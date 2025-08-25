Белуга нападна двама водолази в аквариум (ВИДЕО)

В китайския град Ченгду, провинция Съчуан, белуга нападна двама водолази в аквариума на Полярния океански парк Хайчан пред очите на посетителите, съобщи Daily Mirror.

Инцидентът е станал на 14 август. Видео показва как огромното животно се е нахвърлило върху служителка на аквариума и се е опитало да я хване за краката, докато тя плува. Няколко секунди по-късно белугата е преминала към втория водолаз, който е държал камера в ръцете си.

Китът е хванал плавниците му и ги е задържал за кратко. След това е направил още един опит да захапе, пропуснал е и след това е отплувал. И двамата водолази са останали невредими.

Посетителите на аквариума са наблюдавали случващото се през стъклото и са реагирали с гръмки възклицания.