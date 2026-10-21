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Звездата от "Еуфория" Хънтър Шaфър се подложи на финална операция за смяна на пола
  Тема: Известни личности

Звездата от "Еуфория" Хънтър Шaфър се подложи на финална операция за смяна на пола

21 Октомври, 2026 12:58 1 677 18

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Актрисата от „Еуфория“ е претърпяла операция на гениталиите за потвърждаване на пола през декември 2025 г.

Звездата от "Еуфория" Хънтър Шaфър се подложи на финална операция за смяна на пола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Транссексуалната актриса Хънтър Шафър, позната с ролята на Джулс в сериала „Еуфория“, разкри, че през декември 2025 г. е претърпяла операция на гениталиите за потвърждаване на пола. 27-годишната актриса и модел е споделила новината в интервю, като е заявила, че е изключително доволна от резултата.

„Току-що си направих операция през декември, която беше невероятна, и я харесвам толкова много“, коментира Шафър. Тя допълни категорично: „Аз съм жена. Аз съм момиче“.

Периодът след интервенцията в началото на 2026 г. е бил труден. Хънтър Шафър е прекарала дълго време в покой в специално нает голям апартамент, където са я посещавали нейни близки и приятели.

Ограниченията по време на възстановяването са били толкова строги, че дневното ѝ движение е измервано в крачки. „Мисля, че лимитът ми беше 150 крачки на ден, което си е направо нищо“, разказа актрисата.

През годините Шафър е говорила за желанието си професионалната ѝ работа да бъде оценявана сама по себе си, а не единствено през личния ѝ път и половата идентичност. Тя е отхвърляла множество предложения за роли на транссексуални героини, за да не бъде ограничавана до един тип персонажи.

След успеха на „Еуфория“, където играе Джулс, актрисата продължава с нови филмови и телевизионни проекти. Сред тях е научнофантастичният сериал „Blade Runner 2099“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тук има няколко момичета родени в мъжко

    14 2 Отговор
    тяло по 24/7 коментират с подкрепата на факти и нпо -отворено общество или америка за България

    13:01 21.10.2026

  • 3 Пич

    13 2 Отговор
    Имаше един филм - Нещото!!!
    После и - Нещото 2!!!
    Та нещото какво нещо е, че не разбрах?!

    13:04 21.10.2026

  • 4 Дуньо простия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Сигурно щото още не са махнали конците.

    13:04 21.10.2026

  • 5 Каква велика новина

    16 1 Отговор
    Розовите сороси са истински щастливи. Какво велико събитие за човечеството е станало. И напред, да идват варварите, че така с тия ще се свърши света.

    13:06 21.10.2026

  • 6 Сега

    12 0 Отговор
    не е ясно.... сливка ли са и ашладисали, или кайсийка.

    Коментиран от #9, #10

    13:07 21.10.2026

  • 7 Не знам друго,

    8 1 Отговор
    Но правят страшни фupкu.

    13:10 21.10.2026

  • 8 Еми в лицеви личи

    7 0 Отговор
    че е мъж.

    13:20 21.10.2026

  • 9 123

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    Абе да не е диня.

    13:21 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Киро

    6 0 Отговор
    Това няма да му простя.

    13:36 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    8 0 Отговор
    Пари и усилия хвърлени на вятъра. Частично визуално е наподобил другия пол, но научно е невъзможно да се трансформира напълно и всеки задълбочен тест ще го покаже. Жалко е да се осакатиш в името на временни модни и кариерни тенденции.

    13:48 21.10.2026

  • 16 Заключение

    6 0 Отговор
    Ако под брадата има ябълка, под пъпа няма слива

    13:50 21.10.2026

  • 17 И това е новина,

    4 0 Отговор
    защото???

    13:53 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.