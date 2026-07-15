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Сидни Суини показа любимото си бельо - разкриваща черна дантела (ВИДЕО)

Сидни Суини показа любимото си бельо - разкриваща черна дантела (ВИДЕО)

15 Юли, 2026 18:00 1 276 12

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  • бельо-
  • актриса-
  • блондинка-
  • еуфория

Русата актриса разработва собствена марка бельо

Сидни Суини показа любимото си бельо - разкриваща черна дантела (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сидни Суини продължава промоционалната кампания на собствената си марка за бельо SYRN, като публикува нови разпалващи въображението кадри с модели от колекцията.

28-годишната актриса представи черен дантелен комплект, включващ прозрачен сутиен, колан с жартиери и мрежести ръкавици. Визията беше допълнена от свободно оформена руса коса, опушен грим на очите и розово червило.

В публикуваното видео Суини показа и първата кутия с продукти на SYRN, като последователно представи няколко артикула от линията.

„Това е първата кутия на SYRN. Да я отворим ли?“, каза русата актриса, преди да покаже черни дантелени бикини, които определи като едни от любимите си модели.

След това актрисата представи корсет с допълнителна папийонка, както и черно боди, което също посочи сред предпочитаните си артикули. Последните модели във видеото бяха триъгълно бюстие и прашки.

Публикацията идва седмица след друга рекламна кампания на марката, в която Суини позира с бяло боди с презрамка около врата и изрязана част в областта между гърдите.

Видеото беше публикувано в Instagram пред 26-те милиона последователи на актрисата и предизвика разнопосочни реакции. Част от потребителите похвалиха визията и рекламната концепция, докато други разкритикуваха провокативното съдържание и го сравниха със сюжетната линия на героинята ѝ Каси Хауърд в сериала „Еуфория“.

Развитието на персонажа на Суини в последния сезон на продукцията предизвика значителни спорове. Каси е представена като създател на съдържание за платформата OnlyFans, а част от зрителите определиха някои от сцените като унизителни и ненужно експлоатативни.

Създателят на сериала Сам Левинсън защити сюжетната линия по време на участие в предаването Real Time with Bill Maher. Той заяви, че е искал да изследва разрастването на платформите за платено съдържание и дългосрочните последици от стремежа към бърза печалба и външно одобрение.

„OnlyFans вече не е нишов бизнес, а огромна индустрия. За младите хора подобен модел може да изглежда като по-лесна алтернатива на традиционната работа“, каза Левинсън.

По думите му сериалът не представя този начин на живот положително, а разглежда възможните му психологически последствия, включително зависимостта от вниманието и одобрението на непознати.

Самата Суини също защити развитието на героинята си. В интервю за Vanity Fair тя подчерта, че Каси има постоянна потребност от признание и трудно изгражда собствена самооценка без външна подкрепа.

„Тя не знае как да обича себе си, освен ако някой друг не я обича“, каза актрисата.

Сидни Суини допълни, че според нея героинята е привлечена не толкова от финансовата страна, колкото от усещането, че е видяна, разпозната и желана от по-широка публика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дуньо простия

    5 0 Отговор
    Туй сидни.... а късмет, да ми седне.

    18:04 15.07.2026

  • 2 авантгард

    6 0 Отговор
    М, кел файда, че черното било прозрачно, след като отдолу сложила някакво плътно бяло.
    Така - НЕ.
    Другия път да опита натюр или дибидюс за да привлече внимание.

    18:04 15.07.2026

  • 3 Пръц

    7 0 Отговор
    А дупката и срамните джуки ,кога ще ги разкрие?

    Коментиран от #5

    18:05 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Програмист

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пръц":

    Тя вече го направи в оня цилм воайори

    18:07 15.07.2026

  • 6 У факултето,

    2 2 Отговор
    има по убави от тая.

    18:07 15.07.2026

  • 7 Това животно става

    4 2 Отговор
    и за дюшече и за юрганче и нивата да ми прекопае. Но защо ли предпочитам нещо като Наоми Кембъл Линда евангелиста и останалите които Джордж Майкъл използва в неговия клип freedom. Тези форми които уж за вас са на върха в момента не мога да ги приема защото не искам да бъда едър земя владелец на два декара задник. То не можеш да го гушнеш и се тръска като желе колкото и да ходи на фитнес и да е било подложено под ножа.
    Доста биха му се от дали заради паричките но да им е честито.

    Коментиран от #8

    18:08 15.07.2026

  • 8 авантгард

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това животно става":

    Голям тезгях - за голям майстор.
    Ама стига с тези форми, важни са Уменията!

    Коментиран от #9

    18:11 15.07.2026

  • 9 Точно

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "авантгард":

    Мао Дзедун го е казал ,че големите цици разсейват

    18:24 15.07.2026

  • 10 ЦИЦЕРОНОВ

    2 0 Отговор
    Като няма достатъчно в главата и любимото си без бельо да покаже все тая.

    18:44 15.07.2026

  • 11 Сър Стенли Ройс

    3 0 Отговор
    А цомбите кога ще видим.

    18:53 15.07.2026

  • 12 хихи

    0 0 Отговор
    Големите ..., разсейват ев.ча, но пэк големия е.ач, не се разсейва о големи ....

    19:11 15.07.2026