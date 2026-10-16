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Иракска пещера разкри как е загинал неандерталец

Иракска пещера разкри как е загинал неандерталец

16 Октомври, 2026 16:45 863 9

  • неандерталци-
  • пещерата шанидар-
  • иракски кюрдистан-
  • дървено копие-
  • археология

Кръгъл отвор в лопатката на индивид на 75 000 години насочва към удар с дървено копие. Същите останки показват, че той е преживял тежка травма на лицето благодарение на помощ от групата

Иракска пещера разкри как е загинал неандерталец - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В лявата лопатка на неандерталец, живял преди около 75 000 години, учените са открили кръгъл отвор, който вероятно е причинен от дървено копие. Останките са намерени в пещерата Шанидар в Иракски Кюрдистан и според изследването представляват най-ранното известно свидетелство за смъртоносна травма от подобно оръжие в изкопаемите останки на човешки предшественик.

Индивидът е обозначен като Шанидар A. От него са запазени почти цяла дясна ръка, няколко ребра, лява лопатка и седем зъба. В лопатката има гладък кръгъл отвор с диаметър около 15 милиметра. Около него се виждат радиални пукнатини и разместени костни фрагменти, но няма признаци на зарастване.

Формата на увреждането е съвместима с удар от заострено дървено копие, проникнало през тялото от предната страна. Изследователите обаче не твърдят категорично, че става дума за убийство. Според тях раната може да е получена при нападение, но и при инцидент по време на лов. Дървеното оръжие не е открито, което не позволява окончателно доказване на причината за смъртта.

Тежка травма, преживяна с помощ от групата

Другите наранявания разказват за по-ранен епизод от живота на Шанидар A. Един от предните му зъби е бил счупен вертикално след силен удар в лицето. По счупения ръб са се натрупали втвърдени плаки, което показва, че човекът е продължил да живее известно време след травмата.

Това нараняване вероятно е затруднявало храненето, пиенето и общуването. „Виждаме два противоположни аспекта на човешката природа – грижа и насилие – събрани в един и същи индивид“, казва археоложката Ема Померой от Кеймбриджкия университет, водещ автор на изследването.

Учените предполагат, че Шанидар A е получил помощ от своята група, докато е живял с болезнената травма. Това не е първото подобно свидетелство от пещерата. По-рано намереният Шанидар 1 е имал множество тежки увреждания и е доживял до напреднала за епохата възраст, което също се приема като възможен знак за грижи от други неандерталци.

Място, свързано с погребения

Шанидар A е бил положен по гръб зад голям камък, който е стоял между него и входа на пещерата. Над останките му по-късно са били поставени телата на още най-малко четири неандерталци. Така минималният брой индивиди в тази част на пещерата достига пет.

Именно подреждането на останките подкрепя тезата, че неандерталците са се отнасяли към мъртвите по организиран и вероятно символичен начин. Откритията в Шанидар още от разкопките през 50-те години на XX век променят представата за неандерталците като примитивни и неспособни на сложни социални отношения.

Независимата археоложка София Сампер Каро от Австралийския национален университет определя кръглата повреда като необичайна, но смята, че са нужни още доказателства, за да се свърже тя със смъртта. Разкопките в пещерата продължават, като екипът изследва и храненето, обработката на растения и животни и прехода към периода, в който в района започват да се появяват съвременни хора.

Източници: abc.net.au, thenationalnews.com


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #6

    17:02 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ......-

    0 1 Отговор
    На Кирчо дядото.
    На татко Петко бащата.

    17:24 16.10.2026

  • 8 Сатана Z

    2 0 Отговор
    "кръглата повреда"
    Ганев,четеш ли глупостите ,които постваш тук?

    17:29 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.