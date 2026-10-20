Новини
Любопитно »
Слави Трифонов поиска прошка от Лили Иванова по телефона
  Тема: Известни личности

Слави Трифонов поиска прошка от Лили Иванова по телефона

20 Октомври, 2026 11:44 1 146 15

  • слави трифонов-
  • лили иванова-
  • извинение-
  • благо солов-
  • иван и андрей

Той ѝ се е извинил за години на иронични коментари в телевизионното си шоу

Слави Трифонов поиска прошка от Лили Иванова по телефона - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов е потърсил Лили Иванова с извинение за годините, в които тя е била обект на шеги и иронични коментари в телевизионното му шоу, пише HotArena, позовавайки се на неназовани източници. Според публикацията двамата са разговаряли по телефона, а певицата е приела извинението.

Контактът между тях е бил осъществен с посредничеството на Благо Солов, който е представен като близък до Лили Иванова и познат на Слави Трифонов. Твърди се, че през последните няколко месеца Трифонов е правил опити да се срещне лично с певицата.

Букети и писмо преди телефонния разговор

Трифонов първо е изпратил на Иванова голям букет от бели рози и ръчно написано писмо. Поводът е бил рожденият ден на певицата през април. Цветя са били изпратени и за нейни концерти в Париж и пред храм-паметника „Александър Невски“.

Публикацията цитира и предполагаемото извинение на Трифонов:

„Това беше наистина глупаво и страшно съжалявам, че аз и екипът ми сме ти донесли разочарование и огорчение. Винаги съм изпитвал преклонение пред таланта ти и професионализма ти.“

Според неназовани представители на екипа на Лили Иванова тя е приела извинението.

Паралел с отношенията с Иван и Андрей

HotArena припомня и отношенията на Лили Иванова с Иван Христов и Андрей Арнаудов. Преди години певицата беше в конфликт с двамата заради телевизионен репортаж, свързан с твърдение за нейна „незаконна дъщеря“.

Междувременно Иван и Андрей работят по биографичен игрален филм за певицата. Проектът „Лили – любовта е живот“ е свързан с продуцентската им компания „Междинна станция“ и фондация „Лили Иванова“, потвърди БНТ. Именно това помирение е още един пример за затопляне на отношенията между певицата и хора, с които е имала публични конфликти.

Източници: hotarena.net, bntnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    25 1 Отговор
    Слави Трифонов да поиска прошка от българите! Как мръснишки излъга хората! Влезна в мръсната коалиция с ГЕРБ- ДПС, направиха заедно куп бели за Родината и вкараха насилствено и преждевременно еврото, което довежда до инфлацията и обединяването!

    Коментиран от #3

    11:46 20.10.2026

  • 2 Рамзес 2

    11 2 Отговор
    И сфинкса в Египет е поискал прошка навремето, но пак си е останал със счупен нос.

    11:51 20.10.2026

  • 3 Абе кво

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ахааа":

    Общо има въвеждането на еврото с извинението на Слави към Лили.
    И много ясно че ще е евро, няма да е таийландски бат я!

    11:51 20.10.2026

  • 4 Тоя имамник

    15 0 Отговор
    Дължи извинение на целия български народ,не само на Лили

    Коментиран от #7

    11:52 20.10.2026

  • 5 Как

    16 0 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия!Само човек с примитивно възпитание може да се подиграва на жена на годините на майка му!Живота в Уйчин дол оказва влияние.

    11:53 20.10.2026

  • 6 Ами,

    15 0 Отговор
    Не е достатъчно това.Извинението трябва да е публично и не само към Лили Иванова а към всички чалгари които излъга и на чийто гръб влезе в политиката да дерибейства.

    11:58 20.10.2026

  • 7 Ало

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя имамник":

    Само извинение не е достатъчно

    12:04 20.10.2026

  • 8 Непоискано добро

    3 0 Отговор
    Прошка дава Бог, но хората не са Бог. Колкото до егоцентрици, като този.. е добре от малки някой да ги научи, че преди да се подиграват и заклеймяват чуждите умения, имидж и характеристики е редно първо да погледнат в паницата си, в огледалото си, в гащите си, защото грешка се прощава, но безсрамие никога.

    Коментиран от #11

    12:08 20.10.2026

  • 9 След дъжд качулка

    7 0 Отговор
    Сетила се баба Славуца да се извинява

    12:09 20.10.2026

  • 10 Оди там Кеноби

    1 0 Отговор
    Когато някой усеща края на дните си почва да търси прошка от хора които е мачкал унижавал и подигравал през годините за да очисти душата си !
    Колко му остава още на Станислав?

    12:14 20.10.2026

  • 11 Али Гатор

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Непоискано добро":

    Да хората не са Бог но Бог е в хората ! Прочети Битие 1:27 от Библията.

    12:21 20.10.2026

  • 12 Парц

    3 0 Отговор
    Този е обидил доста хора през годините. Включително от неговите гости. Единствено трепереше като лист, когато Иван Костов му беше гост.

    12:21 20.10.2026

  • 13 Цвете

    2 0 Отговор
    СПОМЕНИТЕ ТИ ОТ МИНАЛОТО ВЕЧЕ ИЗПЛУВАТ ,НАЛИ? ОБЪРНИ СЕ КЪМ НАЙ ГЛЕДАНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И СЕ ИЗВИНИ ,ЧЕ ИЗЛЪГА И ПРОВАЛИ ЕДНО НОРМАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ИМАШЕ НАМЕРЕНИЕ ДА РАБОТИ С МИСЪЛ И СЪЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. 🇧🇬🤔🇧🇬

    12:26 20.10.2026

  • 14 4567

    0 0 Отговор
    Що иска прошка, да не е решил да умирГа?

    Коментиран от #15

    12:33 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.