Звездата от "Еуфория" Хънтър Шaфър се подложи на финална операция за смяна на пола

Транссексуалната актриса Хънтър Шафър, позната с ролята на Джулс в сериала „Еуфория“, разкри, че през декември 2025 г. е претърпяла операция на гениталиите за потвърждаване на пола. 27-годишната актриса и модел е споделила новината в интервю, като е заявила, че е изключително доволна от резултата.

„Току-що си направих операция през декември, която беше невероятна, и я харесвам толкова много“, коментира Шафър. Тя допълни категорично: „Аз съм жена. Аз съм момиче“.

Периодът след интервенцията в началото на 2026 г. е бил труден. Хънтър Шафър е прекарала дълго време в покой в специално нает голям апартамент, където са я посещавали нейни близки и приятели.

Ограниченията по време на възстановяването са били толкова строги, че дневното ѝ движение е измервано в крачки. „Мисля, че лимитът ми беше 150 крачки на ден, което си е направо нищо“, разказа актрисата.

През годините Шафър е говорила за желанието си професионалната ѝ работа да бъде оценявана сама по себе си, а не единствено през личния ѝ път и половата идентичност. Тя е отхвърляла множество предложения за роли на транссексуални героини, за да не бъде ограничавана до един тип персонажи.

След успеха на „Еуфория“, където играе Джулс, актрисата продължава с нови филмови и телевизионни проекти. Сред тях е научнофантастичният сериал „Blade Runner 2099“.