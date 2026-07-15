Сидни Суини показа любимото си бельо - разкриваща черна дантела (ВИДЕО)

Сидни Суини продължава промоционалната кампания на собствената си марка за бельо SYRN, като публикува нови разпалващи въображението кадри с модели от колекцията.

28-годишната актриса представи черен дантелен комплект, включващ прозрачен сутиен, колан с жартиери и мрежести ръкавици. Визията беше допълнена от свободно оформена руса коса, опушен грим на очите и розово червило.

В публикуваното видео Суини показа и първата кутия с продукти на SYRN, като последователно представи няколко артикула от линията.

Sydney Sweeney, üzerinde taşıdığı kendi markası SYRN’in yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı. pic.twitter.com/du6siuojcQ — Kulis Magazin (@kulis_magazin) July 8, 2026

„Това е първата кутия на SYRN. Да я отворим ли?“, каза русата актриса, преди да покаже черни дантелени бикини, които определи като едни от любимите си модели.

След това актрисата представи корсет с допълнителна папийонка, както и черно боди, което също посочи сред предпочитаните си артикули. Последните модели във видеото бяха триъгълно бюстие и прашки.

Публикацията идва седмица след друга рекламна кампания на марката, в която Суини позира с бяло боди с презрамка около врата и изрязана част в областта между гърдите.

Видеото беше публикувано в Instagram пред 26-те милиона последователи на актрисата и предизвика разнопосочни реакции. Част от потребителите похвалиха визията и рекламната концепция, докато други разкритикуваха провокативното съдържание и го сравниха със сюжетната линия на героинята ѝ Каси Хауърд в сериала „Еуфория“.

Развитието на персонажа на Суини в последния сезон на продукцията предизвика значителни спорове. Каси е представена като създател на съдържание за платформата OnlyFans, а част от зрителите определиха някои от сцените като унизителни и ненужно експлоатативни.

Създателят на сериала Сам Левинсън защити сюжетната линия по време на участие в предаването Real Time with Bill Maher. Той заяви, че е искал да изследва разрастването на платформите за платено съдържание и дългосрочните последици от стремежа към бърза печалба и външно одобрение.

„OnlyFans вече не е нишов бизнес, а огромна индустрия. За младите хора подобен модел може да изглежда като по-лесна алтернатива на традиционната работа“, каза Левинсън.

По думите му сериалът не представя този начин на живот положително, а разглежда възможните му психологически последствия, включително зависимостта от вниманието и одобрението на непознати.

Самата Суини също защити развитието на героинята си. В интервю за Vanity Fair тя подчерта, че Каси има постоянна потребност от признание и трудно изгражда собствена самооценка без външна подкрепа.

„Тя не знае как да обича себе си, освен ако някой друг не я обича“, каза актрисата.

Сидни Суини допълни, че според нея героинята е привлечена не толкова от финансовата страна, колкото от усещането, че е видяна, разпозната и желана от по-широка публика.