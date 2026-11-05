Ерик Дейн бил лекуван от грешна диагноза преди диагнозата АЛС

Месеци наред Ерик Дейн е бил лекуван за заболяване, което не е имал, преди лекарите да потвърдят, че страда от амиотрофична латерална склероза. Това разкриват посмъртно публикуваните мемоари на американския актьор, познат с ролите си в сериалите „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“.

Първият тревожен симптом се появил в дясната му ръка, когато актьорът започнал постепенно да губи чувствителност. Той потърсил медицинска помощ и преминал през консултации с хирург, невролог и други специалисти, докато лекарите се опитвали да установят причината.

След серия от прегледи и изследвания медицинският екип достигнал до „диагностичен консенсус“, че Дейн страда от мултифокална моторна невропатия. Това е рядко автоимунно заболяване, което може да доведе до значителна мускулна слабост.

На актьора било назначено лечение, което според описаното в мемоарите му е ефективно в около 90 процента от случаите. То обаче не довело до очакваното подобрение. Липсата на резултат накарала лекарите да продължат с допълнителни изследвания, сред които електромиография, лумбална пункция и образни изследвания.

„Знам, че тези букви представляват прогресивно дегенеративно заболяване, което постепенно ще разруши нервните клетки и връзките, от които се нуждая, за да ходя, да използвам ръцете си, да говоря и да дишам“, пише Дейн за момента, в който разбрал за подозрението за АЛС.

Според разказа му първоначално лекарите не могли да потвърдят заболяването и обяснили, че трябва да изчакат развитието на симптомите и резултатите от изследванията. Около девет месеца след началото на диагностичния процес, през 2024 г., Ерик Дейн получил окончателна диагноза амиотрофична латерална склероза.

Актьорът обяви публично състоянието си през април 2025 г. По-късно той използва известността си, за да говори за заболяването и да подкрепя усилията за повече внимание към пациентите с АЛС.

Ерик Дейн почина на 19 февруари 2026 г. на 53 години. Представителите му посочиха, че смъртта му е настъпила след битка с АЛС.