Белуга нападна двама водолази в аквариум (ВИДЕО)

В китайския град Ченгду, провинция Съчуан, белуга нападна двама водолази в аквариума на Полярния океански парк Хайчан пред очите на посетителите, съобщи Daily Mirror.
Инцидентът е станал на 14 август. Видео показва как огромното животно се е нахвърлило върху служителка на аквариума и се е опитало да я хване за краката, докато тя плува. Няколко секунди по-късно белугата е преминала към втория водолаз, който е държал камера в ръцете си.
Китът е хванал плавниците му и ги е задържал за кратко. След това е направил още един опит да захапе, пропуснал е и след това е отплувал. И двамата водолази са останали невредими.
Посетителите на аквариума са наблюдавали случващото се през стъклото и са реагирали с гръмки възклицания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:44 25.08.2025
2 Народно Събрание
08:45 25.08.2025
3 Може би
Коментиран от #12
08:49 25.08.2025
4 Вуте
08:52 25.08.2025
5 Механик
Там ли е мястото на Белугите? Не е ли редно да са си в океание??
08:53 25.08.2025
6 Белуга
08:54 25.08.2025
7 Така става
08:55 25.08.2025
8 Плевенчанин
Коментиран от #10
08:58 25.08.2025
9 Ами
09:40 25.08.2025
10 отвори дзурла
До коментар #8 от "Плевенчанин":ща черпя фанта
09:50 25.08.2025
11 Сила
10:15 25.08.2025
12 Повече обичат
До коментар #3 от "Може би":да хапват рибки
10:18 25.08.2025
13 Дядо
10:21 25.08.2025