Новини
Любопитно »
Сидни Суини отново провокира с реклама на залози СНИМКА
  Тема: Известни личности

Сидни Суини отново провокира с реклама на залози СНИМКА

13 Октомври, 2026 02:50 410 0

  • сидни суини-
  • novig-
  • реклама-
  • спортни залози-
  • еуфория

Актрисата се появява без горнище и прикрива гърдите си с футболни топки във втори клип на Novig след критиките към първата кампания

Сидни Суини отново провокира с реклама на залози СНИМКА - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сидни Суини отново се появи без горнище в реклама на платформата за спортни залози Novig. В новия клип 29-годишната актриса е по бяло бельо, а гърдите ѝ са прикрити с два футболни топки.

Рекламата идва след негативната реакция към предишната кампания на Novig, в която звездата от „Еуфория“ позира без дрехи и използва спортни принадлежности, за да прикрива тялото си. За новия клип съобщава Page Six.

„Възрастни мъже правят електронни таблици, за да залагат за цвета на бельото ми. Поласкана съм“, казва Суини във видеото.

В рекламата актрисата добавя, че има хора, които залагат пенсионните си спестявания на спортни събития, докато други търгуват със спортни резултати. Финалното послание на клипа е: „Novig е просто спорт“.

Сидни Суини отново провокира с реклама на залози СНИМКА
Снимка: YouTube

Първата кампания доведе до отписвания

След предишната реклама Суини е загубила повече от 200 000 последователи в Instagram, показват данни, цитирани от Газета.Ru и Social Blade. Според същата информация профилът ѝ първоначално е привлякъл около 50 000 нови последователи, но в следващите дни броят им е спаднал с над 200 000.

Критиките към първия клип бяха свързани с начина, по който актрисата е използвана за популяризиране на платформа за залози чрез провокативни кадри и спортни символи. Новата реклама запазва същия подход, но представя реакциите към кампанията като част от посланието си.

Източници: mediaweek.com.au


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ