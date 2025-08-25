Новини
Белуга нападна двама водолази в аквариум (ВИДЕО)

25 Август, 2025 08:41 1 625 13

И двамата водолази са останали невредими

В китайския град Ченгду, провинция Съчуан, белуга нападна двама водолази в аквариума на Полярния океански парк Хайчан пред очите на посетителите, съобщи Daily Mirror.

Инцидентът е станал на 14 август. Видео показва как огромното животно се е нахвърлило върху служителка на аквариума и се е опитало да я хване за краката, докато тя плува. Няколко секунди по-късно белугата е преминала към втория водолаз, който е държал камера в ръцете си.

Китът е хванал плавниците му и ги е задържал за кратко. След това е направил още един опит да захапе, пропуснал е и след това е отплувал. И двамата водолази са останали невредими.

Посетителите на аквариума са наблюдавали случващото се през стъклото и са реагирали с гръмки възклицания.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    7 2 Отговор
    Ее , тези не знаят ли че макар да изглежда симпатично е свиреп хищник ?!

    08:44 25.08.2025

  • 2 Народно Събрание

    4 2 Отговор
    Белугата си ги е помислила за мезе.После става чернуга.След хапването.

    08:45 25.08.2025

  • 3 Може би

    9 2 Отговор
    това е просто игра, китовете и делфините обичат да играят.

    Коментиран от #12

    08:49 25.08.2025

  • 4 Вуте

    3 2 Отговор
    Добре че не им е влезнала риба у гащите

    08:52 25.08.2025

  • 5 Механик

    6 4 Отговор
    Съответния и напълно логичен въпрос, който изниква в главата на всеки шо-годе интелигентен човек е :" Защо белугата и водолазите са били в изкуствен басейн?".
    Там ли е мястото на Белугите? Не е ли редно да са си в океание??

    08:53 25.08.2025

  • 6 Белуга

    4 1 Отговор
    Крака, под коляното, с къс плавник доста прилича на риба за хапване ако мърда.

    08:54 25.08.2025

  • 7 Така става

    7 0 Отговор
    Щом я хранят с ориз

    08:55 25.08.2025

  • 8 Плевенчанин

    7 4 Отговор
    Па ние нямаме вода. Чакаме братушките да дойдат и да я пуснат, за да си измиеме краката.

    Коментиран от #10

    08:58 25.08.2025

  • 9 Ами

    3 0 Отговор
    Не стига, че му е тясно, ами и някакви натрапници!

    09:40 25.08.2025

  • 10 отвори дзурла

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Плевенчанин":

    ща черпя фанта

    09:50 25.08.2025

  • 11 Сила

    1 0 Отговор
    Този и жестокост над животни за забавление на най отвратителните и примитивни примати , липсващо звено от човешката еволюция !!!

    10:15 25.08.2025

  • 12 Повече обичат

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Може би":

    да хапват рибки

    10:18 25.08.2025

  • 13 Дядо

    0 0 Отговор
    В Бугарето е забранено куче да гони коте.

    10:21 25.08.2025