и напрежението в отношенията между родители и деца, включително темата за наркотичната зависимост.
През юни 2026 г. спектакълът беше представен в основната програма на Международния театрален фестивал „Варненско лято“. Пред БТА Янорова определи преминаването към моноспектакъл като голяма лична и професионална стъпка. „Досега съм получавала много предложения, но ги отказвах“, каза актрисата и обясни, че обикновено я е привличало партньорството на сцената.
Ролята ѝ в „Слон в стаята“ донесе и номинация за „Икар 2026“ в категорията за водеща женска роля. Янорова е сред отличените с номинации и за участието си в „Три сестри“ по Чехов.
Рожден ден с нови срещи с публиката
Сред актуалните ѝ ангажименти е и филмът „Три килограма щастие“, в който играе майка, решила да износи дете за собствената си дъщеря. Продукцията поставя въпроси за сурогатството, майчинството и границите на саможертвата.
На самия си рожден ден Стефка Янорова е включена в програмата на Театър 199 със спектакъла „Театър, любов моя!“. В постановката се срещат четири актриси от класа на Крикор Азарян – кръг, започнал преди повече от три десетилетия в академията и продължил на сцената.
От детските пердета в Нова Загора до големите театрални сцени пътят на Янорова минава през киното, сериалите и десетки спектакли. Най-новата му спирка е моноспектакълът – форма, в която актрисата за първи път остава сама пред публиката, но не и без историите, натрупани през годините.
Източници: bnrnews.bg, bta.bg, trud.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
Коментиран от #8
08:01 16.10.2026
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5 Тя се напъва безполезно
Свински черва
Уреждат и децата си в гилдията по протокол
Затова още търпят и шефа си луд и нагъл
Нямат визия за развитие на българския театър
Жалки плужеци
Провинциални души докопали се до софийски театри
Коментиран от #14
08:29 16.10.2026
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13 Стенли
09:10 16.10.2026
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15 Честито и нови успехи!
09:36 16.10.2026