Слави Трифонов поиска прошка от Лили Иванова по телефона

Слави Трифонов е потърсил Лили Иванова с извинение за годините, в които тя е била обект на шеги и иронични коментари в телевизионното му шоу, пише HotArena, позовавайки се на неназовани източници. Според публикацията двамата са разговаряли по телефона, а певицата е приела извинението.

Контактът между тях е бил осъществен с посредничеството на Благо Солов, който е представен като близък до Лили Иванова и познат на Слави Трифонов. Твърди се, че през последните няколко месеца Трифонов е правил опити да се срещне лично с певицата.

Букети и писмо преди телефонния разговор

Трифонов първо е изпратил на Иванова голям букет от бели рози и ръчно написано писмо. Поводът е бил рожденият ден на певицата през април. Цветя са били изпратени и за нейни концерти в Париж и пред храм-паметника „Александър Невски“.

Публикацията цитира и предполагаемото извинение на Трифонов:

„Това беше наистина глупаво и страшно съжалявам, че аз и екипът ми сме ти донесли разочарование и огорчение. Винаги съм изпитвал преклонение пред таланта ти и професионализма ти.“

Според неназовани представители на екипа на Лили Иванова тя е приела извинението.

Паралел с отношенията с Иван и Андрей

HotArena припомня и отношенията на Лили Иванова с Иван Христов и Андрей Арнаудов. Преди години певицата беше в конфликт с двамата заради телевизионен репортаж, свързан с твърдение за нейна „незаконна дъщеря“.

Междувременно Иван и Андрей работят по биографичен игрален филм за певицата. Проектът „Лили – любовта е живот“ е свързан с продуцентската им компания „Междинна станция“ и фондация „Лили Иванова“, потвърди БНТ. Именно това помирение е още един пример за затопляне на отношенията между певицата и хора, с които е имала публични конфликти.

Източници: hotarena.net, bntnews.bg