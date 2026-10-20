Слави Трифонов поиска прошка от Лили Иванова по телефона

Слави Трифонов е потърсил Лили Иванова с извинение за годините, в които тя е била обект на шеги и иронични коментари в телевизионното му шоу, пише HotArena, позовавайки се на неназовани източници. Според публикацията двамата са разговаряли по телефона, а певицата е приела извинението.
Контактът между тях е бил осъществен с посредничеството на Благо Солов, който е представен като близък до Лили Иванова и познат на Слави Трифонов. Твърди се, че през последните няколко месеца Трифонов е правил опити да се срещне лично с певицата.
Букети и писмо преди телефонния разговор
Трифонов първо е изпратил на Иванова голям букет от бели рози и ръчно написано писмо. Поводът е бил рожденият ден на певицата през април. Цветя са били изпратени и за нейни концерти в Париж и пред храм-паметника „Александър Невски“.
Публикацията цитира и предполагаемото извинение на Трифонов:„Това беше наистина глупаво и страшно съжалявам, че аз и екипът ми сме ти донесли разочарование и огорчение. Винаги съм изпитвал преклонение пред таланта ти и професионализма ти.“
Според неназовани представители на екипа на Лили Иванова тя е приела извинението.
Паралел с отношенията с Иван и Андрей
HotArena припомня и отношенията на Лили Иванова с Иван Христов и Андрей Арнаудов. Преди години певицата беше в конфликт с двамата заради телевизионен репортаж, свързан с твърдение за нейна „незаконна дъщеря“.
Междувременно Иван и Андрей работят по биографичен игрален филм за певицата. Проектът „Лили – любовта е живот“ е свързан с продуцентската им компания „Междинна станция“ и фондация „Лили Иванова“, потвърди БНТ. Именно това помирение е още един пример за затопляне на отношенията между певицата и хора, с които е имала публични конфликти.
Източници: hotarena.net, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахааа
Коментиран от #3
11:46 20.10.2026
2 Рамзес 2
11:51 20.10.2026
3 Абе кво
До коментар #1 от "Ахааа":Общо има въвеждането на еврото с извинението на Слави към Лили.
И много ясно че ще е евро, няма да е таийландски бат я!
11:51 20.10.2026
4 Тоя имамник
Коментиран от #7
11:52 20.10.2026
5 Как
11:53 20.10.2026
6 Ами,
11:58 20.10.2026
7 Ало
До коментар #4 от "Тоя имамник":Само извинение не е достатъчно
12:04 20.10.2026
8 Непоискано добро
Коментиран от #11
12:08 20.10.2026
9 След дъжд качулка
12:09 20.10.2026
10 Оди там Кеноби
Колко му остава още на Станислав?
12:14 20.10.2026
11 Али Гатор
До коментар #8 от "Непоискано добро":Да хората не са Бог но Бог е в хората ! Прочети Битие 1:27 от Библията.
12:21 20.10.2026
12 Парц
12:21 20.10.2026
13 Цвете
12:26 20.10.2026
14 4567
Коментиран от #15
12:33 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.