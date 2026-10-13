Сидни Суини отново провокира с реклама на залози СНИМКА

Сидни Суини отново се появи без горнище в реклама на платформата за спортни залози Novig. В новия клип 29-годишната актриса е по бяло бельо, а гърдите ѝ са прикрити с два футболни топки.
Рекламата идва след негативната реакция към предишната кампания на Novig, в която звездата от „Еуфория“ позира без дрехи и използва спортни принадлежности, за да прикрива тялото си. За новия клип съобщава Page Six.„Възрастни мъже правят електронни таблици, за да залагат за цвета на бельото ми. Поласкана съм“, казва Суини във видеото.
В рекламата актрисата добавя, че има хора, които залагат пенсионните си спестявания на спортни събития, докато други търгуват със спортни резултати. Финалното послание на клипа е: „Novig е просто спорт“.
Първата кампания доведе до отписвания
След предишната реклама Суини е загубила повече от 200 000 последователи в Instagram, показват данни, цитирани от Газета.Ru и Social Blade. Според същата информация профилът ѝ първоначално е привлякъл около 50 000 нови последователи, но в следващите дни броят им е спаднал с над 200 000.
Критиките към първия клип бяха свързани с начина, по който актрисата е използвана за популяризиране на платформа за залози чрез провокативни кадри и спортни символи. Новата реклама запазва същия подход, но представя реакциите към кампанията като част от посланието си.
Източници: mediaweek.com.au
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