Може ли човек да оцелее, ако бъде погълнат от кит?

Водолаз, погълнат от огромен кашалот, разполага с един час, за да се измъкне, преди въздухът в кислородната му бутилка да свърши. Това е сюжетът на филма „Whalefall“, който излезе по кината на 16 октомври, но въпросът дали подобна ситуация е възможна в реалността има по-сложен отговор.

Според сравнителния анатом Джой Райденбърг от Медицинското училище „Айкан“ към болница „Маунт Синай“ само един вид кит би могъл физически да погълне човек – кашалотът. За това обаче би бил необходим „много голям възрастен кашалот“, по-голям от повечето екземпляри, които хората обикновено виждат. Най-големите представители достигат дължина около 18 метра.

Гърбатият кит може да погълне плячка, но не и човек

Другите големи китове не разполагат с достатъчно широко гърло. През 2021 г. водолазът от Масачузетс Майкъл Пакард попадна за кратко в устата на гърбат кит. Животното го изхвърли почти веднага, след като осъзна грешката си.

Никола Ходжинс от Whale and Dolphin Conservation обяснява, че гърбатият кит може да побере човек в устата си, но гърлото му е приблизително с размерите на човешки юмрук. Затова Пакард вероятно е бил „захванат в устата, а не погълнат“.

Какво би се случило вътре в кашалота

Кашалотите ловуват калмари, включително гигантски видове, и могат да засмукват плячката си чрез силно понижено налягане в устата и гърлото. Това прави поглъщането на човек физически възможно, но не означава, че животните го възприемат като храна или че подобен инцидент е вероятен.

За попадналия вътре човек първият проблем би бил въздухът. След изчерпването на запасите в бутилката в стомаха би имало малко или никакъв въздух за дишане. Средата би била тъмна, влажна и тясна, изпълнена с храносмилателни течности.

Кашалотите се гмуркат на голяма дълбочина в търсене на калмари. Макар човекът да не би бил непосредствено изложен на морската вода, движението на животното и огромното налягане биха създали допълнителна опасност.

Стомахът на кашалота не е голяма празна кухина, както често го представя художествената измислица. Той се състои от няколко отделения, които разграждат едра и трудна за обработване плячка. В такава среда човек би бил изложен едновременно на задушаване, топлина, храносмилателни течности и непрекъснатото движение на кита.

Така „Whalefall“ стъпва върху рядка, но реална физическа възможност. Според експертите обаче шансът човек да бъде погълнат от кашалот е изключително малък, а оцеляването му вътре в животното би било още по-малко вероятно.

Източници: dailymail.com, sciencenews.org, nationalgeographic.com