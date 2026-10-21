Звездата от "Еуфория" Хънтър Шaфър се подложи на финална операция за смяна на пола

Транссексуалната актриса Хънтър Шафър, позната с ролята на Джулс в сериала „Еуфория“, разкри, че през декември 2025 г. е претърпяла операция на гениталиите за потвърждаване на пола. 27-годишната актриса и модел е споделила новината в интервю, като е заявила, че е изключително доволна от резултата.
„Току-що си направих операция през декември, която беше невероятна, и я харесвам толкова много“, коментира Шафър. Тя допълни категорично: „Аз съм жена. Аз съм момиче“.
Периодът след интервенцията в началото на 2026 г. е бил труден. Хънтър Шафър е прекарала дълго време в покой в специално нает голям апартамент, където са я посещавали нейни близки и приятели.
Ограниченията по време на възстановяването са били толкова строги, че дневното ѝ движение е измервано в крачки. „Мисля, че лимитът ми беше 150 крачки на ден, което си е направо нищо“, разказа актрисата.
През годините Шафър е говорила за желанието си професионалната ѝ работа да бъде оценявана сама по себе си, а не единствено през личния ѝ път и половата идентичност. Тя е отхвърляла множество предложения за роли на транссексуални героини, за да не бъде ограничавана до един тип персонажи.
След успеха на „Еуфория“, където играе Джулс, актрисата продължава с нови филмови и телевизионни проекти. Сред тях е научнофантастичният сериал „Blade Runner 2099“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 тук има няколко момичета родени в мъжко
13:01 21.10.2026
3 Пич
После и - Нещото 2!!!
Та нещото какво нещо е, че не разбрах?!
13:04 21.10.2026
4 Дуньо простия
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Сигурно щото още не са махнали конците.
13:04 21.10.2026
5 Каква велика новина
13:06 21.10.2026
6 Сега
Коментиран от #9, #10
13:07 21.10.2026
7 Не знам друго,
13:10 21.10.2026
8 Еми в лицеви личи
13:20 21.10.2026
9 123
До коментар #6 от "Сега":Абе да не е диня.
13:21 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Киро
13:36 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
13:48 21.10.2026
16 Заключение
13:50 21.10.2026
17 И това е новина,
13:53 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.